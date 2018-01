"Soi" siêu xe Ferrari F12 Louis Vuitton hơn 4 tỷ đồng

Thiếu gia 15 tuổi Rashed Belhasa, con trai của một tỉ phú trong ngành xây dựng tại Dubai vừa rao bán siêu xe Ferrari F12 Berlinetta, được phủ logo Supreme x Louis Vuitton độc đáo. Mùa hè năm 2017, Belhasa gây chú ý khi phủ chiếc siêu xe 200.000 bảng Anh của mình bằng sắc đỏ và logo đặc trưng của dòng sản phẩm cao cấp Supreme x Louis Vuitton. Siêu xe Ferari đặc biệt này đã lăn bánh 9.419 km và được đại lý Deals on Wheels chào bán với giá 190.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng). Là một trong những mẫu xe đầu tiên được thiết kế theo phong cách mới của hãng siêu xe Ferrari, F12Berlinetta nổi bật với các đèn pha màu khói vuốt về phía sau và lưới tản nhiệt lớn. Ở dưới 2 góc lưới tản nhiệt, chiếc xe còn có 2 khe khí động học chủ động, chỉ mở ra khi vận hành ở tốc độ cao hay trên đường đua. Phần thân của siêu xe dáng fastback đậm chất GT thanh lịch của F12Berlinetta do hãng Pininfarina thiết kế và được ứng dụng các giải pháp khí động học sáng tạo. Nằm phía sau bộ vành là bộ phanh gốm carbon đẳng cấp do hãng Brembo cung cấp, cung cấp lực hãm cực lớn để dừng chiếc siêu xe này an toàn. Trước khi được độ dàn áo mới thời trang, chiếc F12 Berlinetta của Belhasa vốn mang màu vàng. Bên trong nội thất là các chi tiết bọc da viền vàng đầy cá tính cùng chất liệu sợi carbon đã được Ferrari sử dụng ở các chi tiết trang trí trong cabin như vô lăng, cần số, bảng đồng hồ...

Là một siêu xe du lịch sang trọng (Gran Tourer - GT) nhưng Ferrari F12Berlinetta lại không có hàng ghế sau, hai ghế ngồi của xe được thiết kế thể thao nhưng với lót đệm dày đặn và êm ái. Giống như những chiếc Ferrari khác cùng thời kỳ, chiếc xe có bảng táp-lô được thiết kế tối giản. Trên xe, toàn bộ các công tắc thông thường vốn nằm phía sau vô-lăng như xi-nhan, gạt mưa... nay đã được Ferrari tích hợp trực tiếp trên tay lái, bên cạnh núm chuyển chế độ lái Manettino đặc trưng của hãng. Xe cũng không có màn hình giải trí riêng biệt, thay vào đó mọi thông tin đều được hiển thị ở 2 màn hình nhỏ nằm bên trong bảng đồng hồ. Nằm dưới nắp ca-pô của F12Berlinetta là khối động cơ V12 6.3l nạp khí tự nhiên với công suất lên tới 730 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc xe chỉ mất 3,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tới vận tốc tối đa lên tới 340 km/h nếu điều kiện đường cho phép. Được biết ngoài siêu xe Ferrari F12 Berlinetta này, thiếu gia Dubai còn sở hữu một chiếc SUV hạng sang Cadillac Escalade phủ họa tiết trang trí của đôi Adidas Yeezy Boost 350 đình đám, có một kênh YouTube mang tên Money Kicks để khoe thú chơi sành điệu với cộng đồng mạng với hơn 1 triệu lượt theo dõi. Video: Siêu xe Ferrari F12 Louis Vuitton của thiếu gia Dubai.

