“Soi” siêu xe Ferrari 488 GTB Spider gần 20 tỷ tại Hà Nội

Không chỉ gây ấn tượng với người nhìn bởi “bộ cánh” màu đỏ Rosso Corsa nổi bật mà siêu xe mui trần Ferrari 488 GTB Spider còn sở hữu thiết kế thể thao, sang trọng. Với sự xuất hiện của 488 Spider, năm 2017 được hứa hẹn sẽ là một năm nở rộ phong trào chơi siêu xe mui trần. Về thiết kế tổng thể, siêu xe Ferrari 488 GTB Spider có ngoại hình khoẻ khoắn và được hãng siêu xe Ý gọt bỏ bớt những đường cong mềm mại như đàn anh 458 Italia. Thay vào đó là những nét cắt thẳng đứng đầy góc cạnh. Nhìn tổng thể, 488 Spider không có nhiều khác biệt so với phiên bản Coupe từng về Việt Nam trước đây. Cụm đèn pha mới với hốc hút gió phía trước được chia làm 3 khoang. Đặc biệt, 2 bên sườn xe được cấu tạo từ carbon còn được bố trí hốc gió lớn dẫn thẳng tới khoang động cơ. Cản trước của xe được chia làm 3 khoang riêng biệt, cụm đèn pha trước được sử dụng hệ thống đèn LED cường độ cao nhằm tăng độ sáng. Ngoài ra, 2 hốc gió cỡ lớn bên hông kết hợp cùng những đường gân nổi mang đến ngoại hình dữ dằn cho kẻ kế nhiệm Ferrari 458 Italia. Đuôi xe nổi bật với bộ cản va sau thiết kể thể thao được tinh giản đường nét, gọn gàng hơn so với thế hệ đàn anh đi trước. Hai ống xả được tách biệt, họng pô cũng lớn hơn so với người tiền nhiệm 488 Italia, đèn phanh dạng LED 12 bóng nằm giữa, có thiết kế tương tự như những xe đua F1. Bộ la-zăng 5 chấu đơn cỡ 20 inch hình ngôi sao thể thao cả trước và sau được sơn màu đen mờ với logo Ferrari màu vàng chính tâm. Lốp 245/35 phía trước và 305/30 phía sau. Trang bị hệ thống phanh carbon-gốm hiệu suất cao do Brembo sản xuất cho siêu xe này. Thay đổi lớn nhất trên xe là phần mui xếp có thiết kế giống như trên đàn anh 458 Spider, có thể đóng mở trong 14 giây ngay cả khi xe đang di chuyển. Nội thất siêu ngựa Ferrari 488 GTB Spider thể thao sang trọng với màu đen và da bò kết hợp nhiều chi tiết ốp carbon. Vô-lăng thể thao với nhiều nút bấm quen thuộc trên các "siêu ngựa" nhà Ferrari. Trong đó, nút khởi động màu đỏ được đặt góc bên trái. Bên phải là các chế độ lái của Ferrari 488 GTB Spider được điều khiển thông qua nút gạt. Tất nhiên, không thế thiếu cụm lẫy chuyễn số phía sau vô lăng. Siêu xe Ferrari 488 GTB Spider được trang bị hệ thống giải trí mới Digital Audio Broadcasting (DAB) kết hợp cùng với các ứng dụng mới nhất hiện nay như Apple CarPlay, hệ thống âm thanh cao cấp của JBL-Harman gồm 12 loa có công suất 1.280 Watt... Vị trí 3 nút bấm R – Auto – Launch được xếp theo chiều dọc thay vì ngang như trước. Điểm nhấn trong nội thất của xe chính là màn hình hiển thị thông tin bên ghế phụ có giá trị lên đến hơn 70 triệu đồng. Màn hình này có chức năng hiển thị vòng tua, tốc độ di chuyển của xe, hộp số… Ghế ngồi bọc da cao cấp màu da bò có tích hợp chỉnh điện, khoang lái cũng được tái thiết kế đẹp hơn. Lẫy chuyển số, được thêu logo “ngựa chồm” màu đen ở phần tựa đầu. Bên cạnh đó, ngay trên vô-lăng của xe cũng có nút khởi động rất tiện dụng. 488 GTB Spider cũng là chiếc siêu xe Ferrari thứ 2 sử dụng động cơ tăng áp được đặt ở phía sau. Chiếc đầu tiên dùng loại động cơ này là California T. Ưu điểm của loại động cơ này là dung tích nhỏ, tiêu hao ít nhiên liệu và công suất mạnh hơn. Tuy nhiên điểm yếu cố hữu trên những loại động cơ này là tiếng máy yếu, do luồng hơi thoát ra phải qua bộ tăng áp. Ferrari đã gắn van trên ống xả giúp giữ lại tiếng pô đặc trưng. Động cơ 488 GTB có dung tích 3,9 lít, công suất 661 mã lực và 760 Nm mô-men xoắn. Tại Mỹ, Ferrari 488 GTB có giá 242.000 USD, tương đương với giá 458 thời mới được giới thiệu. Mức giá của mẫu siêu xe bản mui cứng này tại thị trường Việt Nam sau khi chịu các khoản thuế và phí sẽ lên đến 15 tỷ đồng - tuy nhiên phiên bản mui trần có lẽ sẽ đăt hơn một chút.

