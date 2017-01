"Soi" siêu môtô BMW S1000RR độ tăng áp 296 mã lực

Cũng giống như nhiều hãng xe khác, để đảm bảo an toàn, BMW đã phải tuân theo luật "bất thành văn" và giới hạn công suất cho siêu môtô BMW S1000RR của họ ở mức 199 mã lực. Ngay cả với mức công suất này, S1000RR vẫn là một trong những siêu môtô hiệu năng cao nhất Thế giới khi kết hợp với chassis cùng với các hệ thống điện tử xuất sắc. Tuy nhiên với tay độ Steven Decaluwe từ xưởng Motokouture ở Bỉ, 199 mã lực vẫn là chưa đủ. Chính vì vậy khi được BMW Motorrad trao cho một chiếc S1000RR, anh đã chứng minh rằng bộ khung và các hệ thống điện tử của chiếc xe quá tốt, khiến chúng có thể "thuần hóa" được sức mạnh từ một động cơ tăng áp mạnh mẽ. Có tên gọi khá lạ là VDC#92/MK30, chiếc S1000RR đã được Steven đặt tên để tưởng nhớ một người bạn thân của mình - tay đua Vick De Cooremeter đã tử nạn vào năm 2014. Sau một tuần "nghiên cứu" chiếc xe, Steven đã trang bị cho nó một turbo của hãng Garrett và giấu tăng áp này một cách gọn gàng dưới bình xăng "hàng thửa" và hộp gió. Tuy nhiên không chỉ đơn giản là lắp cho động cơ nguyên bản một tăng áp, cỗ máy 999 cc 4 xi-lanh của S1000RR đã được Steven cân chỉnh lại từng bộ phận nhỏ và giảm tỉ số nén xuống 9.2:1 để đảm bảo độ bền. Bên cạnh đó, ECU của xe cũng đã phải được chạy lại với phần mềm quản lý và map động cơ mới nhằm kiểm soát tốt sức mạnh tăng thêm. Sau khi độ lại, chiếc S1000RR của Steven đã có công suất lên tới 296 mã lực đo được ở bánh sau cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 145 Nm. Với công suất "khủng", chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa cực lớn nhưng để đảm bảo an toàn, Steven đã giới hạn ở mức 319 km/h. Thậm chí, chiếc S1000RR có thể đạt được tốc độ này khi mới chỉ đạt tới số 4. Bộ tăng áp mới yêu cầu phải có lượng khí nạp khá lớn, chính vì vậy Steven đã lắp cho S1000RR thêm những họng hút gió mới, 1 chiếc ở bên thân xe và 2 cái còn lại có hình ống như nòng súng, đặt ở giữa cặp đèn pha "mắt lé" đặc trưng của xe. Bộ quây gió nguyên bản của xe đã được Steven bỏ đi nửa dưới và sửa đổi lại 2 bên để phù hợp với động cơ được độ lại. Hệ thống xả của xe cũng đã được Steven độ lại hoàn toàn với cổ pô do anh "thửa riêng", cùng với lon pô Spark. Bộ gắp sau nguyên bản của S1000RR đã được anh giữ nguyên, nhưng dán carbon trang trí "ngầu" hơn. Trong khi đó, cặp mâm xe đã được thay bằng mâm Marchesini M7RS của phiên bản S1000RR HP4 cao cấp nhất. Phần đuôi của chiếc xe hoàn toàn khác với S1000RR nguyên bản do chính Steven thiết kế, với yên solo bằng da do vợ anh gia công. Để phù hợp với công suất mạnh hơn, phuộc trước Ohlins đã được gia cường lại. Những chi tiết nhỏ như bình dầu, bộ gác chân và tay lái clip-on của xe do Bonamici cung cấp. Mặc dù cực kỳ mạnh mẽ nhưng sau khi độ lại, chiếc S1000RR của Steven chỉ nặng tổng cộng 196 kg. Với công suất "khủng", chiếc S1000RR độ tăng áp chỉ dành cho những tay lái có kinh nghiệm. Theo Steven, nếu còn sống, anh bạn Vick của anh sẽ là "phi công" phù hợp nhất với chiếc xe.

Cũng giống như nhiều hãng xe khác, để đảm bảo an toàn, BMW đã phải tuân theo luật "bất thành văn" và giới hạn công suất cho siêu môtô BMW S1000RR của họ ở mức 199 mã lực. Ngay cả với mức công suất này, S1000RR vẫn là một trong những siêu môtô hiệu năng cao nhất Thế giới khi kết hợp với chassis cùng với các hệ thống điện tử xuất sắc. Tuy nhiên với tay độ Steven Decaluwe từ xưởng Motokouture ở Bỉ, 199 mã lực vẫn là chưa đủ. Chính vì vậy khi được BMW Motorrad trao cho một chiếc S1000RR, anh đã chứng minh rằng bộ khung và các hệ thống điện tử của chiếc xe quá tốt, khiến chúng có thể "thuần hóa" được sức mạnh từ một động cơ tăng áp mạnh mẽ. Có tên gọi khá lạ là VDC#92/MK30, chiếc S1000RR đã được Steven đặt tên để tưởng nhớ một người bạn thân của mình - tay đua Vick De Cooremeter đã tử nạn vào năm 2014. Sau một tuần "nghiên cứu" chiếc xe, Steven đã trang bị cho nó một turbo của hãng Garrett và giấu tăng áp này một cách gọn gàng dưới bình xăng "hàng thửa" và hộp gió. Tuy nhiên không chỉ đơn giản là lắp cho động cơ nguyên bản một tăng áp, cỗ máy 999 cc 4 xi-lanh của S1000RR đã được Steven cân chỉnh lại từng bộ phận nhỏ và giảm tỉ số nén xuống 9.2:1 để đảm bảo độ bền. Bên cạnh đó, ECU của xe cũng đã phải được chạy lại với phần mềm quản lý và map động cơ mới nhằm kiểm soát tốt sức mạnh tăng thêm. Sau khi độ lại, chiếc S1000RR của Steven đã có công suất lên tới 296 mã lực đo được ở bánh sau cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 145 Nm. Với công suất "khủng", chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa cực lớn nhưng để đảm bảo an toàn, Steven đã giới hạn ở mức 319 km/h. Thậm chí, chiếc S1000RR có thể đạt được tốc độ này khi mới chỉ đạt tới số 4. Bộ tăng áp mới yêu cầu phải có lượng khí nạp khá lớn, chính vì vậy Steven đã lắp cho S1000RR thêm những họng hút gió mới, 1 chiếc ở bên thân xe và 2 cái còn lại có hình ống như nòng súng, đặt ở giữa cặp đèn pha "mắt lé" đặc trưng của xe. Bộ quây gió nguyên bản của xe đã được Steven bỏ đi nửa dưới và sửa đổi lại 2 bên để phù hợp với động cơ được độ lại. Hệ thống xả của xe cũng đã được Steven độ lại hoàn toàn với cổ pô do anh "thửa riêng", cùng với lon pô Spark. Bộ gắp sau nguyên bản của S1000RR đã được anh giữ nguyên, nhưng dán carbon trang trí "ngầu" hơn. Trong khi đó, cặp mâm xe đã được thay bằng mâm Marchesini M7RS của phiên bản S1000RR HP4 cao cấp nhất. Phần đuôi của chiếc xe hoàn toàn khác với S1000RR nguyên bản do chính Steven thiết kế, với yên solo bằng da do vợ anh gia công. Để phù hợp với công suất mạnh hơn, phuộc trước Ohlins đã được gia cường lại. Những chi tiết nhỏ như bình dầu, bộ gác chân và tay lái clip-on của xe do Bonamici cung cấp. Mặc dù cực kỳ mạnh mẽ nhưng sau khi độ lại, chiếc S1000RR của Steven chỉ nặng tổng cộng 196 kg. Với công suất "khủng", chiếc S1000RR độ tăng áp chỉ dành cho những tay lái có kinh nghiệm. Theo Steven, nếu còn sống, anh bạn Vick của anh sẽ là "phi công" phù hợp nhất với chiếc xe.