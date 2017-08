"Soi" sedan Toyota Yaris Ativ rẻ hơn Vios giá chỉ 320 triệu

Vừa qua tại thị trường Thái Lan, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe sedan hạng B Toyota Yaris Ativ giá rẻ hoàn toàn mới. Dựa trên cơ sở chiếc sedan Vios quen thuộc, Yaris Ativ là "cách đối phó" của Toyota với bộ luật mới ưu tiên những dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, công suất nhỏ Eco Car. Dù có "phom" tương tự như Vios nhưng Yaris Ativ đã được hãng xe ôtô Toyota thiết kế lại gần như hoàn toàn, khiến nó trông khác biệt với cả Yaris Hatchback lẫn "người anh em" sedan còn lại. Ở phía trước, phần đầu xe được thiết kế theo phong cách khá giống chiếc Corolla phiên bản Mỹ với đèn pha sắc sảo, lưới tản nhiệt hình chữ V và cản trước với các khe hút gió lớn. So với Vios, Yaris Ativ có các cửa kính bên vát thuôn hơn về phía sau cùng các đường nét dập nổi thân xe uyển chuyển hơn. Xe được trang bị bộ mâm 6 cánh kép thanh lịch, cùng với phần đuôi trang nhã, hiện đại với các đèn hậu kéo dài hai bên sử dụng công nghệ LED. Ở bên trong nội thất, dù có cách bố trí các chi tiết tương tự Vios nhưng Yaris Ativ cũng có bảng táp-lô với thiết kế khác biệt hoàn toàn, đẹp mắt và sang trọng hơn. Vô-lăng 3 chấu của xe cũng đã được Toyota lấy từ các dòng xe cao cấp hơn. Các tấm ốp cửa bên cũng có sự thay đổi so với Vios. Không gian bên trong nội thất và giữa các hàng ghế của Yaris Ativ không thay đổi so với Vios. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị nhiều tiện nghi như hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch, điều hòa không khí tự động, màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch trên táp-lô, dàn âm thanh 6 loa, hệ thống khóa thông minh... Đặc biệt, dù là một mẫu xe hạng B giá rẻ nhưng Yaris Ativ đã được Toyota đầu tư khá mạnh cho các hệ thống an toàn khi chiếc xe có tổng cộng 7 túi khí trong khoang lái, hệ thống ổn định điện tử VSC, hỗ trợ leo dốc Hill Start Assist, ABS, EBS. Mọi hệ thống này đều có mặt ngay cả trên bản rẻ tiền nhất của Yaris Ativ. Tuy nhiên so với Vios, Yaris Ativ "yếu thế" hơn về động cơ khi chiếc xe chỉ được trang bị máy 4 xi-lanh 1.2l Dual VVT-i thay vì 1.5l, đạt công suất khiêm tốn 86 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Mọi phiên bản đều dẫn động cầu trước và kèm theo hộp số Super CVT-i. Tại thị trường Thái Lan, Yaris Activ được bán với giá khởi điểm 469.000 Baht (tương đương 320 triệu đồng). Phiên bản đắt nhất của chiếc xe có giá 619.000 Baht (tương đương 422 triệu đồng).

