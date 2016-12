"Soi" Rolls-Royce chục tỷ xuống đời... Taxi tại Ninh Bình

Với bộ cánh màu xanh lá khoác lên siêu xe sang Roll-Royce Ghost đã khiến không ít người bất ngờ. Bởi lẽ, ngoài nắp capô, la zăng, ốp gương bọc vàng bóng bẩy thì màu xanh lá cây dường như không mấy ăn nhập với ngoại hình lịch lãm của chiếc siêu xe sang trị giá chục tỷ đến từ Anh. Thậm chí, màu sắc này còn khiến nhiều người liên tưởng tới tông màu chủ đạo trên những chiếc xe của một hãng taxi nổi tiếng tại Việt Nam. Thông tin cho thấy chủ nhân chiếc xe thuộc về một đại gia ở Ninh Bình đang làm trong ngành xây dựng. Được biết, đại gia này cũng đã điều một thợ dán đề can tại Hà Nội về nhà mình tại Ninh Bình để dán lại toàn bộ dán áo màu xanh, thay cho màu đen nguyên bản của chiếc siêu xe hạng sang Anh quốc này. Ngoài thân xe màu xanh, phần nắp ca pô cùng một số chi tiết ngoại thất như gương, một phần ờ đầu xe... được dán màu vàng khá bắt mắt. Trên nắp ca pô của siêu xe hạng sang này, đường kẻ chỉ mạ crom và logo biểu tượng goá phụ bay đình đám vẫn không có gì thay đổi so với trước. Nhiều người đam mê siêu xe đã tỏ ra bất ngờ và khó hiểu tại sao chủ nhân chiếc xe lại tân trang màu sắc này cho chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Ghost. Tuy nhiên, có một cách lý giải khá hợp lý nhưng “mê tín” là do chọn màu theo phong thủy. Điều này càng được những người làm ăn coi trọng bởi họ tin rằng sử dụng màu hợp mệnh sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi, nhiều tài lộc. Ngược lại màu không hợp mệnh có thể khiến khổ chủ gặp nhiều vận xui làm ăn không như ý, nó cũng giống như quan niệm chọn biển đẹp cho xe vậy. Rolls-Royce Ghost cũng là mẫu siêu xe hạng sang rất được các đại gia Việt ưa chuộng. Bởi xe sở hữu thiết kế gọn gàng nhưng vẫn thể hiện được sự sang chảnh, đẳng cấp đúng nghĩa của hãng xe đến từ Anh Quốc. Roll-Royce Ghost sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.6L cho công suất cực đại 562 mã lực, mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Trọng lượng của xe nặng 2,5 tấn. Rolls-Royce Ghost có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Một chiếc Rolls-Royce Ghost cũ tại thị trường Việt Nam hiện có giá bán khoảng hơn 10 tỷ đồng. Phiên bản mới nhất của mẫu xe này được phân phối chính hãng hiện có mức giá lên đến 41 tỷ đồng ( do mức thuế TTĐB áp dụng sau ngày 1/7/2016).

