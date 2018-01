"Soi" môtô SYM Husky giá 31,9 triệu đồng tại Hà Nội

Hãng xe máy SYM tại Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu xe môtô SYM Husky 125 Classic côn tay mang kiểu dáng cổ điển. Đây là mẫu xe môtô giá rẻ đánh mạnh vào đối tượng khách hàng là những người đam mê yêu thích đi phượt hay dùng để độ theo phong cách cafe racer. SYM Husky 125cc Classic tại Việt Nam còn có tên gọi khác là SYM Wolf 125cc tại “quê nhà” Đài Loan và một số thị trường Thế giới. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.910 x 775 x 1055mm, khoảng cách 2 trục bánh xe 1.210mm, chiều cao yên so với mặt đất là 775mm. Mang phong cách thiết kế cổ điển, phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha phía trước với bóng dạng halogen, phản xa nhiều tầng với hình tròn tạo phong cách cổ điển cá tính. Đèn xi nhan tương tự được thiết kế hai bên kèm lót cao su chống gãy. Bộ phận còi xe cũng thiết kế kiểu cũ. Xe sử dụng cụm chìa khoá điện, đồng hồ cơ truyền thống thiết kế thành 3 cụm: báo tốc độ (km/h), vòng tua máy (rpm), báo xăng... hiển thị đầy đủ các thông số và mang dáng dấp hoài cổ tương tự các mẫu xe môtô mang thương hiệu lớn của Châu Âu từng xuất hiện tại Việt Nam. Điểm nhấn của Husky Classic 125cc mới nằm ở bình xăng giọt nước có dung tích 12,5 lít với kiểu dáng thon được trang trí đơn giản với đường viền màu vàng xung quanh kèm logo của hãng. Nắp bình xăng dạng khóa sử dụng chìa khởi động làm bằng kim loại sáng khá sang trọng. Hãng xe máy SYM thiết kế tay xách sau đơn giản kèm một móc khoá treo đồ tiện lợi, an toàn ở phía sau rất phù hợp để treo mũ bảo hiểm. Cụm đèn hậu thiết kế khá lạ với bóng halogen, cùng xi nhân tương tự đèn pha. Hệ thống khung sườn của xe làm bằng ống thép đơn, kèm trọng lượng khô là 118 kg, chiều cao yên vừa phải phù hợp với đa dạng người dùng tại Việt Nam. Phuộc trước sử dụng kiểu ống lồng được bảo vệ bằng ống cao su ruột gà tăng thêm dáng dấp Classic cho xe. Husky 125 được trang bị bộ vành nan mạ bóng sáng đan chéo nhau, tạo phong cách không khác gì các mẫu xe cổ điển. Xe sử dụng loại phanh đĩa 240mm cho bánh trước và phanh trống 130mm cho bánh sau. Xe sở hữu động cơ 1 xy-lanh, kiểu máy đứng, dung tích 124,6 cc, 5 số tới thông dụng (còn gọi là số tròn), làm mát bằng gió, công suất 7,5 KW (10Hp)/8.500rpm, mô-men xoắn 9Nm/7.000rpm, mức tiêu hao xăng khoảng hơn 50km/lít nhiên liệu (theo đánh giá của nhà sản xuất). Theo đánh giá của một số người sử dụng, mẫu xe môtô cỡ nhỏ SYM Husky 125 sở hữu tay côn khá nhẹ, giúp cho việc bóp côn chuyển số trở nên dễ dàng, linh hoạt, nhất là những người mới chơi dòng xe máy côn tay. Hiện tại hãng xe máy SYM tại Việt Nam đã công bố giá bán Husky 125 Classic là 31,9 triệu đồng, đắt gần gấp đôi so với giá của mẫu xe "đàn anh" là Wolf 125 từng xuất hiện cách đây khoảng 7 năm về trước. Mẫu xe này cũng sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Suzuki GD110. Video: Chi tiết môtô SYM Husky giá 31,9 triệu đồng tại Việt Nam.

