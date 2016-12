"Soi" môtô côn tay siêu rẻ Honda CB Unicorn giá 26 triệu

Honda CB Unicorn 160 là dòng xe côn tay phổ thông giá rẻ được tạo ra nhằm tới thị trường các nước đang phát triển như Ấn Độ. Cách đây ít lâu, đã từng có tin đồn Honda sẽ ngừng sản xuất dòng xe này do không đủ tiêu chuẩn khí thải tuy nhiên vừa qua, phiên bản CB Unicorn 160 2017 đã được công bố với những cải tiến nhỏ nhưng hiệu quả. Bên cạnh màu sơn xanh dương mờ mới, CB Unicorn 160 đã được Honda trang bị cho kính chắn gió mới với độ cản gió tốt hơn. Đặc biệt, chiếc xe còn có thêm một tính năng tiện lợi đó là đèn pha tự động bật lên khi trời tối. Các thông số của CB Unicorn 160 cũng tương tự như các phiên bản trước đây. Các kích thước cơ bản của xe gồm chiều dài tổng thể 2.045 mm, rộng 757 mm và cao 1.060 mm. Trong khi đó, chiều dài trục cơ sở của xe đạt mức 1.324 mm. Là một mẫu xe giá rẻ, CB Unicorn 160 có thiết kế và kiểu dáng "đủ dùng". Xe sở hữu phanh đĩa trước đường kính 240 mm, phanh đùm phía sau, bảng đồng hồ cơ và kiểu dáng khá "lành", không có điểm nhấn nổi bật. Cung cấp sức mạnh cho CB Unicorn 160 vẫn là khối động cơ 162,71 cc SOHC 2 van, 4 kỳ, làm mát bằng không khí. Do phải cải tiến lại để đạt tiêu chuẩn khí thải BS IV của Ấn Độ nên so với đời cũ, chiếc xe yếu hơn một chút với công suất tối đa 13,82 mã lực/13,92 Nm. Trong khi đó, phiên bản CB Unicorn 160 cũ đạt công suất 14,5 mã lực/14,61 Nm.Kết hợp cùng với hộp số tay 5 cấp, động cơ này giúp CB Unicorn 160 đạt tốc độ tối đa 106 km/h. Tại Ấn Độ, phiên bản tiêu chuẩn của CB Unicorn 160 được hãng xe Honda trang bị hệ thống phanh thường có giá từ 79.158 Rupee (tương đương 26,4 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản có hệ thống phân bổ đều lực phanh CBS có giá 81.752 Rupee (tương đương 27,3 triệu đồng).

