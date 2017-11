"Soi" Mercedes-Benz chống đạn của Tổng thống Putin tại Đà Nẵng

Đúng 19h15 tối ngày 6/11, đoàn xe chuyên dụng bao gồm những chiếc siêu xe sang Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (phiên bản đặc chủng chống đạn) của Tổng thống Nga Putin đã đến Đà Nẵng. Đoàn xe này được hộ tống bởi những chiếc Toyota Camry đặc chủng của cảnh sát Việt Nam. Trước đó, vào lúc 17h30 chiều nay, đoàn xe của ông Putin được chuyên chở bằng vận tải cơ quân sự IL-76 đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Đây đều là những chiếc Mercedes-Benz siêu sang và chống đạn, được đưa tới Việt Nam để phục vụ Tổng thống Nga trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Những chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard nặng tới 5,8 tấn đồng thời sở hữu chiều dài tổng thể 6.400 mm và chiều dài cơ sở 4.328 mm. Không chỉ 1 mà có tới 11 chiếc S600 Pullman chống đạn phục vụ Tổng thống Putin. Tất cả những chiếc xe này được một đơn vị đặc biệt (GON) thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) phụ trách. Chiếc Mercedes-Benz này thuộc dòng limousine có trục cơ sở khá dài, dài hơn nhiều so với bản L. Phía sau hàng ghế lái là 4 chỗ ngồi. Được phát triển dựa trên khung gầm S600, xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard được bọc thép kiên cố. Nhiều chi tiết, kết cấu kỹ thuật được làm lại để đáp ứng khả năng chống chịu trước điều kiện khắc nghiệt. Mercedes-Benz S-600 được cho là có hiệu năng chống đạn lên tới cấp độ B6/B7 theo tiêu chuẩn CEN của châu Âu, cho phép nó có thể chịu được sự tấn công từ súng trường loại đạn 7.62x51mm. Tính năng này khiến S-600 có thể giữ được tốc độ ổn định ở mức cao ngay cả khi dính bom, cùng với một bình nhiên liệu được bọc kín và hệ thống tự động dập lửa. Khi công du nước ngoài, để đảm bảo sự an toàn cho ông Putin, siêu xe S-600 luôn được mang theo. Trong khi, Tổng thống Nga bay trên chuyên cơ thì S-600 được vận chuyển bằng máy bay vận tải chuyên dụng. Trong các chuyến viếng thăm, dự hội nghị ở nước ngoài, máy bay IL-76 sẽ có trách nhiệm vận chuyển các siêu xe này tới nơi an toàn. Khoang hành khách được thiết kế tách biệt với khoang lái, như cách bố trí của hầu hết các mẫu limousine khác. Lớp kính ngăn cách giữa hai khoang này được thiết kế đặc biệt và có thể làm mờ chỉ bằng một nút bấm trên xe khi cần thiết. Nóc của xe được thiết kế lại, tăng thêm diện tích sử dụng cho người ngồi bên trong. Trên xe còn được trang bị lớp vỏ bình xăng có khả năng tự liền khi bị thủng, lốp run-flat và hệ thống chữa cháy. Nội thất của mẫu siêu xe sang S600 Pullman Guard dành riêng cho Tổng thống Nga Putin cũng được thiết kế đặc biệt, nhưng không thiếu đi sự sang trọng thường thấy của Mercedes. Không gian sử dụng bên trong xe rộng rãi, trang bị tiêu chuẩn với tủ lạnh và một màn hình 19 inch, cùng một số tiện ích đa phương tiện kết nối không dây ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, siêu xe sang Mercedes-Benz S600 Pullman Guardc òn được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ. Xe sở hữu khối động cơ V12 5.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 827 Nm, đủ để chiếc xe nặng nề này có thể cắt đuôi các đối tượng truy đuổi. Ngoài ra, các ứng viên cho vị trí lái xe cho Tổng thống phải vượt qua nhiều bài kiểm tra về tâm lý và thể lực, cũng như trình độ lái xe trong điều kiện khắc nghiệt. Quá trình để chính thức trở thành lái xe khá dài. Điều kiện cần là họ phải có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị FSS. Trung bình họ phải mất từ 7 đến 15 năm để có hội tụ đủ điều kiện nhận nhiệm vụ quan trọng này. Theo RBTH, hiện tại có hơn 10 lái xe cho Tổng thống. Thậm chí sau khi đã nhận được công việc chính thức họ vẫn phải tiếp tục tham gia các khóa đào tạo mỗi tuần 1 lần. Các bài huấn luyện bắt buộc bao gồm bắn khi đang lái xe, lái xe trên thiết bị diễn tập mô phỏng các tình huống lái trên băng, lái qua các vụ nổ… Theo trang Autoevolution, cỗ xe bọc thép phục vụ Tổng thống Putin có giá thị trường vào khoảng hơn 1,5 triệu USD, thậm chí chiếc xe S-Class Pullman Guard đời 1994 của ông được bán lại với giá 1,35 triệu USD.

Đúng 19h15 tối ngày 6/11, đoàn xe chuyên dụng bao gồm những chiếc siêu xe sang Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (phiên bản đặc chủng chống đạn) của Tổng thống Nga Putin đã đến Đà Nẵng. Đoàn xe này được hộ tống bởi những chiếc Toyota Camry đặc chủng của cảnh sát Việt Nam. Trước đó, vào lúc 17h30 chiều nay, đoàn xe của ông Putin được chuyên chở bằng vận tải cơ quân sự IL-76 đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Đây đều là những chiếc Mercedes-Benz siêu sang và chống đạn, được đưa tới Việt Nam để phục vụ Tổng thống Nga trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Những chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard nặng tới 5,8 tấn đồng thời sở hữu chiều dài tổng thể 6.400 mm và chiều dài cơ sở 4.328 mm. Không chỉ 1 mà có tới 11 chiếc S600 Pullman chống đạn phục vụ Tổng thống Putin. Tất cả những chiếc xe này được một đơn vị đặc biệt (GON) thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) phụ trách. Chiếc Mercedes-Benz này thuộc dòng limousine có trục cơ sở khá dài, dài hơn nhiều so với bản L. Phía sau hàng ghế lái là 4 chỗ ngồi. Được phát triển dựa trên khung gầm S600, xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard được bọc thép kiên cố. Nhiều chi tiết, kết cấu kỹ thuật được làm lại để đáp ứng khả năng chống chịu trước điều kiện khắc nghiệt. Mercedes-Benz S-600 được cho là có hiệu năng chống đạn lên tới cấp độ B6/B7 theo tiêu chuẩn CEN của châu Âu, cho phép nó có thể chịu được sự tấn công từ súng trường loại đạn 7.62x51mm. Tính năng này khiến S-600 có thể giữ được tốc độ ổn định ở mức cao ngay cả khi dính bom, cùng với một bình nhiên liệu được bọc kín và hệ thống tự động dập lửa. Khi công du nước ngoài, để đảm bảo sự an toàn cho ông Putin, siêu xe S-600 luôn được mang theo. Trong khi, Tổng thống Nga bay trên chuyên cơ thì S-600 được vận chuyển bằng máy bay vận tải chuyên dụng. Trong các chuyến viếng thăm, dự hội nghị ở nước ngoài, máy bay IL-76 sẽ có trách nhiệm vận chuyển các siêu xe này tới nơi an toàn. Khoang hành khách được thiết kế tách biệt với khoang lái, như cách bố trí của hầu hết các mẫu limousine khác. Lớp kính ngăn cách giữa hai khoang này được thiết kế đặc biệt và có thể làm mờ chỉ bằng một nút bấm trên xe khi cần thiết. Nóc của xe được thiết kế lại, tăng thêm diện tích sử dụng cho người ngồi bên trong. Trên xe còn được trang bị lớp vỏ bình xăng có khả năng tự liền khi bị thủng, lốp run-flat và hệ thống chữa cháy. Nội thất của mẫu siêu xe sang S600 Pullman Guard dành riêng cho Tổng thống Nga Putin cũng được thiết kế đặc biệt, nhưng không thiếu đi sự sang trọng thường thấy của Mercedes. Không gian sử dụng bên trong xe rộng rãi, trang bị tiêu chuẩn với tủ lạnh và một màn hình 19 inch, cùng một số tiện ích đa phương tiện kết nối không dây ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, siêu xe sang Mercedes-Benz S600 Pullman Guardc òn được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ. Xe sở hữu khối động cơ V12 5.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 827 Nm, đủ để chiếc xe nặng nề này có thể cắt đuôi các đối tượng truy đuổi. Ngoài ra, các ứng viên cho vị trí lái xe cho Tổng thống phải vượt qua nhiều bài kiểm tra về tâm lý và thể lực, cũng như trình độ lái xe trong điều kiện khắc nghiệt. Quá trình để chính thức trở thành lái xe khá dài. Điều kiện cần là họ phải có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị FSS. Trung bình họ phải mất từ 7 đến 15 năm để có hội tụ đủ điều kiện nhận nhiệm vụ quan trọng này. Theo RBTH, hiện tại có hơn 10 lái xe cho Tổng thống. Thậm chí sau khi đã nhận được công việc chính thức họ vẫn phải tiếp tục tham gia các khóa đào tạo mỗi tuần 1 lần. Các bài huấn luyện bắt buộc bao gồm bắn khi đang lái xe, lái xe trên thiết bị diễn tập mô phỏng các tình huống lái trên băng, lái qua các vụ nổ… Theo trang Autoevolution, cỗ xe bọc thép phục vụ Tổng thống Putin có giá thị trường vào khoảng hơn 1,5 triệu USD, thậm chí chiếc xe S-Class Pullman Guard đời 1994 của ông được bán lại với giá 1,35 triệu USD.