"Soi" loạt xe môtô độc lạ, đặc biệt nhất năm 2017

Một trong những mẫu môtô độc nhất 2017 là chiếc Dark Side. Dark Side được hãng Bandit9 chế tạo, là kết quả hội tụ tinh hoa của thời đại. Toàn bộ xe có màu đen bắt mắt, đẳng cấp và động cơ xe đạt hiệu suất cực cao. Mẫu xe đóng bằng tay này hoàn hảo tới nỗi các mẫu môtô khác khi đứng cùng cũng phải “xấu hổ”. Bandit9 Dark Side hoàn hảo tới từng chi tiết, thuyết phục ngay cả những tay chơi môtô có nhiều tiền và kỹ tính nhất. Great Japan Samurai có thiết kế khá lạ mắt. GJS sở hữu thiết kế khá viễn tưởng với nguồn cảm hứng được lấy từ nghệ thuật gấp giấy Origami truyền thống và hình tượng những chiến binh samurai huyền thoại. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thiết kế này là phần tay côn mang phong cách chuôi kiếm katana – một loại vũ khí biểu tượng không chỉ của các samurai mà còn của Nhật Bản. Được gọi tên là BMW Motorrad Concept Link, chiếc concept môtô tay ga hàng độc được trưng bày tại Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Cảm hứng thiết kế của BMW Concept Link trên thực tế bắt nguồn từ Vision Next 100 đã từng trình làng vào hồi tháng 10 năm ngoái. Concept Link thiết kế thấp, kéo dài, tạo cho nó điểm khác biệt từ so với chiếc xe tay ga C650 hiện tại của BMW và chiếc xe tay ga điện C Evolution. “Easy Like Sunday Morning” là chiếc xe máy độ khá bất thường nhưng vẫn tao nhã theo phong cách hiện đại. Hãng Urban Motor có trụ sở tại Berlin (Đức) đã tạo nên một chiếc xe tuyệt vời và độc đáo này. “Easy Like Sunday Morning” được gắn động cơ hai xy-lanh, hai thì trên chiếc Jawa 350 đời 1964.Gắp sau được phủ lớp nhũ màu vàng mờ tạo điểm nhấn. Koenigsegg hoạt động dựa trên một động cơ đốt trong. Xe có thiết kế lấy cảm hứng từ xe hơi với bộ ống xả đôi đút gầm chạy dưới yên xe siêu nhỏ theo phong cách MotoGP quả thực vô cùng ấn tượng. Phần yên xe trông khá giống với chiếc Lotus C-01. ECR được tạo nên từ nền tảng của Honda 125 cafe racer với một động cơ điện đặt bên trong kết cấu khung thân 3 phần. Được biết, cả hai còn tạo ra một bộ kit thay thế cho chiếc xe được làm từ nhôm hoặc thép. Không có bất kỳ thông tin nào được đưa ra liên quan đến hiệu năng và pin của mẫu xe này. Chiếc xe đạp điện Urban Drivestyle MOKE có thiết kế nhỏ gọn và rất thời trang. Xe có i tổng trọng lượng lên đến 180kg. MOKE được trang bị một mô-tơ điện với ba mức công suất khác nhau 250/500/1000 watt. Cung cấp năng lượng cho động cơ này là một khối pin lithium- ion 11,6Ah do Samsung cung cấp. 2 phiên bản cruiser chạy điện và xăng của Ianis Vasilatos mang đến cho người xem ấn tượng đặc biệt về vẻ hoài cổ, phong trần. Chiếc Cruiser sử dụng động cơ xăng trang bị bình xăng 2,3L có thể chạy được tối đa 112 km, tốc độ vận hành tốt ở mức 55 km/h. Xe trang bị động cơ Honda GHX50 dung tích 49cc, ly hợp li tâm, truyền động trực tiếp. Yamaha 03GEN-X 2 là bản concept xe môtô ba bánh trang bị vành nan hoa, lốp với khía dày và phong cách scrambler độc đáo. Xe có thiết kế mang hơi hướng tương lai được thiết kế để có thể chạy đa địa hình. Alan Cross, bác sĩ thú y ở Atlanta, đã độ lại bộ khung của Suzuki RMZ 250 và thêm vào một số bộ phận để hoàn thiện chiếc xe máy điện Exodyne với phong cách độc đáo. Về thiết kế, ExoDyne dựa trên khung hộp trung tâm kết nối với các trục xoay. Hộp chứa 48 pin Lithium Polyme (100V- 32 Ah) nặng khoảng 22 kg. Mời quý độc giả xem video: 60 chiếc xe máy có hình dáng có 1-0-2.

