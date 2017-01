Soi loạt siêu xe Porsche 911 GTS giá từ 2,95 tỷ

Gồm các phiên bản như Porsche 911 Carrera GTS, the Carrera 4 GTS, Carrera GTS Cabriolet, Carrera 4 GTS Cabriolet và Targa 4 GTS, Porsche 911 GTS là model mới nhất của thế hệ 911 991 nâng cấp (facelift) lớn, thường được gọi là 991.2 để phân biệt. Thay đổi lớn nhất trên các phiên bản GTS mới đó là thay vì động cơ nạp khí tự nhiên 3.8l cũ, chúng đã sở hữu cỗ máy 6 xi-lanh nằm ngang 3.0l tăng áp kép, đem tới công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. So với 911 GTS cũ, các phiên bản mới đều mạnh hơn 20 mã lực. Sức mạnh của động cơ được truyền tới cầu sau thong qua hộp số tự động ly hợp kép PDK hoặc tùy chọn số sàn 6 cấp. Trong tất cả các phiên bản, chiếc 911 Carrera 4 GTS Coupe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h nhanh nhất, chỉ trong 3,6 giây. Dù mạnh và nhanh hơn nhưng mọi phiên bản GTS đều có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 8,3 lít/100 km. Về ngoại hình, rất dễ nhận biết 911 GTS 2017 so với các phiên bản cũ khi chúng được trang bị đèn pha cùng đèn hậu mới như các phiên bản 911 991.2 khác. Ngoài ra, ở cản trước của xe còn có thêm một cánh khuếch tán không khí mới với tên gọi SportDesign ở dưới gầm xe. Nằm hai bên thân xe là bộ mâm 20 inch với thiết kế nan hoa và sử dụng ốc vặn ở chính giữa trục theo phong cách xe đua. Ở phía sau, mọi phiên bản đều có thể được phân biệt với những chiếc 911 khác nhờ chụp ống xả màu đen bóng. Các phiên bản dẫn động cầu sau có một dải nhựa màu đen chạy nối liền hai bên đèn hậu. Ở bên trong cabin, những chiếc 911 GTS sẽ được trang bị sẵn gói trang bị thể thao Sport Chrono. Bên cạnh đó, chúng còn có những chiếc ghế phong cách xe đua điều chỉnh điện 4 hướng và cabin bọc kết hợp vải nhung Alcantara. Tại Đức, phiên bản 911 GTS rẻ nhất có giá 124.451 Euro (tương đương 2,95 tỷ đồng). Trong khi đó, đắt nhất là các phiên bản mui trần 911 Carrera 4 GTS Cabriolet và Targa 4, đều có giá 144.919 Euro (tương đương 3,43 tỷ đồng).

