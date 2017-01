"Soi" dàn Rolls-Royce 446 tỷ, đắt nhất Thế giới tại Châu Á

Vào năm 2014, Ông Stephen Hung - nhà đầu tư, tỉ phú người Hồng Kông đã trở thành khách hàng "VIP" nhất của hãng siêu xe sang Rolls-Royce khi đã đặt hàng một lúc 30 chiếc Phantom EWB. Phần lớn những chiếc xe này đều sẽ được ông Hung sử dụng để đưa đón khách "VIP" tại khách sạn kiêm casino Louis XIII chuẩn bị mở ra của mình. Sau 2 năm, chiếc xe đầu tiên trong lô 30 xe này đã được giao tới tay ông Hung vào tháng 3/2016 vừa qua, sau khi được trưng bày tại triển lãm Geneva. Vừa qua, 29 chiếc còn lại cũng đã vừa "cập bến" Macau và "đập công" trước ngày khách sạn Louis XIII chính thức khai trương. Cả 30 chiếc Rolls-Royce Phantom được ông Hung đặt đều là phiên bản thân dài Extended Wheelbase cao cấp nhất mà thương hiệu xe siêu sang Anh sản xuất. Ở bên ngoài, chúng đều có màu đỏ đặc biệt với tên gọi Stephen Red, đường kẻ ngang thân xe coachline với họa tiết đặc biệt trên vè trước và mâm 21 inch màu đỏ. Bên cạnh đó là những chi tiết được mạ vàng 24K như biểu tượng Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt, logo Rolls-Royce và đường coachline kép. Ngay cả tay cầm của chiếc ô nằm trong mặt cửa xe cũng được mạ vàng. Ở bên trong nội thất, số xe này đều có cabin với tông màu chính là đen-đỏ-trắng. Lấy cảm hứng từ casino, các ghế ngồi của xe đều có bề mặt da in hình caro đen trắng và tựa đầu ghế thêu logo khách sạn Louis XIII. Đều là những chiếc Rolls-Royce "hàng thửa" cao cấp, lô xe của ông Hung cũng có trần "ngàn sao" trang trí bằng các bóng LED, bảng đồng hồ đặc biệt cùng một đồng hồ báo giờ nằm chính giữa bảng táp-lô của hãng Graff. Đặc biệt, trong lô xe này có 2 chiếc Phantom của ông Hung và vợ được sơn màu đỏ hòa bột vàng, lưới tản nhiệt cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng. Bên trong nội thất của 2 chiếc xe cũng có nhiều chi tiết trang trí mạ vàng và các logo gắn kim cương. Chưa dừng lại ở đó, Rolls-Royce sẽ còn hỗ trợ ông Hung thiết kế nên các đường chạy và bãi đỗ ở khách sạn Louis XIII, đồng thời đào tạo các lái xe để có thể hỗ trợ tối đa cho đội Phantom đặc biệt này. Được biết, cặp đôi Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition sẽ được dùng riêng cho việc đón tiếp khách đặc biệt. 28 chiếc còn lại cũng được dùng để đưa đón và chở khách cho khách sạn The 13. Với dàn siêu xe sang "hàng thửa" dành riêng cho tỷ phú Stephen Hung đã đưa việc chế tạo xe hơi của Rolls-Royce lên một tầm cao mới. Theo một số nguồn tin, tỷ phú Hồng Kông đã chi số tiền lên đến hơn 20 triệu USD (tương đương 446 tỷ đồng) để chế tạo dàn xe đặc biệt này.

Vào năm 2014, Ông Stephen Hung - nhà đầu tư, tỉ phú người Hồng Kông đã trở thành khách hàng "VIP" nhất của hãng siêu xe sang Rolls-Royce khi đã đặt hàng một lúc 30 chiếc Phantom EWB. Phần lớn những chiếc xe này đều sẽ được ông Hung sử dụng để đưa đón khách "VIP" tại khách sạn kiêm casino Louis XIII chuẩn bị mở ra của mình. Sau 2 năm, chiếc xe đầu tiên trong lô 30 xe này đã được giao tới tay ông Hung vào tháng 3/2016 vừa qua, sau khi được trưng bày tại triển lãm Geneva. Vừa qua, 29 chiếc còn lại cũng đã vừa "cập bến" Macau và "đập công" trước ngày khách sạn Louis XIII chính thức khai trương. Cả 30 chiếc Rolls-Royce Phantom được ông Hung đặt đều là phiên bản thân dài Extended Wheelbase cao cấp nhất mà thương hiệu xe siêu sang Anh sản xuất. Ở bên ngoài, chúng đều có màu đỏ đặc biệt với tên gọi Stephen Red, đường kẻ ngang thân xe coachline với họa tiết đặc biệt trên vè trước và mâm 21 inch màu đỏ. Bên cạnh đó là những chi tiết được mạ vàng 24K như biểu tượng Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt, logo Rolls-Royce và đường coachline kép. Ngay cả tay cầm của chiếc ô nằm trong mặt cửa xe cũng được mạ vàng. Ở bên trong nội thất, số xe này đều có cabin với tông màu chính là đen-đỏ-trắng. Lấy cảm hứng từ casino, các ghế ngồi của xe đều có bề mặt da in hình caro đen trắng và tựa đầu ghế thêu logo khách sạn Louis XIII. Đều là những chiếc Rolls-Royce "hàng thửa" cao cấp, lô xe của ông Hung cũng có trần "ngàn sao" trang trí bằng các bóng LED, bảng đồng hồ đặc biệt cùng một đồng hồ báo giờ nằm chính giữa bảng táp-lô của hãng Graff. Đặc biệt, trong lô xe này có 2 chiếc Phantom của ông Hung và vợ được sơn màu đỏ hòa bột vàng, lưới tản nhiệt cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng. Bên trong nội thất của 2 chiếc xe cũng có nhiều chi tiết trang trí mạ vàng và các logo gắn kim cương. Chưa dừng lại ở đó, Rolls-Royce sẽ còn hỗ trợ ông Hung thiết kế nên các đường chạy và bãi đỗ ở khách sạn Louis XIII, đồng thời đào tạo các lái xe để có thể hỗ trợ tối đa cho đội Phantom đặc biệt này. Được biết, cặp đôi Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition sẽ được dùng riêng cho việc đón tiếp khách đặc biệt. 28 chiếc còn lại cũng được dùng để đưa đón và chở khách cho khách sạn The 13. Với dàn siêu xe sang "hàng thửa" dành riêng cho tỷ phú Stephen Hung đã đưa việc chế tạo xe hơi của Rolls-Royce lên một tầm cao mới. Theo một số nguồn tin, tỷ phú Hồng Kông đã chi số tiền lên đến hơn 20 triệu USD (tương đương 446 tỷ đồng) để chế tạo dàn xe đặc biệt này.