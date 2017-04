"Soi" crossover hạng sang Volvo XC60 mới giá 1,05 tỷ

Ở thế hệ đầu tiên, mẫu xe crossover Volvo XC60 đã cực kỳ thành công khi trong 9 năm, nó đã luôn giữ danh hiệu chiếc crossover hạng trung cao cấp bán chạy nhất châu Âu và bán được hơn 1 triệu chiếc trên toàn Thế giới. Với thế hệ Volvo XC60 mới nhất vừa được ra mắt tại triển lãm Geneva hồi tháng 3, Volvo đang muốn lặp lại lịch sử thành công của phiên bản đầu tiên. Được thiết kế theo ngôn ngữ mới nhất của Volvo, XC60 trông như một phiên bản thu nhỏ của chiếc XC90 lớn hơn, cao cấp hơn. Những đặc trưng của Volvo thời kỳ mới như lưới tản nhiệt thẳng đứng với logo xiên chéo hay cặp đèn pha LED hiện đại vẫn tiếp tục xuất hiện trên chiếc xe. So với XC90, XC60 thế hệ mới trông còn có vẻ năng động hơn, không chỉ nhờ vào kích thước nhỏ mà còn bởi các cửa kính bên vát góc từ cột B trở về cuối đuôi cùng bộ mâm đúc với kích thước lớn. Cũng có đèn hậu chạy dọc hai bên thân theo phong cách truyền thống của Volvo nhưng XC60 còn kéo dài đèn LED đối cứng hai bên hốc biển số. Giống như XC90, XC60 cũng có cabin mang đậm phong cách Bắc Âu với các chi tiết giản dị nhưng thanh nhã, các vật liệu nội thất cao cấp và chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ. Nằm chính giữa bảng táp-lô của xe là một màn hình cảm ứng lớn tới 12 inch được đặt dọc, tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại nhất: kết nối internet, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, hệ thống định vị... Volvo còn trang bị cho XC60 hệ thống điều hòa không khí tới 4 vùng có tên gọi CleanZone, với khả năng lọc sạch bụi bẩn và các chất độc hại để đem tới "bầu không khí trong sạch của vùng Scandinavia". Hướng tới sự thực dụng, cabin của XC60 cũng được thiết kế với nhiều ngăn, hộc chứa đồ khác nhau và không gian rộng rãi. Volvo XC60 sẽ có một loạt các phiên bản chạy xăng và diesel khác nhau. Trong đó, các phiên bản chạy xăng đều dùng động cơ 2.0l 4 xi-lanh thẳng hàng, tuy nhiên phiên bản T5 sẽ có công suất 254 mã lực do chỉ sử dụng tăng áp. Với bản T6, xe đạt công suất lên tới 320 mã lực do sử dụng cả siêu nạp lẫn tăng áp. Cuối cùng, bản T8 còn kết hợp thêm động cơ điện để đạt công suất 407 mã lực. Về động cơ diesel, Volvo đưa ra 2 phiên bản là D4 190 mã lực và D5 235 mã lực. Trên XC60 thế hệ mới, Volvo đã đưa ra tùy chọn hệ thống lái bán tự động Pilot Assist với khả năng tự động đánh lái, tăng tốc và phanh ở những con đường được kẻ làn, chỉ dẫn... chuẩn ở tốc độ từ 130 km/h trở xuống. Theo Volvo, XC60 là một trong những mẫu xe an toàn nhất từng được sản xuất với các công nghệ hỗ trợ thông minh như hệ thống hỗ trợ an toàn trong thành phố City Safety, hệ thống tránh va chạm với xe ngược chiều hay nhận biết điểm mù... Các trang bị an toàn thụ động cũng được Volvo quan tâm. Hiện tại, Volvo XC60 đã lên dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy Torslanda ở Thụy Điển. Ra mắt chưa lâu nhưng để chuẩn bị bán ra tại thị trường Anh vào quý 3 năm nay, Volvo đã công bố giá chính thức XC60. Tại thị trường này, chiếc xe có tới 16 phiên bản cấu hình khác nhau với giá khởi điểm từ 37.205 Bảng (tương đương 1,05 tỷ đồng) và cao nhất đạt 48.405 Bảng (tương đương 1,36 tỷ)

