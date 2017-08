Soi chi tiết xe Crossover hạng B Volkswagen T-Roc giá rẻ

Cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng B đang rất sôi động, hãng xe Đức Volkswagen vừa tung ra dòng xe mới Volkswagen T-Roc. Được thiết kế nhằm hướng tới các khách hàng trẻ và người độc thân, mẫu xe này sử dụng chung một nền tảng khung sàn MQB của tập đoàn Volkswagen và chia sẻ nhiều điểm chung với một mẫu crossover hạng B khác là Audi Q2. Vẫn được thiết kế theo ngôn ngữ "đại chúng" của thương hiệu Volkswagen, tuy nhiên T-Roc đã có kiểu dáng thể thao và trẻ trung hơn các dòng xe khác. Những chi tiết như đèn pha LED mỏng nối liền với lưới tản nhiệt thanh ngang và đặc biệt là cặp đèn LED ban ngày lắp quanh khe hút gió trên cản trước đem tới cho xe vẻ đẹp hài hòa và độc đáo. Ở hai bên thân xe, có thể thấy sự tương đồng giữa T-Roc và Q2 ở cột C to bản với góc nghiêng khá lớn. Tuy nhiên so với Q2, T-Roc trông cứng cáp hơn bởi hàng loạt những đường gân nổi đậm. Giống các mẫu crossover khác, chiếc xe cũng được ốp nẹp nhựa xung quanh thân hay các vòm bánh "cơ bắp. T-Roc cũng là mẫu Volkswagen crossover đầu tiên có sơn 2 tông màu. Trong đó, mui xe với tông màu khác thân được ngăn với nhau bởi một đường viền chrome chạy từ cột A tới cột C. Ở phía sau, T-Roc trông cũng rất năng động với cánh đuôi trên cửa kính sau, đèn hậu LED và cản sau thể thao. Bước vào bên trong cabin, nội thất theo phong cách Volkswagen của T-Roc đã được "trẻ hóa" với các chi tiết ốp nhựa sơn trùng màu thân xe. Chiếm diện tích lớn trên bảng táp-lô của chiếc xe là hệ thống thông tin giải trí Composition Color mới với đầy đủ các tính năng hiện đại, đồng thời xe còn có tùy chọn bảng đồng hồ kỹ thuật số tương tự Virtual Cockpit như xe Audi. Các trang bị an toàn trên T-Roc cũng được chú trọng khi mọi phiên bản đều sẽ được trang bị sẵn những hệ thống sau: phanh khẩn cấp trong thành phố, phanh khẩn cấp tự động sau va chạm, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo người đi bộ. Một số hệ thống tùy chọn khác gồm cảnh báo xe vượt phía sau, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ tắc đường, giữ ga tự động thông minh... Nằm ở phân khúc crossover hạng B giá rẻ nên T-Roc chỉ được trang bị sẵn ghế vải với các họa tiết phối theo màu xe. Tuy nhiên khách hàng cũng có thể lựa chọn một số màu và loại ghế khác. Ở phía sau, chiếc xe có khoang hành lý với thể tích mở rộng tối đa lên tới 1290 lít nếu gập hàng ghế thứ 2 lại. Hiện tại, Volkswagen chưa công bố chi tiết các lựa chọn động cơ của T-Roc. Tuy nhiên hãng cho biết chiếc xe sẽ có tổng cộng 6 phiên bản động cơ tăng áp khác nhau - 3 chạy xăng và 3 chạy diesel. Những động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động cầu trước là trang bị chuẩn, với tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh. Volkswagen sẽ bắt đầu bán T-Roc tại thị trường Đức vào tháng 11 này, với giá khởi điểm dự đoán khoảng 20.000 Euro (tương đương 536 triệu đồng).

Cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng B đang rất sôi động, hãng xe Đức Volkswagen vừa tung ra dòng xe mới Volkswagen T-Roc. Được thiết kế nhằm hướng tới các khách hàng trẻ và người độc thân, mẫu xe này sử dụng chung một nền tảng khung sàn MQB của tập đoàn Volkswagen và chia sẻ nhiều điểm chung với một mẫu crossover hạng B khác là Audi Q2. Vẫn được thiết kế theo ngôn ngữ "đại chúng" của thương hiệu Volkswagen, tuy nhiên T-Roc đã có kiểu dáng thể thao và trẻ trung hơn các dòng xe khác. Những chi tiết như đèn pha LED mỏng nối liền với lưới tản nhiệt thanh ngang và đặc biệt là cặp đèn LED ban ngày lắp quanh khe hút gió trên cản trước đem tới cho xe vẻ đẹp hài hòa và độc đáo. Ở hai bên thân xe, có thể thấy sự tương đồng giữa T-Roc và Q2 ở cột C to bản với góc nghiêng khá lớn. Tuy nhiên so với Q2, T-Roc trông cứng cáp hơn bởi hàng loạt những đường gân nổi đậm. Giống các mẫu crossover khác, chiếc xe cũng được ốp nẹp nhựa xung quanh thân hay các vòm bánh "cơ bắp. T-Roc cũng là mẫu Volkswagen crossover đầu tiên có sơn 2 tông màu. Trong đó, mui xe với tông màu khác thân được ngăn với nhau bởi một đường viền chrome chạy từ cột A tới cột C. Ở phía sau, T-Roc trông cũng rất năng động với cánh đuôi trên cửa kính sau, đèn hậu LED và cản sau thể thao. Bước vào bên trong cabin, nội thất theo phong cách Volkswagen của T-Roc đã được "trẻ hóa" với các chi tiết ốp nhựa sơn trùng màu thân xe. Chiếm diện tích lớn trên bảng táp-lô của chiếc xe là hệ thống thông tin giải trí Composition Color mới với đầy đủ các tính năng hiện đại, đồng thời xe còn có tùy chọn bảng đồng hồ kỹ thuật số tương tự Virtual Cockpit như xe Audi. Các trang bị an toàn trên T-Roc cũng được chú trọng khi mọi phiên bản đều sẽ được trang bị sẵn những hệ thống sau: phanh khẩn cấp trong thành phố, phanh khẩn cấp tự động sau va chạm, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo người đi bộ. Một số hệ thống tùy chọn khác gồm cảnh báo xe vượt phía sau, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ tắc đường, giữ ga tự động thông minh... Nằm ở phân khúc crossover hạng B giá rẻ nên T-Roc chỉ được trang bị sẵn ghế vải với các họa tiết phối theo màu xe. Tuy nhiên khách hàng cũng có thể lựa chọn một số màu và loại ghế khác. Ở phía sau, chiếc xe có khoang hành lý với thể tích mở rộng tối đa lên tới 1290 lít nếu gập hàng ghế thứ 2 lại. Hiện tại, Volkswagen chưa công bố chi tiết các lựa chọn động cơ của T-Roc. Tuy nhiên hãng cho biết chiếc xe sẽ có tổng cộng 6 phiên bản động cơ tăng áp khác nhau - 3 chạy xăng và 3 chạy diesel. Những động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động cầu trước là trang bị chuẩn, với tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh. Volkswagen sẽ bắt đầu bán T-Roc tại thị trường Đức vào tháng 11 này, với giá khởi điểm dự đoán khoảng 20.000 Euro (tương đương 536 triệu đồng).