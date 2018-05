"Soi" chi tiết xe chở hàng siêu rẻ Ford Fiesta Van 2018

Do doanh số sụt giảm nên hãng xe Mỹ đã bày tỏ ý định khai tử mẫu xe ôtô Ford Fiesta tại thị trường Mỹ vào hồi đầu tháng 4/2018. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe Mỹ dường như có một kế hoạch mới cho Fiesta khi mới đây đã quyết định biến nó thành một phương tiện cỡ nhỏ chuyên để chở hàng hóa thay vì chở người. Cụ thể hơn, hãng xe ôtô Ford đã tiến hành hé lộ một mẫu Ford Fiesta Van mới ở triển lãm Commercial Vehicle diễn ra tại Birmingham, Anh vào ngày 24/4 vùa qua. Mẫu xe mới đã cắt bỏ hàng ghế lẫn cửa sổ bên phía sau, nhằm mở rộng không gian chỗ chứa hàng hóa. Sự thay đổi này giúp mang đến một lựa chọn mới cho những người mua xe vì mục đích chở hàng tiện dụng, nhanh nhẹn mà không cần phải chi tiền cho một mẫu van to lớn đang đựơc bán ra trên thị trường hiện nay. Với thiết kế 3 cửa, Ford Fiesta Van có chỗ chứa hàng bên trong đạt dung tích 991 lít, và khả năng tải trọng cỡ 500 kg. Các chi tiết ngoại thất không khác gì so với phiên bản hiện đang được bán ra trên thị trường thế giới. Người mua còn có thể lấy Fiesta Van với hệ thống thông tin giải trí Sync 3 mới nhất và một màn hình cảm ứng 8 inch. bên trong xe có một mặt sàn để hàng hóa dài gần 1,3 mét, bao phủ bằng lớp đệm cao su với 4 điểm móc giữ hàng cố định, một vách ngăn lưới hỗn hợp, và tường bên cạnh có khả năng chống chịu tốt. Bên cạnh đó, nếu có yêu cầu - khách hàng cũng có thể sở hữu hàng loạt các hệ thống hỗ trợt tài xế cũng có thể được trang bị theo tùy chọn của người mua. Và thậm chí còn xe có một phiên bản Sport với diện mạo hầm hố, lắp đặt la-zăng 18 inch, và một khoang lái thể thao hơn. Mẫu xe van tí hon của Ford sẽ có ba lựa chọn về mặt động cơ, bao gồm một bản máy xăng 3 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.1 lít với khả năng sản sinh 84 mã lực, một bản máy tăng áp EcoBoost dun tích 1.0 lít với khả năng sản sinh 123 mã lực, và một máy dầu dung tích 1.5 lít với công suất 84 mã lực hoặc 118 mã lực. Được biết, Ford sẽ tiếp nhận đơn đặt hàng cho mẫu Fiesta Van mới ngay trong mùa hè này, và sẽ bắt đầu giao hàng tới người mua và các đại lý trong mùa thu tới với mức giá rẻ hơn so với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe Mỹ sẽ không chào bán mẫu xe nhỏ bé mà thực dụng này ở thị trường quê nhà. Vậy nên người mua Mỹ vẫn sẽ phải phụ thuộc vào các mẫu van lớn như Transit Connect và Transit Custom. Video: Chi tiết xe chở hàng giá rẻ Ford Fiesta Van 2018.

