Soi “cào cào” KTM 450 EXC-F Six Days tại Hà Nội

Khi nói về những chiếc xe địa hình như enduro hay motocross, KTM đã "thống trị" phân khúc này trong hàng thập kỷ. Để chúc mừng thành công trong các giải đua địa hình khác nhau và đặc biệt là ISDE (International Six Days Enduro) - giải đua môtô địa hình lâu đời nhất Thế giới, phiên bản đặc biệt KTM 450 EXC-F Six Days đã được hãng chế tạo. Dựa trên cơ sở dòng "cào cào" (enduro) bán chuyên KTM 450 EXC-F bình thường, phiên bản 450 EXC-F Six Days đã được nâng cấp triệt để về hiệu năng và trang bị các phụ tùng cao cấp nhất, gần với những chiếc xe đua tại giải ISDE. Tại Việt Nam, cùng với phiên bản thường, 450 EXC-F Six Days cũng là một trong những mẫu "cào cào" hiếm hoi được phân phối chính hãng. Dù là một mẫu "cào cào" bán chuyên nghiệp nhưng với đầy đủ đèn pha và đèn xi-nhan ở phía trước, KTM 450 EXC-F Six Days vẫn được phép lưu thông ngoài đường công cộng theo luật pháp của nhiều nước. Tuy nhiên các chi tiết này cũng được làm tối giản và nhỏ nhẹ hết mức có thể. Giống như những mẫu xe cào cào đua tại giải ISDE, 450 EXC-F Six Days được trang bị cặp giảm xóc trước với đường kính 48 mm và khoảng hành trình lên tới 300 mm. KTM vẫn tiếp tục tin tưởng sử dụng phuộc của hãng WP. Được thành lập vào năm 1977 tại Hà Lan và nay đã thuộc sở hữu của KTM, WP là một trong những hãng sản xuất phuộc cho xe địa hình tốt nhất Thế giới. Bánh trước của KTM 450 EXC-F Six Days có đường kính lên tới 21 inch, sử dụng niềng nhôm siêu nhẹ và lốp gai với kích thước 90/90/21. Để đảm bảo khả năng kiểm soát của chiếc xe, phiên bản này đã được KTM trang bị hệ thống phanh trước với heo Brembo và đĩa đường kính 260 mm. Mỗi năm, KTM lại cho ra đời một phiên bản Six Days với tem ghi địa điểm tổ chức giải ISDE của năm trước. Phiên bản 2016 này được tạo ra nhằm kỷ niệm giải ISDE 2015 được tổ chức ở Slovakia. Với bộ khung đôi bằng thép hợp kim chromoly 25CrMo4, chiếc xe có thể chịu đựng phần lớn những cú "bay nhảy" hay độ rung từ đa số các điều kiện khắc nghiệt. Hướng tới sự linh hoạt và bền bỉ khi vượt qua các địa hình, KTM 450 EXC-F Six Days đã được trang bị tay lái cao bằng nhôm nhẹ cùng cùm phanh Brembo và tay phanh/côn của Magura. Nằm hai bên tay nắm của xe là các tấm ốp bảo vệ tay phanh/côn cũng như tay người lái. Được tối giản một cách tối đa để đảm bảo độ bền bỉ khi vượt qua những địa hình khó khăn trong thời gian dài, KTM 450 EXC-F Six Days không được trang bị các hệ thống điện tử và hỗ trợ người lái phức tạp như các dòng xe hiện đại. Ngay cả bảng đồng hồ của xe cũng được rút gọn chỉ còn một màn hình LCD mini và đèn báo rẽ. Cũng nhằm mục đích chống va đập và giảm trọng lượng, bình xăng của xe được làm bằng chất dẻo polyethene thay vì kim loại như bình thường, với dung tích 9 lít. Nằm ẩn sau lớp vỏ tối giản được làm bằng nhựa bền của KTM 450 EXC-F Six Days, những chi tiết quan trọng như két nhớt, hệ thống điện... đã được bố trí khéo léo để khiến chiếc xe gọn gàng nhất có thể. Cung cấp sức mạnh cho KTM 450 EXC-F Six Days vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn SOHC 4 van làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu điện tử 449,3 cc với công suất tối đa 51 mã lực tương tự như phiên bản 450 EXC-F thông thường. Động cơ này truyền lực xuống bánh sau thông qua hộp số 6 cấp có hỗ trợ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số nhanh (slipper clutch). Với piston đúc nhiệt luyện và các xú-páp làm từ titan siêu cứng, động cơ này có khả năng hoạt động bền bỉ trong một khoảng thời gian dài. Điểm đặc biệt của KTM 450 EXC-F Six Days đó là chiếc xe rất dễ độ công suất khi chỉ cần trang bị ECU độ Gateway, chiếc xe có thể tăng thêm 13 mã lực và tiếp tục mạnh hơn khoảng 3 mã lực nữa với lọc gió độ. Yên của 450 EXC-F Six Days gần như tạo thành một đường thẳng từ phía trước ra sau xe. Với chiều cao yên lên tới 970 mm, phải là người có chiều cao hơn 1,8 m mới có thể dễ dàng trèo lên xe. Tuy nhiên khi đã leo được lên xe, chiều cao yên sẽ giảm xuống một chút do phuộc nhún mềm. Ở phía sau, KTM 450 EXC-F Six Days tiếp tục sử dụng phuộc WP nhưng có dạng monoshock với khoảng hành trình 335 mm, được nối với gắp sau bằng nhôm nhẹ nhưng chắc chắn. Bánh sau của xe có đường kính 18 inch, được trang bị phanh đĩa đường kính 220 mm và lốp 140/80/18. Do được thiết kế tối giản hết mức nên trọng lượng khô của xe chỉ là 111 kg. 450 EXC-F Six Days hiện đã được phân phối chính hãng KTM tại Việt Nam. Do giá phiên bản 450 EXC-F tại thị trường Việt Nam đã không dưới 16.500 USD (tương đương 360 triệu đồng nên chắc chắn phiên bản này còn có giá đắt hơn nữa.

