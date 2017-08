"Soi" BMW M4 tiền tỷ, màu độc độ mâm khủng tại Sài Gòn

Hiện tại ở Việt Nam đang có không dưới 3 chiếc xe ôtô BMW M4 có mặt. Mới đây nhất, một chiếc BMW M4 màu "độc" Austin Yellow đã xuất hiện tại Sài Gòn, sau các phiên bản màu xanh dương Yas Marina Blue hay mui trần màu trắng. Thuộc thế hệ M4 đầu tiên với tên mã F82, trên thực tế M4 chính là M3 Coupe trước đây. Hiện tại ở Việt Nam đang có 2 chiếc BMW M4 mang màu này. So với những chiếc 4 Series bình thường, có thể dễ dàng nhận ra M4 ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ có phần cản trước với thiết kế thể thao, với các lỗ hút gió kích thước lớn hơn cùng lưới tản nhiệt nan đen có logo M4 nằm bên phải. Ở hai bên vè trước của M4 được "trổ" thêm khe thoát nhiệt.

Cản sau của M4 cũng có sự thay đổi lớn với phần dưới được thiết kế lại theo phong cách thể thao, tiếp nối những đường nét từ thế hệ M3 E92 coupe trước đó. Bên dưới cản sau là hệ thống 4 ống xả thể thao được chia thành 2 cặp kép. Chiếc xe này còn được chủ nhân độ lại bộ mâm Vorsteiner 5 cánh kép "ngầu" và đẹp mắt hơn. Bên trong nội thất của M4 cũng có khá nhiều điểm đặc biệt so với bao chiếc xe BMW 4 Series hiện đang lưu hành ngoài phố. Tay lái của xe đã được thay bằng loại thể thao với logo M ở góc 6 giờ, nhưng vẫn được tích hợp đầy đủ các nút điều chỉnh âm thanh. Trong khi đó, những ghế ngồi trước của xe cũng là loại thể thao. M4 chia sẻ chung động cơ 3.0l 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép với công nghệ TwinPower Turbo với M3, đem tới công suất tối đa lên tới 431 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Đi kèm với động cơ là hệ dẫn động cầu sau cùng 1 trong 2 lựa chọn hộp số là sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp với lẫy chuyển sau vô-lăng. Chiếc M4 màu Austin Yellow đang ở Sài Gòn có hộp số ly hợp kép cao cấp hơn, khiến xe chỉ mất 4,3 giây để đạt 0-100 km/h và tốc độ tối đa bị giới hạn ở 250 km/h. Mức giá chính hãng được đặt cho BMW M4 là 4,113 tỷ đồng. Tuy nhiên do đã được độ mâm, chiếc M4 màu Austin Yellow tại Sài Gòn còn có giá trị cao hơn nữa.

