Siêu xe tay ga Aprilia SRV850 giá gần 300 triệu tại VN

Ra mắt lần đầu vào năm 2012, tuy nhiên cho tới tận ngày nay mẫu xe tay ga Aprilia SRV850 vẫn đang giữ vị trí chiếc scooter có động cơ lớn nhất và mạnh mẽ nhất đang được sản xuất hàng loạt trên Thế giới. Dù có kiểu dáng maxi scooter, tuy nhiên Aprilia SRV850 đã được thiết kế mang đầy đủ những "tinh túy" từ Aprilia. Tại Việt Nam, các dòng Aprilia phân khối lớn vốn đã có số lượng khá ít, tuy nhiên SRV850 còn "độc" hơn nữa. Chiếc SRV850 trong bài viết thuộc sở hữu của một người chơi môtô tại Sài Gòn và nhiều khả năng là chiếc duy nhất đời 2015, với đầy đủ các "option" tại Việt Nam. Có thể coi SRV850 chính là phiên bản tay ga của dòng superbike RSV4 nổi tiếng. Điều này được thể hiện rất rõ ngay từ phần đầu xe khi Aprilia đã "bê nguyên" thiết kế của RSV4 sang SRV850, với đèn demi chính giữa và đèn pha kép hai bên. Chiếc xe cũng được bán với phiên bản "tem đấu" Alitalia như các xe đua RSV4 tại giải WSBK. Bánh trước của SRV850 sở hữu đường kính 16 inch, đi kèm lốp thể thao Pirelli Diablo với bản rộng 120/70/17 giống như những mẫu môtô phân khối lớn. Phuộc trước có đường kính 41 mm, trong khi hệ thống phanh đĩa trước cũng khá "xịn" với đĩa kém đường kính 300 mm và heo Brembo 4 piston cho cả 2 bên. Mặc dù được làm bằng nhôm và đục lỗ khá giống với RSV4 nhưng là một mẫu maxi scooter, tay lái của SRV850 cao hơn để đem tới tư thế ngồi thoải mái. Được thiết kế thể thao, chiếc xe có bảng đồng hồ được tích hợp báo tua. Cách sắp xếp của bảng đồng hồ khá giống xe hơi với màn hình nhỏ nằm giữa báo tốc và báo tua chạy cơ. Điểm đặc biệt của SRV 850 đó là chiếc xe được trang bị hệ thống điều khiển lực kéo Aprilia Traction Control như những mẫu superbike. Hệ thống này được kích hoạt bằng một công tắc bên cùm phải và cũng đem tới cho xe chế độ thể thao nhạy ga hơn. Cùm công tắc trái của xe không có sự thay đổi so với những mẫu môtô bình thường khác. Trên SRV850, Aprilia cũng trang bị cho chiếc xe cặp tay phanh với khả năng điều chỉnh độ xa gần giống nhiều mẫu xe phân khối lớn bình thường. SRV850 thậm chí còn có sẵn cả hệ thống phanh tay như ôtô, khiến chiếc xe không bị trôi khi đang đỗ. Tuy nhiên dù là một mẫu maxi scooter nhưng do có động cơ lớn, SRV850 sở hữu cốp xe có thể tích nhỏ, chỉ chứa được 1 mũ bảo hiểm bên dưới yên. Chiếc xe cũng không có hộc chứa đồ phía trước. Cung cấp sức mạnh cho SRV850 là khối động cơ V-Twin 90 độ 4 kỳ SOHC 4 van với dung tích lên tới 839,3 cc, đem tới công suất tối đa lên tới 76 mã lực và mô-men xoắn cực đại 76,4 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Thay vì truyền động bằng dây cu-roa, động cơ của SRV850 dẫn động bánh sau qua xích tải giống môtô truyền thống. Bộ gắp của xe có kết cấu bằng nhôm chắc chắn, nối với hệ thống phuộc monoshock điều chỉnh 7 cấp. Bánh sau của SRV850 có đường kính chỉ 15 inch, nhưng dùng lốp lớn hơn là 160/60/17. Xe được trang bị phanh đĩa đơn phía sau. Là một mẫu xe xuất Âu, đương nhiên SRV850 phải có hệ thống phanh ABS. Ở phía sau, phần đuôi xe cũng có thiết kế vuốt nhọn thể thao, với đèn hậu đặt dọc nằm giữa các khe thoát nhiệt cho động cơ. Tại thị trường Anh, một chiếc Aprilia SRV850 hiện có giá 8432 Bảng Anh (tương đương 247 triệu đồng). Dù là "hàng hiếm" tuy nhiên do thương hiệu không quen thuộc tại Việt Nam và phụ tùng, bảo dưỡng khó, những chiếc xe ga PKL SRV850 chỉ được định giá khoảng 270-300 triệu khi được bán "trao tay".

