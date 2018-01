Siêu xe sang Rolls-Royce Wraith màu độc giá hơn 10 tỷ đồng

Khi sở hữu một chiếc siêu xe sang Rolls-Royce, bạn luôn muốn chiếc xe của mình trở nên độc đáo và nổi bật. Một chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Wraith đã quyết định thay áo cho chiếc coupe sang trọng này, giúp Wraith có sức hút đặc biệt hơn so với những chiếc xe cùng dòng khác. Cụ thể, chiếc coupe Rolls-Royce Wraith này đã được sơn màu Java Green bởi đội ngũ tài năng làm việc tại một nhà máy ở Goodwood. Thực tế, màu Java Green này do chính thương hiệu BMW tạo ra và được áp dụng cho khá nhiều xe nhà BMW như Alpina B7 Java Green. Một điểm nhấn khác trên xe là biểu tượng "goá phụ bay" Spirit of Ecstasy trên mui xe và một vài chi tiết được hoàn thành trong màu tối hoàn toàn. Các chi tiết trên mâm xe cũng được làm mới. Đây không phải là màu đen thông thường vì chương trình sơn đa lớp khá công phu của Rolls-Royce. Nội thất của xe được trang bị những tiện nghi siêu sang và hiện đại với một vài chi tiết cũng đã được cá nhân hoá cá tính hơn. Trang bị trên xe gồm; vô-lăng dạng tròn, bảng táp-lô ốp gỗ bóng, điều hòa 4 vùng độc lập, các phím chức năng dạng núm xoay, ghế ngồi bọc da cao cấp. Một số công nghệ đỉnh cao được trang bị cho Wraith như hệ thống định vị vệ tinh, camera quan sát phía trên, bên hông và sau xe giúp người lái quan sát 360 độ quanh xe. Màn hình thông số kỹ thuật cũng được hiển thị trên kính chắn gió, cổng kết nối USB, Bluetooth, điện thoại thông minh điều khiển bằng giọng nói, đồng hồ thửa riêng trên bản tap-lô. Ngoài ra, chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Wraith này cũng được trang bị động cơ Biturbo V12 6.6 lít sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm (tăng 70 Nm so với thông thường). Hộp số tự động 8 cấp được nâng cấp đã giúp chiếc Wraith tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi cán tới vận tốc cực đại 250 km/h. đang được trưng bày tại đại lý cao cấp ở San Diego, California với mức giá lên tới 411.825 USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng). Video: Chi tiết Rolls-Royce Wraith sơn màu Java Green.

