Siêu xe sang Maybach 62S trị giá chục tỷ tại Sài Gòn

Chiếc Maybach cuối cùng được sản xuất là vào ngày 17/12/2012, vì thế, việc rao bán một chiếc siêu xe sang Maybach 62S đời 2012 của một công ty nhập khẩu tư nhân quận 5, TP HCM với ngoại hình còn như mới được xem là "hàng hiếm" tại thị trường Việt Nam hiện nay. Siêu xe sang này xuất hiện lần đầu tại triển lãm Geneva 2009, với 2 model 62 và 57. Chiếc siêu xe sang Maybach 62S trong bài viết này sở hữu chiều dài lên đến 6.165 mm, dài hơn cả Rolls-Royce Phantom EWB. Được xem là phiên bản cuối cùng được sản xuất, chiếc Maybach 62S trong bài viết này cũng có một số điểm khác biệt so với các đời trước như 2 hốc gió trước được trang bị thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Lưới tản nhiệt mạ crôm sáng loáng trước đầu xe được nâng lên 13 nan thay cho kiểu 11 nan so với phiên bản trước. Thiết kế của xe vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi so với đời trước. Con số 62 phía sau chữ Maybach giúp người mê xe nhận biết chiều dài của xe là 6.200 mm, khác biệt so với chiều dài 5.700 mm của chiếc Maybach 57. Cách đặt tên của dòng siêu xe sang Maybach cũng khác biệt với nhau, đó chính là giữa bản tiêu chuẩn sẽ có tên 62 còn phiên bản đặc biệt sẽ là 62S (Theo thương hiệu Maybach cho hay, chữ "S" là viết tắt của từ "Special"). Chiếc Maybach 62S hàng hiếm đang được rao bán tại TP HCM có nội thất cực kỳ độc đáo khi được ốp đá mài bóng vân mây đẹp mắt. Loại đá này được ốp xung quanh bệ cần số, các trang bị trên xe như; nhớ trạng thái vô-lăng, ghế ngồi nhớ vị trí, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và liên lạc với hàng ghế sau qua điện thoại nội bộ trang bị trong xe... Ở Maybach 62S, khoang lái giữa hàng ghế trước và sau sẽ được chia cách bằng vách ngăn với da, ốp đá và kính trong suốt được tích hợp thêm rèm che để đảm bảo sự riêng tư cho người ngồi sau. Mặc dù là mẫu xe sản xuất vào năm 2012 nhưng các trang bị của xe khá hiện đại. Ở trần xe khoang hàng ghế phía sau được trang bị thêm tuỳ chọn bằng kính và dễ dàng thay đổi độ trong cũng như màu sắc phụ thuộc vào sự điều chỉnh của chủ nhân. Dù ngồi hàng nghế phía sau nhưng ông chủ của Maybach 62S vẫn có thể nắm bắt được tốc độ của xe đang chạy thông qua một đồng hồ gắn trên trần sau, đối diện người ngồi. Maybach tập trung vào sự tiện nghị và đẳng cấp nhất ở hàng ghế sau cho các ông chủ. Ghế bọc da Nappa cao cấp và có chức năng đỡ chân chỉnh điện. Nó được trang bị dàn âm thanh đẳng cấp Bose đi kèm đầu DVD kết nối với 2 màn hình TFT 9,5 inch gắn sau lưng 2 hàng ghế trước. Ở giữa 2 hàng ghế là hộc đựng rượu champagne và bộ ly mạ bạc... Siêu xe sang Maybach 62S vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 5.5 lít tương tự như bản tiêu chuẩn, tuy nhiên, các kỹ sư AMG đã tinh chỉnh lại "trái tim" này để mang đến công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số 5 cấp, Maybach 62S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài ra, xe cũng có nhiều tính năng an toàn khác như kiểm soát hành trình, hệ thống phân bổ lực phanh SBC, hệ thống treo AirMatic... Công ty nhập khẩu tư nhân tại TP HCM không đề giá bán nhưng giới thạo tin ước tính mẫu xe siêu sang này sẽ có giá không dưới 500.000 USD. Maybach 62S hiện đã không còn được sản xuất, thay vào đó nó được gắn kèm với thương hiệu Mercedes-Benz. Vào thời điểm năm 2015 -2016 chiếc xe này có giá khoảng hơn 20 tỷ đồng. Video: Cường Đô La dạo phố cùng Maybach 62S giá hơn 20 tỷ.

Chiếc Maybach cuối cùng được sản xuất là vào ngày 17/12/2012, vì thế, việc rao bán một chiếc siêu xe sang Maybach 62S đời 2012 của một công ty nhập khẩu tư nhân quận 5, TP HCM với ngoại hình còn như mới được xem là "hàng hiếm" tại thị trường Việt Nam hiện nay. Siêu xe sang này xuất hiện lần đầu tại triển lãm Geneva 2009, với 2 model 62 và 57. Chiếc siêu xe sang Maybach 62S trong bài viết này sở hữu chiều dài lên đến 6.165 mm, dài hơn cả Rolls-Royce Phantom EWB. Được xem là phiên bản cuối cùng được sản xuất, chiếc Maybach 62S trong bài viết này cũng có một số điểm khác biệt so với các đời trước như 2 hốc gió trước được trang bị thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Lưới tản nhiệt mạ crôm sáng loáng trước đầu xe được nâng lên 13 nan thay cho kiểu 11 nan so với phiên bản trước. Thiết kế của xe vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi so với đời trước. Con số 62 phía sau chữ Maybach giúp người mê xe nhận biết chiều dài của xe là 6.200 mm, khác biệt so với chiều dài 5.700 mm của chiếc Maybach 57. Cách đặt tên của dòng siêu xe sang Maybach cũng khác biệt với nhau, đó chính là giữa bản tiêu chuẩn sẽ có tên 62 còn phiên bản đặc biệt sẽ là 62S (Theo thương hiệu Maybach cho hay, chữ "S" là viết tắt của từ "Special"). Chiếc Maybach 62S hàng hiếm đang được rao bán tại TP HCM có nội thất cực kỳ độc đáo khi được ốp đá mài bóng vân mây đẹp mắt. Loại đá này được ốp xung quanh bệ cần số, các trang bị trên xe như; nhớ trạng thái vô-lăng, ghế ngồi nhớ vị trí, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và liên lạc với hàng ghế sau qua điện thoại nội bộ trang bị trong xe... Ở Maybach 62S, khoang lái giữa hàng ghế trước và sau sẽ được chia cách bằng vách ngăn với da, ốp đá và kính trong suốt được tích hợp thêm rèm che để đảm bảo sự riêng tư cho người ngồi sau. Mặc dù là mẫu xe sản xuất vào năm 2012 nhưng các trang bị của xe khá hiện đại. Ở trần xe khoang hàng ghế phía sau được trang bị thêm tuỳ chọn bằng kính và dễ dàng thay đổi độ trong cũng như màu sắc phụ thuộc vào sự điều chỉnh của chủ nhân. Dù ngồi hàng nghế phía sau nhưng ông chủ của Maybach 62S vẫn có thể nắm bắt được tốc độ của xe đang chạy thông qua một đồng hồ gắn trên trần sau, đối diện người ngồi. Maybach tập trung vào sự tiện nghị và đẳng cấp nhất ở hàng ghế sau cho các ông chủ. Ghế bọc da Nappa cao cấp và có chức năng đỡ chân chỉnh điện. Nó được trang bị dàn âm thanh đẳng cấp Bose đi kèm đầu DVD kết nối với 2 màn hình TFT 9,5 inch gắn sau lưng 2 hàng ghế trước. Ở giữa 2 hàng ghế là hộc đựng rượu champagne và bộ ly mạ bạc... Siêu xe sang Maybach 62S vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 5.5 lít tương tự như bản tiêu chuẩn, tuy nhiên, các kỹ sư AMG đã tinh chỉnh lại "trái tim" này để mang đến công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số 5 cấp, Maybach 62S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài ra, xe cũng có nhiều tính năng an toàn khác như kiểm soát hành trình, hệ thống phân bổ lực phanh SBC, hệ thống treo AirMatic... Công ty nhập khẩu tư nhân tại TP HCM không đề giá bán nhưng giới thạo tin ước tính mẫu xe siêu sang này sẽ có giá không dưới 500.000 USD. Maybach 62S hiện đã không còn được sản xuất, thay vào đó nó được gắn kèm với thương hiệu Mercedes-Benz. Vào thời điểm năm 2015 -2016 chiếc xe này có giá khoảng hơn 20 tỷ đồng. Video: Cường Đô La dạo phố cùng Maybach 62S giá hơn 20 tỷ.