Siêu xe sang của năm 2018 - Rolls-Royce Phantom VIII

Siêu xe sang Rolls-Royce Phantom VIII mới đây đã xuất sắc giành giải “Xe siêu sang của năm 2018 - Luxury car of the year". Đặt cho Phantom với tên gọi là “Chiếc xe siêu sang của năm 2018”, tạp chí Top Gear đã viết: “Đối với một chiếc xe có kích thước và trọng lượng lớn, Phantom yên tĩnh gần như một buồng cách âm”. Torsten Müller-Ötvös, Tổng Giám đốc, Rolls-Royce Motor Cars, bình luận: “Phantom đã tạo ra con đường phát triển mới cho ngành công nghiệp hàng xa xỉ toàn cầu. Đó là sự sáng tạo của vẻ đẹp và sức mạnh, một biểu tượng đỉnh cao về sự thành đạt. Đó còn là biểu tượng nghệ thuật chứa đựng những khao khát cá nhân của mỗi khách hàng". "Việc tạp chí uy tín Top Gear và các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới tôn vinh Rolls-Royce Phantom II đã phản ánh khách quan lòng yêu mến, các nhìn nhận về mặt kĩ thuật và niềm đam mê của tất cả mọi người”. Tổng Giám đốc, Rolls-Royce Motor Cars cho biết thêm. Vẫn hình thức đặc trưng khó lẫn, nhưng Phantom mới có lưới tản nhiệt cao hơn, nên biểu tượng Spirit of Ecstasy trên mũi xe cũng nhô cao hơn trước khoảng 12mm. Ngoài việc gia tăng kích thước, lưới tản nhiệt còn được tích hợp liền khung, tạo vẻ hiện đại và bớt rườm rà. Hai bên lưới tản nhiệt và cụm đèn pha ánh sáng laser, với viền là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Cụm đèn pha của Phantom mới được giới thiệu là hiện đại nhất thế giới, với khả năng chiếu xa hơn 600m. Dọc hai bên nắp ca-pô là dải thép không gỉ được đánh bóng, chạy lên viền cả kính chắn gió trước. Viền cửa sổ cũng là khung thép không gỉ. Phần được hãng xe sang Rolls-Royce tập trung nhất phải kể đến nội thất. Thiết kế tổng thể vẫn kế thừa từ Phantom thế hệ trước nhưng tất cả các ghế ngồi phía trước đều đem lại cho hành khách cảm giác thoải mái hơn, kết hợp bàn ăn picnic và hệ thống thông tin giải trí sau tựa lưng với tính năng điều khiển điện tử và thu gọn lại bằng một nút bấm. Trong khi đó, hàng ghế sau có thể tùy chỉnh theo những cấu hình khác nhau, bao gồm ghế phòng khách, ghế ngồi cá nhân với tì tay, ghế ngồi cá nhân với bảng điều khiển cố định hay ghế ngủ. Trên táp-lô có hai màn hình TFT cỡ 12.3 inch, một đồng hồ kim số truyền thống, và các chi tiết trang trí bằng gỗ chế tạo thủ công. Có rất nhiều tuỳ chọn trang trí và tiện nghi bên trong chiếc siêu xe sang này bao gồm trần xe "ngàn sao" và gói minibar cho hàng ghế sau, với ly uống whisky và một decanter. Thay đổi về nội thất không chỉ nằm ở hình thức, mà còn ở sâu bên trong, vì các kỹ sư của Rolls-Royce muốn Phantom thế hệ thứ 8 là mẫu xe yên tĩnh nhất thế giới. Thay đổi về nội thất không chỉ nằm ở hình thức, mà còn ở sâu bên trong, vì các kỹ sư của Rolls-Royce muốn Phantom III là mẫu xe yên tĩnh nhất thế giới. Họ đã dùng hơn 130 kg vật liệu cách âm, các khớp nối lớn bằng nhôm đúc và kính hai lớp dày 6mm. Rolls-Royce cũng sử dụng bộ lốp đặc biệt "Silent-Seal" có một lớp đêm bên trong để giảm 9dB độ ồn của lốp. Phantom thế hệ mới được hãng Rolls-Royce trang bị động cơ V12 6.75L tăng áp kép hoàn toàn mới, cho công suất cực đại 563 mã lực và mô-men xoắn 663 lb-ft (900 Nm), kết hợp với hộp số tự động 8 cấp có sử dụng công nghệ có vệ tinh hỗ trợ nhằm đảm bảo thời điểm sang số chuẩn. Xe sử dụng cơ sở gầm bệ hoàn toàn bằng nhôm mang tên "Architecture of Luxury" được thiết kế riêng cho Rolls-Royce. Cơ sở gầm bệ này có tính linh hoạt cao để có thể đáp ứng nhiều yêu cầu về kích thước và trọng lượng khác nhau, cũng như thích ứng với nhiều loại động cơ. So các mẫu xe Phantom đời trước, nền tảng sử dụng cho phiên bản Phantom 2018 cứng cáp hơn tới 30% và dự kiến sẽ được dùng cho tất cả các mẫu xe khác trong tương lai, bao gồm Ghost, Wraith và Dawn thế hệ kế tiếp. Xe còn sở hữu hệ thống treo khí nén tự cân bằng.

