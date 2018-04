Siêu xe sang Bentley Continental giá chỉ 3,5 tỷ ở Sài Gòn

Mẫu siêu xe sang Bentley Continental Flying Spur Speed thuộc phân khúc ôtô sang trọng, đắt tiền sản xuất tại Anh quốc. Mẫu xe này cách đây vài năm thường được giới chơi xe tại Việt Nam, đặc biệt là các đại gia trẻ tuổi và thành đạt yêu thích chủ yếu được nhập khẩu về thông qua các showroom tư nhân theo dạng "hàng lướt", không chính hãng. Tại thời điểm được đưa về nước vào những năm 2008 và 2009, dòng siêu xe sang Bentley Continental Flying Spur Speed này có giá bán không dưới 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm sử dụng, chiếc xe siêu sang trong bài viết này có giá bán dao động từ 3 đến 3,5 tỷ đồng. Bentley Continental Flying Spur Speed là mẫu xe siêu sang thiên về tốc độ, chữ Speed trong tên xe đã cho thấy điều đó. Đây từng là mẫu sedan nhanh nhất của hãng Bentley lúc mới được cho ra mắt. So với bản tiêu chuẩn, ngoại hình chiếc xe này có sự khác biệt lớn nhất chính là cản va trước thiết kế lại với các hốc gió mới. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn dạng LED đi kèm đèn phanh phụ thứ 3 trải dài hết mép kính sau. Cặp ống-xả nằm sâu ở dưới cản sau của xe đường viền được mạ crôm sáng, đi kèm là logo đặc trung của hãng gắn trên nắp ca-pô tương tự như phía trước của xe Ngoài ra, Continental Flying Spur Speed còn được hãng xe sang Bentley trang bị la-zăng 20 inch đa chấu. Mâm của chiếc xe siêu sang được chủ nhân rao bán được sơn màu tối và bên trong là cùm phanh đỏ nổi bật, khá ăn nhập với bộ áo trắng muốt của xe. "Bộ vó" này đi kèm lốp của Pirelli P-Zero. Bên trong nội thất của chiếc Bentley Continental Flying Spur Speed phiên bản 2009 đang rao bán tại Sài Gòn này sở hữu 2 màu sắc chính là vàng nhạt và cacao. Tất nhiên không thiếu những chi tiếp ốp gỗ quý và nhôm làm điểm nhấn cho "nội y" chiếc xe siêu sang phiên bản tốc độ. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da với các phím bấm tiện ích hữu dụng. Ghế lái bọc da và gỗ cao cấp, đi kèm các đường gân dập nổi, tích hợp hệ thống điện, điều chỉnh điện 14 hướng, ghi nhớ vị trí ngồi. Hàng ghế sau của Bentley Continental Flying Spur Speed thế hệ đầu tiên cũng có điều hoà riêng, bàn làm việc bằng gỗ. Ghế ngồi với logo Bentley thêu trên tựa đầu ghế, phần lưng ghế với chỉ khâu hình quả trám. Trang bị giải trí gồm màn hình 8 inch, hệ thống âm thanh cao cấp với ổ CD/DVD dành cho Bentley, camera lùi, rèm che nắng chỉnh điện... Continental Flying Spur Speed được trang bị động cơ W12, tăng áp kép, dung tích của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT Speed. "Trái tim" mang đến công suất tối đa 602 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. So với bản tiêu chuẩn, Continental Flying Spur Speed mạnh hơn 50 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 100 Nm. Động cơ trên kết hợp cùng hộp số ZF 6 cấp tự động, Bentley Continental Flying Spur Speed chỉ mất khoảng thời gian tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trong vòng 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 322 km/h. Chi tiết Bentley Flying Spur V8 S and W12 S Mulliner phiên bản mới.

