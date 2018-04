Siêu xe Porsche 911 mạnh nhất giá từ 6,69 tỷ đồng

Năm 2017, Porsche gây chấn động dư luận khi giới thiệu chiếc 911 GT2 RS 2018 với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa lên đến 340 km/h. Porsche 911 GT2 RS 2018 chính thức được công nhận là sản phẩm xe thương mại mạnh mẽ nhất từng được Porsche sản xuất trong lịch sử cho đến nay. Để đạt được thành tích này, các kỹ sư của hãng siêu xe Porsche đã cải tiến 911 GT2 RS 2018 về hầu hết mọi khía cạnh, từ khung vỏ cho đến cơ cấu truyền động. Xe được cắt giảm trọng lượng một cách triệt để. Động cơ được kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp nhằm tối ưu vận hành, không còn sử dụng hộp số sàn 6 cấp như thế hệ trước nữa. 911 GT2 RS 2018 vẫn được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng với dung tích 3.8L, tương tự 911 Turbo S thế hệ mới, nhưng có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 749 Nm. Bộ tăng áp kép nay được bổ sung thêm cơ chế tản nhiệt thông minh, mang đến hiệu quả giảm nhiệt độ luồng khí nén ở ngay trước kỳ đốt, qua đó góp phần tăng thêm sức mạnh. So với bản GT2 RS tiền nhiệm gần nhất (2011), 911 GT2 RS 2018 mạnh hơn 80 mã lực và 49 Nm mô-men xoắn. Ngay cả phiên bản 911 GT3 RS 2018 - giới hạn sử dụng trong các đường đua khép kín - mới được nâng cấp vào đầu tháng 2/2018 vừa qua cũng không thể so sánh được khi động cơ dung tích 4.0L hút khí tự nhiên của nó chỉ đạt công suất 520 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Hệ thống khung gầm xe được gia cố, hệ thống treo thể thao kết hợp với hệ thống lái trục sau cùng bộ lốp hiệu suất cao được tăng khả năng chịu nhiệt. Hệ thống kiểm soát độ ổn định Porsche Stability Management được tinh chỉnh đặc biệt với chế độ Sport nhằm tối ưu hóa cảm giác lái năng động. Bộ phanh gốm tổng hợp Porsche Ceramic Composite Brake là trang bị tiêu chuẩn. Bên trong nội thất, 911 GT2 RS 2018 nổi bật với ghế ngồi ôm sát thân và bọc da Alcantara màu đỏ. Phần lớn chi tiết trong khoang nội thất (kể cả lưng ghế) đều được làm bằng sợi carbon với tông màu đen. Vô-lăng kiểu thể thao với lẫy chuyển số cho phép thực hiện thao tác sang số nhanh chóng. Khung chống lật roll-cage là thành phần không thể thiếu. Thân xe có trọng lượng 1.470 kg sau khi đã nạp đầy nhiên liệu. Chất liệu sợi carbon CFR đặc biệt được sử dụng ở nắp ca-pô, ốp chắn bánh xe, thông gió vè bánh trước, vỏ ngoài gương chiếu hậu, bộ nạp khí ở phần hông sau và các bộ phận đuôi xe. Mui xe làm từ ma-giê, trong khi bộ ống xả được làm từ titanium. Ở thời điểm ra mắt, Porsche 911 GT2 RS 2018 đã được chốt giá khởi điểm từ 293.200 USD (khoảng 6,69 tỷ đồng), chưa tính gói phụ kiện Weissach có giá bán lẻ 31.000 USD (707 triệu đồng). Đây là gói trang bị góp phần gia tăng hiệu năng xe thông qua cắt giảm thêm 30 kg trọng lượng: thay phần ốp trần xe, thanh chống lật và các thanh nối ở hai trục sau bằng sợi carbon, trong khi bộ mâm chuyển sang loại làm bằng chất liệu ma-giê siêu nhẹ. Ở Việt Nam, nhà phân phối chính hãng cũng từng công bố giá bán của Porsche 911 GT2 RS 2018 lên đến 19,1 tỷ đồng - cao gấp 3 lần so với bản 911 tiêu chuẩn giá thấp nhất hiện nay (911 Carrera giá 6,18 tỷ đồng).

