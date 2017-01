Siêu xe Porsche 911 GT3 RS giá 13 tỷ “cập bến” VN

Được biết đây là chiếc Porsche 911 GT3 RS thứ 3 xuất hiện tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên khác với 2 chiếc đầu tiên mang ngoại thất trắng muốt và cam do Porsche Việt Nam đưa về nước theo diện tạm nhập tái xuất, thì đây lại là chiếc đầu tiên nhập khẩu không chính hãng và đang chờ các tay chơi Việt cầm lái. Chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS thứ 3 vừa có mặt tại thị trường Việt Nam này có ngoại thất đỏ tươi cùng điểm nhấn là các chi tiết như cánh lướt gió phía trước, bên hông và phía sau hay la-zăng thể thao được sơn màu đen đối lập. Ở ngoại thất, Porsche 911 GT3 RS gây ấn tượng với hốc gió lớn và được chia thành 3 vùng riêng biệt. Ngoài ra, lưới tản nhiệt trải dài sát mép khoang hành lý phía trước là một thiết kế độc đáo trên mẫu siêu xe đường phố. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED cùng đèn định vị bên dưới.

So với Porsche 911 GT3, thế hệ thứ 5 được trang bị thêm hốc gió bên hông ở chắn bùn phía trước và gần bánh sau nhằm tối ưu hoá thiết kế khí động học cho xe. Ngoài ra, xe còn có hệ thống treo độc lập phía trước, kết hợp cùng các liên kết thanh chống dọc và ngang loại McPherson, mang đến tính ổn định trên thân xe khi đi tốc độ cao. Giảm xóc ở trục sau có kết cấu đa điểm, thiết kế theo triết lý LSA của Porsche. Bên trong khoang lái siêu xe 911 GT3 RS có "nội y" màu cam-đen bắt mắt cùng nhiều chi tiết được phủ sợi carbon. Các chi tiết nhỏ như mở cửa bằng dây kéo, dây an toàn và đường chỉ may trên vô lăng đều có màu cam. Xe sở hữu bộ ghế thể thao trọng tâm thấp và có thiết kế ôm sát thân người. Kiểu thiết kế này giups cho chủ nhân cầm lái siêu xe khi vào cua ở tốc độ cao mà không lo bị ngiêng người ra khỏi ghế. Phía sau không có hàng ghế thứ hai mà xuất hiện những thanh thép gia cố khung xe để giảm thiểu tối đa thương tích cho người ngồi bên trong khi xe bị lật. "Trái tim" của siêu xe Porsche 911 GT3 RS là khối động cơ Boxer 6 xy-lanh, dung tích 4 lít, sản sinh công suất tối đa 500 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 460 Nm. Động cơ được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp (DFI). Kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép (PDK) cùng hệ dẫn động cầu sau, xe mất khoảng 3,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h. Tại thị trường Việt Nam, 911 GT3 RS được chào bán chính hãng với mức giá 13,8 tỷ đồng.

