Siêu xe Pagani Huayra “Tàu” giá chỉ 128 triệu

Chiếc siêu xe điện được thiết kế nhái theo phong cách của siêu xe Pagani Huayra của thương hiệu Ý, do một chàng sinh viên 26 tuổi độ lại trước đây đã chính thức được đưa vào sản xuất đại trà tại thị trường Trung Quốc bất chấp vấn đề bản quyền mà hãng xe Pagani khiếu nại. Lâu nay, các hãng xe thương hiệu Trung Quốc nhái lại kiểu dáng của các dòng xe hơi nổi tiếng thế giới đã là việc quá phổ biến, thậm chí cả xe máy. Gần đây, khi vụ lùm xùm do Kawasaki kiện một hãng xe của Trung Quốc ăn cắp thiết kế của chiếc siêu môtô H2 và Rang Rover, thậm chí cả những mẫu xe giá rẻ đang bán chạy trên thị trường Thế giới cho đến những mẫu xe chạy điện... Hàng loạt những vụ việc ăn cắp bàn quyền chưa kịp lắng xuống trong thời gian qua thì tiếp tục đến lượt hãng siêu xe nước Ý là Pagani lại lên tiếng khiếu nại về việc một hãng xe điện ăn cắp thiết kế đã được đăng ký bản quyền của chiếc siêu xe hàng khủng Huayra. Bất chấp những đe dọa khiến kiện, phía nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục công bố những thông tin về mẫu xe đang sản xuất ăn theo Pagani Huayra. Theo nhà sản xuất Trung Quốc cho biết sau khi tung ra thị trường, chiếc xe ôtô chạy điện này sẽ có công suất 4 mã lực và có thể đạt tốc độ 40 km/h và cự ly hoạt động 80 km chì trong một lần sạc. Ngoài phiên bản đầu tiên, nhà sản xuất này còn nhấn mạnh đến một phiên bản mạnh mẽ khác cũng sẽ được bán ra thị trường với sức mạnh hơn 10 mã lực có thể giúp xe di chuyển với tốc độ 60 km/h và phạm vi hoạt động lên tới 100 km. Thân vỏ của chiếc xe được làm từ sợi thủy tinh và sở hữu trọng lượng tổng chỉ 200 kg. Thiết kế ngoại thất với đèn pha được lấy cảm hứng từ siêu xe Huayra và thiết kế sáu đèn hậu của Huayra cũng đã được lấy lại y nguyên gần như không có gì thay đổi - trừ ống xả. Trong cabin, xe được trang bị bảng điều khiển hoàn toàn bằng nhựa rẻ tiền, vô-lăng không có túi khí và một màn hình cảm ứng nhỏ nhằm hỗ trợ người lái trên đường hoặc có thể dùng làm hệ thống định vị, giải trí... Mặc dù đã được hãng xe ý, Pagani khiếu nại do thiết kế của xe giống y hệt mẫu Huayra của mình đang bán ra thị trường - tuy nhiên hãng xe Trung Quốc có vẻ làm ngơ và vẫn đang quảng bá rầm rộ mẫu siêu xe điện "giá bèo" của mình ra thị trường. Được biết, hiện chiếc siêu xe điện "nhái" này đã được bán tại thị trường Trung Quốc và chào hàng với mức giá chỉ 38.000 nhân dân tệ (tương đương 126 triệu đồng).

