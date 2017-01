Siêu xe người Dơi Batmobile làm từ Lego giá 1083 tỷ đồng

Để quảng cáo cho bộ phim The Lego Batman Movie sắp công chiếu, Chevrolet đã tạo ra chiếc siêu xe Batmobile Speedwagon của Người Dơi được làm hoàn toàn từ các mảnh xếp hình Lego và trưng bày nó tại triển lãm Detroit 2017. Chiếc xe độc đáo này đã được tạo ra bởi cá các học sinh sống tại làng Cody Rouge ở Detroit - Mỹ, phối hợp cùng các tổ chức như A World in Motion và First Lego League. Tổng cộng đã có 344.187 viên gạch Lego được chia thành 17 màu sắc đã được sử dụng để ghép nên chiếc xe. Lego Batmobile Speedwagon có chiều dài 5181 mm, rộng 2819 mm và cao 2108 mm. Chiếc xe nặng tới 769 kg, trong đó mỗi bánh xe đã nặng tới 45 kg. Được biết chiếc xe này mất tới 222 giờ để thiết kế và thêm 1833 giờ nữa để ráp lại. Dù là một mô hình trưng bày không chạy được nhưng Batmobile Speedwagon bằng Lego được coi là một chiếc xe thực sự của Người Dơi. Chevrolet thậm chí còn "diễn sâu" tới nỗi lập hẳn một trang web giới thiệu về các thông số của xe như những sản phẩm khác của hãng. Theo Chevrolet quản cáo, chiếc Batmobile Speedwagon được trang bị sẵn nhiều công nghệ để "bảo vệ thành phố về đêm" như súng bắn tỉa, bánh xe chống xịt, tên lửa phản lực tăng tốc độ. Xe có hàng loạt các tùy chọn màu sắc khác nhau như Black, Jet Black, Raven Black, Midnight Black, Carbon Black, Shadow Black - tất cả đều là màu đen. Cung cấp sức mạnh cho Lego Batmobile Speedwagon là động cơ 60,2 lít V100 chạy bằng nhiên liệu phản lực, với mô-men xoắn cực đại hơn 10.000 Nm. Đương nhiên, đây chỉ là những thông số "ảo" của chiếc xe xuất hiện trong phim. Ở bên trong nội thất, chiếc xe thậm chí còn có khá nhiều tiện nghi như hệ thống thông tin giải trí với kết nối 4G LTE, kết nối điện thoại qua Apple CarPlay hay Google Android Auto, camera nhìn đêm... Ngoài ra Batmobile Speedwagon còn có tới 52 tính năng an toàn chủ động khác nhau và còn bay được. Batman trong phim cũng có thể yên tâm khi Chevrolet nhận bảo hành tới 10 năm cho chiếc xe. Theo Chevrolet, để có thể sở hữu Batmobile Speedwagon, siêu anh hùng Người Dơi sẽ phải trả tối thiểu 48 triệu USD (tương đương 1083 tỷ đồng)!

