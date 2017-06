Siêu xe mui trần McLaren 570S Spider "chốt giá" 3,7 tỷ

Siêu xe mui trần McLaren 570S Spider là phiên bản thứ 3 thuộc dòng "giá rẻ" Sport Series của McLaren, sau chiếc 570S coupe cơ bản và 570GT hướng tới sự sang trọng. Đây cũng là siêu xe mui trần thế hệ mới đầu tiên của McLaren, do dòng 720S thuộc Super Series vừa ra mắt cũng chưa có bản Spider. Dựa trên cơ sở thiết kế của McLaren 570S Coupe, 570S Spider gần như không có sự thay đổi về kiểu dáng. Ngoại trừ khác biệt lớn nhất nằm ở bộ mui xe, phiên bản này còn được trang bị cánh đuôi mới có màu xám Dark Palladium với chiều cao lớn hơn 570S Coupe 12 mm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn cánh đuôi bằng sợi carbon. 570S Spider được trang bị bộ mui xếp cứng chia làm 2 phần, có khả năng đóng hoặc mở chỉ trong 15 giây ở tốc độ dưới 40 km. Được làm từ composite trọng lượng nhẹ, tuy nhiên bộ mui xếp vẫn khiến 570S Spider nặng hơn bản coupe tới 46 kg. Hãng siêu xe McLaren cho biết sự thay đổi này không ảnh hưởng tới hiệu năng của chiếc xe. Bên trong nội thất, 570S Spider không có sự thay đổi so với bản coupe. Cabin của chiếc xe được thiết kế hiện đại với màn hình cảm ứng 7 inch IRIS đặt dọc trên bảng điều khiển trung tâm, bảng đồng hồ là một màn hình 10 inch. Mọi chiếc 570S Spider đều có nội thất bọc sẵn trong da Nappa và vải Alcantara. Giống như phiên bản mui kín, 570S Spider vẫn tiếp tục được trang bị khối động cơ V8 3.8l tăng áp kép với công suất tối đa 570 PS và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Toàn bộ sức mạnh của động cơ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khi đóng mui, McLaren 570S Spider có thể đạt tốc độ tối đa 328 km/h giống như bản coupe. Chiếc xe chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h trong 9,6 giây và chạy hết đường đua drag dài 1/4 dặm (400 m) chỉ trong tròn 11 giây. Dù mạnh mẽ nhưng theo McLaren, 570S Spider vẫn chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu trong bình 10,7 lít xăng/100 km. Ngoài ra, chiếc xe cũng khá thân thiện với mô trường khi chỉ thải ra 249g CO2 trên mỗi km đi được. Tại thị trường Anh, 570S Spider được bán với giá khởi điểm 163.250 Bảng (tương đương 3,7 tỷ đồng) - đắt hơn 20.000 Bảng so với bản mui kín.

