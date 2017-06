Siêu xe mui trần Audi R8 Plus mạnh nhất giá 5,25 tỷ

Sau khi ra mắt chính thức mẫu xe mui trần R8 Spyder thế hệ mới vào năm ngoái tại triển lãm Geneva 2016, Audi đã tiếp tục "trình làng" chiếc Audi R8 Spyder Plus với động cơ mạnh hơn, tương tự phiên bản R8 V10 Plus coupe. Audi R8 Spyder Plus mới sở hữu kiểu dáng tương tự bản R8 Spyder thường, với khác biệt duy nhất là màu sơn xanh Micrommata. Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe nằm ở phần đuôi với nắp che mui gập kín, thay vì nắp kính trong suốt trên phiên bản R8 Coupe. Tuy nhiên nắp này có thiết kế rất giống với R8 Spyder thế hệ trước. R8 Spyder Plus mới vẫn sử dụng kết cấu mui gập mềm có khả năng giấu gọn vào khoang chứa phía sau người lái, trên động cơ. Bộ mui này chỉ mất 20 giây để đóng mở và có thể hoạt động dưới tốc độ 50 km/h. Cửa kính phía sau của chiếc xe có thể điều khiển độc lập, đồng nghĩa người lái có thể hạ nó xuống ngay mui đang đóng. Các chi tiết thiết kế còn lại của R8 Spyder, bao gồm cả nội thất hoàn toàn giống như R8 Coupe. Xe có bảng điều khiển tối giản, bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit và những chiếc ghế bọc da chần chỉ vân con thoi sang trọng. Đương nhiên, với bộ mui xếp mới, R8 Spyder sẽ có thêm một nút bấm đóng mở mui trên bệ điều khiển trung tâm bằng sợi carbon. Giống như mọi phiên bản R8 thế hệ mới khác, R8 Spyder Plus sử dụng động cơ V10 5.2l nạp khí tự nhiên có nguồn gốc từ Lamborghini Huracan. Tuy nhiên trên phiên bản này, Audi đã nâng công suất động cơ thành 601 mã lực/560 nm thay vì chỉ 540 mã lực/540 Nm như bản R8 Spyder thường. Động cơ của chiếc xe vẫn tiếp tục được nối với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro nổi tiếng của Audi với tỉ lệ phân phối sức mạnh nhiều hơn tới cầu sau, cùng với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây và tốc độ tối đa 328 km/h. Với "cân nặng" 1587 kg, chiếc xe cũng nhẹ hơn tới 25 kg so với R8 Spyder. Audi R8 Spyder Plus thế hệ mới sẽ được sản xuất thủ công duy nhất tại nhà máy của Audi ở Neckarsulm - Đức. Khách hàng cũng có thể tùy ý "cá nhân hóa" nội thất và ngoại thất chiếc xe theo ý muốn. Tại thị trường Đức, giá bán của xe là 207.500 Euro (tương đương 5,25 tỷ đồng).

