Siêu xe Mercedes-AMG GTS Edition 1 tiền tỷ về Hà Nội

Siêu xe Mercedes-AMG GTS Edition 1 mới cập bến Thủ Đô sở hữu ngoại thất màu trắng không giống với 2 chiếc được đưa về trước đó. Tại Việt Nam hiện nay, Mercedes-AMG GTS chỉ có khoảng 5 chiếc. Trong số đó có tới 3 chiếc thuộc phiên bản Edtion 1 và 2 chiếc thuộc bản tiêu chuẩn. Mẫu siêu xe thể thao nhà Mercedes-Benz này dường như không được nhiều đại gia tại Việt Nam ưa chuộng. Mặc dù sở hữu thiết kế đẹp, hiện đại nhưng động cơ được đánh giá là chưa thực sự ấn tượng như những gì từng được kì vọng khi thay thế siêu xe cánh chim SLS AMG. So với AMG GT S từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam trước đây, phiên bản Edition 1 này mang những điểm khác biệt với những nâng cấp dễ nhận ra ở ngoại thất như trần xe được phủ chất liệu carbon cao cấp thay cho cửa sổ trời panorama bằng kính trên phiên bản tiêu chuẩn, cản trước được nới ra thêm phía trước giúp xe tăng tính khí động học. So với AMG GT S, phiên bản Edition 1 tại Hà Nội khác biệt với những nâng cấp dễ nhận ra ở ngoại thất như trần xe được phủ chất liệu carbon cao cấp thay cho cửa sổ trời panorama bằng kính trên phiên bản tiêu chuẩn, cản trước được nới ra thêm phía trước giúp xe tăng tính khí động học. Biểu tượng ngôi sao ba cánh cùng thanh kim loại 2 bên trên lưới tản nhiệt trước được thu nhỏ lại giúp đầu xe trông cân đối hơn. Hai bên sườn cũng được trang bị thêm viền ốp, đuôi xe nổi bật với cánh gió sau cỡ lớn được gắn cố định thay cho loại điều chỉnh tự động trên phiên bản tiêu chuẩn. Chất liệu carbon làm điểm nhấn trên phiên bản Edition 1. Từ ngoại thất như các phần ốp của gương chiếu hậu, cản sau, trần xe, cho đến bên trong nội thất với bệ cửa, táp lô hay quanh khu vực cần số. Nội thất thể thao với vô lăng 3 chấu được bọc da Nappa cao cấp với điểm nhấn là đường chỉ thêu tay màu đỏ, logo AMG Edition 1 nằm phía dưới vô lăng... Động cơ trên xe vẫn là loại V8, dung tích 4,0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm trong khoảng vòng tua 1.750-4.750 vòng/phút. Hộp số 7 cấp ly hợp kép. Xe mất 3,8 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h. GTS Edition 1 cũng được trang bị 4 chế độ vận hành gồm Comfort, Sport, Sport Plus và Race. Xe được trang bị bộ la-zăng màu đen 9 chấu kết hợp cùng kẹp phanh màu bạc hiệu AMG, mâm trước 19 inch với lốp có kích thước 265/35, mâm sau 20 inch cùng lốp có kích thước 295/30.

