Siêu xe McLaren P1 dùng hai năm "thét giá" 2,4 triệu đô

Mới đây, một đại lý chuyên bán siêu xe ở New York, Mỹ vừa rao bán chiếc siêu xe McLaren P1 màu cam Volcano độc đáo đã qua sử dụng với mức giá 2,4 triệu USD. Mức giá này được cho là cao gấp đôi giá xuất xưởng 1,15 triệu USD của một mẫu xe mới "đạp thùng" trước đó. Chiếc siêu xe McLaren P1 phiên bản 2015 này được cho là ít lăn bánh nhất thế giới vì dù đã được qua tay hai lần và sử dụng tới hơn 2 năm. Tuy nhiên, một điều khá thú vị là cho đến nay nó mới chỉ lăn bánh tổng cộng 620 km. Xe sỡ hữu ngoại thất màu cam Volcano hút mắt pha lẫn cùng một vài chi tiết màu đen. Nhìn màu sắc có thiên phần nữ tính nhưng xe lại có thiết kế dáng thể thao cực mạnh mẽ. Siêu xe hybrid nhà McLaren này được sản xuất số lượng hạn chế 375 chiếc trên toàn cầu. Chính vì thế cũng dễ hiểu khi siêu xe cũ này được đẩy giá cao hơn nhiều so với giá xuất xưởng. Do không được sử dụng nhiều trong vòng hơn hai năm qua, chính vì vậy khi được mang ra chào bán siêu xe vẫn còn sáng bóng như mới. Xe có nhiều tính năng tiêu chuẩn hiện đại như cánh gió phía sau có thể mở rộng và cánh điều chỉnh. Cửa mở kiểu cánh bướm đặc biệt và hộp số 7 tốc độ ly hợp kép của hãng siêu xe McLaren. Tất cả các chi tiết nhỏ nhặt nhất trên siêu xe này đều còn nguyên bản như vừa xuất xưởng. Xe có số thứ tự 312 trên tổng số 375 chiếc toàn cầu, được đăng ký tại Mỹ lần đầu vào năm 2015. Bên trong nội thất của chiếc siêu xe Anh quốc - McLaren P1 được bọc da Alcantara màu đen, với chỉ thêu tương phản trên tay lái. Ngoài ra chiếc xe còn có các nút bấm màu đen bóng. Những chi tiết đặc biệt trong nội thất của xe do bộ phận đặc biệt McLaren Special Operation đảm nhận. Phương châm của McLaren là P1 không cần phải nhanh nhất, tuy nhiên nó phải là một mẫu xe đáng giá nhất thế giới. Bên trong xe, ngoài các trang bị nội thất da cùng carbon... nó còn sở hữu những thiết bị giải trí bao gồm màn hình cảm ứng, hệ thống âm thanh, kết nối điện thoại thông minh... Cùng với đó, siêu "mãnh thú" này được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Kết hợp cả hai, McLaren P1 có tổng công suất 903 mã lực và mô-men xoắn 979 Nm. Với sức mạnh trên khiến McLaren P1 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Nguồn ảnh: Supercar.

