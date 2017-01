Siêu xe Lamborghini Huracan “khủng” giá chỉ 6 tỷ đồng

Trước khi chuyển sang chiếc siêu xe Lamborghini Huracan mới nhất này, vận động viên trượt tuyết Jon Olsson cũng đã từng làm chủ một chiếc Lamborghini Murcielago và Audi RS6 độ "hết bài". So với những chiếc xe trước đó của Olsson, chiếc Huracan mới dù được độ ít hơn nhưng vẫn cực kỳ độc đáo khi được "thửa riêng" cho Olsson. Chi tiết ấn tượng đầu tiên của chiếc xe mới đó là toàn bộ phần thân xe đã được "khoác" lên mình lớp áo rằn ri với các họa tiết ngụy trang đầy góc cạnh (tactical camo). Lớp rằn ri này được in trên đề can và dán bởi hãng WrapZone ở Thụy Điển. Phần thân xe của Huracan đã được Olsson trang bị cho các cánh khí động học mới dưới bodykit, khiến chiếc xe ổn định hơn ở tốc độ cao nhưng không bị mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Đây là một khác biệt lớn so với những chiếc xe trước của Olsson, khi chiếc RS6 của anh có bộ widebody "hàng thửa". Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của chiếc xe đó là ở phía trên nắp khoang động cơ, nó đã được gắn một thùng chứa ván trượt bằng sợi carbon của hãng 56'Nord, giúp Olsson có thể sử dụng chiếc Huracan độ khủng này để di chuyển tới các sân trượt tập luyện. Với thiết kế khí động học, thùng chứa ván trượt cũng không gây ảnh hưởng tới hiệu năng của chiếc xe ở tốc độ cao. Nó đã được gắn với nắp động cơ của xe bằng dàn gá bằng nhôm CNC với những mối hàn chắc chắn, nhưng vẫn có khả năng tháo rời khi cần thiết. Đối với phần động cơ, cỗ máy V10 5.2l nạp khí tự nhiên với công suất 610 mã lực nguyên bản của Huracan đã được hãng Stertman Motorsport ở Thụy Điển độ lại. Nhờ có bộ siêu nạp của hãng VF Engineering, công suất động cơ nay đã được nâng lên 800 mã lực. Ngoài ra, chiếc xe còn có hệ thống xả Akrapovic hiệu năng cao. Trong một buổi thử xe, Olsson cho biết chiếc Huracan của anh đã có thể tăng tốc từ 100-200 km/h chỉ trong 5,3 giây - chỉ chậm hơn "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron một chút. Ban đầu, Olsson đã dự định chỉ lắp cho chiếc xe một bộ widebody "siêu khủng" nhưng sau khi lái từ showroom về nhà, anh đã quyết định độ lại hiệu năng của xe, và hiện tại cực kỳ hài lòng với lựa chọn này. Tuy nhiên sau khi chạy được 3800 km, không biết vì lý do gì mà hiện Jon Olsson đang rao bán Huracan độ cực "độc" với giá 250.000 Euro (tương đương 6,06 tỷ đồng). Đây là một mức giá khá "hời" khi ước tính tổng số tiền độ chiếc xe phải nằm ngoài mức 100.000 Euro, và một chiếc Huracan mới có giá khoảng 200.000 Euro.

