Siêu xe Lamborghini Huracan độ tăng áp kép đầu tiên

Vốn đã có kinh nghiệm độ tăng áp kép cho hàng loạt siêu xe đình đám như Lamborghini Gallardo, Audi R8, Nissan GT-R R35... hãng Underground Racing ở Anh một lần nữa vừa "vượt qua chính mình" với bản độ siêu xe Lamborghini Huracan Performante "siêu công suất". Lamborghini Huracan Performante là phiên bản hiệu năng cao hơn của dòng siêu xe Huracan nổi tiếng với nhiều chi tiết được cải tiến nhiều chi tiết để đạt hiệu năng thuộc hàng "top" trong Thế giới siêu xe hiện nay. Với gói độ tăng áp kép từ Underground Racing cho Huracan Performante có công suất “điên rồ” hơn. Được biết, đây là đơn hàng của một người có tên Mohammad đến từ đội đua Drag965 (Kuwait). Tuy nhiên nếu chỉ nhìn bên ngoài, chiếc xe của Underground Racing hoàn toàn không có bất kỳ chi tiết gì thể hiện sức mạnh của nó. Phần thân của chiếc Lamborghini Huracan Performante không có một sự thay đổi nào so với xe nguyên bản. Thế mạnh của Underground Racing - độ tăng áp kép được thể hiện hoàn toàn ở phía dưới nắp ca-pô, khi khối động cơ V10 nạp khí tự nhiên nguyên bản của Huracan Performante đã được lắp thêm 2 turbo ở phía sau cản sau, cho công suất vượt trội so với nguyên bản. Tuy nhiên UR không tiết lộ thông số đầu ra của động cơ. Dự kiến, Huracan Performante có thể đạt được công suất từ 800 đến 1.200 mã lực. Trong khi đó, ở dạng nguyên bản, Huracan Performante đạt 631 mã lực/600 Nm và có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, 0-200 km/h trong 8,9 giây - lớn hơn 0,3 và 1 giây so với Huracan thường và tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Hộp số 7 cấp LDF (7-Speed dual-clutch transmission) ly hợp kép có thể được giữ nguyên và được nâng cấp nhẹ để phù hợp với công suất "khủng khiếp" của động cơ. Bên cạnh đó, phần mềm điều khiển (Bosch ECU) được cập nhật mới và một số các nâng cấp khác. Trong khi đó, hệ thống khí động học ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) trên xe vẫn được giữ nguyên. Theo một số thông tin ghi nhận từ trang web của Underground Racing, ban đầu họ sẽ đưa chiếc Huracan Performante lên mức công suất 800WHP (Wheel-Horse-Power - mã lực đo ở bánh, đây là thông số thường thấy khi mang xe test thử tại các bàn thử DYNO); sau đó sẽ được tăng thêm 50WHP và cuối cùng công suất sẽ tăng lên đến 1.000WHP. Chiếc xe Lamborghini Huracan Performante độ tăng áp kép sẽ được Underground Racing trình diễn tại các sự kiện đua Drag trong thời gian tới cùng với chiếc xe Huracan mạnh 3.000 mã lực có thể đạt tốc độ 257mph (413km/h) trong quãng đường chạy 1/2mile (đua Drag 800m) đã gây “sốt” giới chơi xe trong một thời gian dài. Nguồn ảnh: lamborghini-talk.com

