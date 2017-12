Siêu xe Lamborghini Huracan biển "lộc phát" rực rỡ tại Sài Gòn

Đây là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thứ 3 về Việt Nam cách đây 2 năm. Hiện chiếc xe thuộc sở hữu của thành viên Gia Lai Team tại Việt Nam. Mới đây, chiếc siêu xe này đã bất ngờ được chủ nhân thay cho "bộ cánh" mới xanh lá chrome đầy cá tính trước thềm năm mới 2018. Với màu xanh lá chrome cực kì tươi trẻ này, chiếc siêu xe nhà Lamborghini như nhuộm xanh cả một góc phố và ‘bảo đảm’ luôn là kẻ nổi bật nhất khi xuất hiện bất kì nơi đâu. Chưa hết, chiếc Huracan còn được bổ sung cánh gió Novitec chính hiệu thời trang và ấn tượng hơn. Được biết, siêu xe này từng qua tay đại gia siêu xe Cường Đô la sau đó được sang tên cho chủ mới với mức giá không được tiết lộ. Trước khi sang tên cho chủ mới, nó đã được trang bị bộ bodykit của hãng độ Mansory. Trong đó điểm nhấn ngoại thất nổi bật chính là các chi tiết như cánh lướt gió phía trước và bên hông, vỏ gương, nắp khoang động cơ hay cản va sau được sử dụng chất liệu sợi carbon siêu nhẹ làm thiết kế. Cách độ này vừa mang đến cho siêu xe Lamborghini Huracan có trọng lượng nhẹ hơn so với tiêu chuẩn, bên cạnh đó giúp ngoại hình của "siêu bò" trở nên dữ dằn hơn rất nhiều so với nguyên bản của nhà sản xuất. Bên hông của "siêu bò" này cũng được trang bị một cánh lướt gió được làm hoàn toàn từ chất liệu sợi carbon, ngoài ra thay cho bộ vành 5 chấu kép hình nan hoa nguyên bản là bộ la-zăng của hãng độ Vossen với kích thước 20 inch cho bánh trước và bánh sau là 21 inch. Được biết, trong số những chiếc Lamborghini Huracan xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua, siêu xe này là 1 trong 3 chiếc có gói độ ngoại thất công phu nhất và cũng được người chơi làm mới nhiều nhất. Ngoài việc sở hữu "đồ chơi và bộ cánh" xanh lá chrome nổi bật độc nhất vô nhị chiếc xe còn mang biển số "lộc phát 688.88 cực đẹp. Theo nhiều nguồn tin thì đây từng là chiếc xe của thiếu gia đình đám nhà Novaland. Về nguyên bản, siêu xe Lamborghini Huracan được thiết kế mềm mại và thanh thoát hơn so với đàn anh Aventador hay Gallardo. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.459 x 1.924 x 1.165 mm. Chiều dài cơ sở 2.620 mm và trọng lượng khô 1.422 kg. Phần đuôi xe với đèn hậu LED, hệ thống 4 ống xả chia đều hai bên phía sau đuôi xe. Đây có thể coi là siêu xe thực dụng nhất mà Lamborghini từng sản xuất. Xe hiện đang giữ vị trí bán chạy nhất của hãng "siêu bò tót". Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm. "Siêu bò" tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Trong ký hiệu LP610-4, số 610 tượng trưng cho công suất, còn 4 tượng trưng cho hệ dẫn động 4 bánh. Tại thị trường Việt Nam, giá của một chiếc Lamborghini Huracan chính hãng thời điểm vào đầu năm 2016 (trước thuế TTĐB từ 31/7/2016) khoảng 14-16 tỷ đồng. Hiện tại mức giá mới của siêu xe này lên tới hơn 20 tỷ. Video: Siêu xe Lamborghini Huracan biển "lộc phát" rực rỡ tại Sài Gòn.

Đây là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thứ 3 về Việt Nam cách đây 2 năm. Hiện chiếc xe thuộc sở hữu của thành viên Gia Lai Team tại Việt Nam. Mới đây, chiếc siêu xe này đã bất ngờ được chủ nhân thay cho "bộ cánh" mới xanh lá chrome đầy cá tính trước thềm năm mới 2018. Với màu xanh lá chrome cực kì tươi trẻ này, chiếc siêu xe nhà Lamborghini như nhuộm xanh cả một góc phố và ‘bảo đảm’ luôn là kẻ nổi bật nhất khi xuất hiện bất kì nơi đâu. Chưa hết, chiếc Huracan còn được bổ sung cánh gió Novitec chính hiệu thời trang và ấn tượng hơn. Được biết, siêu xe này từng qua tay đại gia siêu xe Cường Đô la sau đó được sang tên cho chủ mới với mức giá không được tiết lộ. Trước khi sang tên cho chủ mới, nó đã được trang bị bộ bodykit của hãng độ Mansory. Trong đó điểm nhấn ngoại thất nổi bật chính là các chi tiết như cánh lướt gió phía trước và bên hông, vỏ gương, nắp khoang động cơ hay cản va sau được sử dụng chất liệu sợi carbon siêu nhẹ làm thiết kế. Cách độ này vừa mang đến cho siêu xe Lamborghini Huracan có trọng lượng nhẹ hơn so với tiêu chuẩn, bên cạnh đó giúp ngoại hình của "siêu bò" trở nên dữ dằn hơn rất nhiều so với nguyên bản của nhà sản xuất. Bên hông của "siêu bò" này cũng được trang bị một cánh lướt gió được làm hoàn toàn từ chất liệu sợi carbon, ngoài ra thay cho bộ vành 5 chấu kép hình nan hoa nguyên bản là bộ la-zăng của hãng độ Vossen với kích thước 20 inch cho bánh trước và bánh sau là 21 inch. Được biết, trong số những chiếc Lamborghini Huracan xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua, siêu xe này là 1 trong 3 chiếc có gói độ ngoại thất công phu nhất và cũng được người chơi làm mới nhiều nhất. Ngoài việc sở hữu "đồ chơi và bộ cánh" xanh lá chrome nổi bật độc nhất vô nhị chiếc xe còn mang biển số "lộc phát 688.88 cực đẹp. Theo nhiều nguồn tin thì đây từng là chiếc xe của thiếu gia đình đám nhà Novaland. Về nguyên bản, siêu xe Lamborghini Huracan được thiết kế mềm mại và thanh thoát hơn so với đàn anh Aventador hay Gallardo. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.459 x 1.924 x 1.165 mm. Chiều dài cơ sở 2.620 mm và trọng lượng khô 1.422 kg. Phần đuôi xe với đèn hậu LED, hệ thống 4 ống xả chia đều hai bên phía sau đuôi xe. Đây có thể coi là siêu xe thực dụng nhất mà Lamborghini từng sản xuất. Xe hiện đang giữ vị trí bán chạy nhất của hãng "siêu bò tót". Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm. "Siêu bò" tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Trong ký hiệu LP610-4, số 610 tượng trưng cho công suất, còn 4 tượng trưng cho hệ dẫn động 4 bánh. Tại thị trường Việt Nam, giá của một chiếc Lamborghini Huracan chính hãng thời điểm vào đầu năm 2016 (trước thuế TTĐB từ 31/7/2016) khoảng 14-16 tỷ đồng. Hiện tại mức giá mới của siêu xe này lên tới hơn 20 tỷ. Video: Siêu xe Lamborghini Huracan biển "lộc phát" rực rỡ tại Sài Gòn.