Siêu xe Lamborghini Huracan 13 tỷ về Quảng Bình "ăn Tết"

Vào đầu tháng 1/2017, giới mê xe khá bất ngờ trước những hình ảnh cũng như đoạn video quay lại siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu xanh cốm dạo phố tại Huế. Đến nay, nhiều người càng sững sốt khi thấy "siêu bò" tiếp tục "phượt" xuống tận Quảng Bình để đón Tết. Lamborghini Huracan xanh cốm "phượt" ra Huế và Quảng Bình từng nhiều lần xuất hiện trên các tuyến phố Sài thành. Chiếc siêu xe này ngoài bộ cánh màu xanh cốm bắt mắt còn được dán nóc xe màu đen đối lập. Bên cạnh đó là bộ la-zăng được dán đề-can xanh crôm lạ mắt. Siêu xe Lamborghini Huracan thứ 5 mà xanh độc đáo này được nhập về Việt Nam từ tháng 10/2015. Tuy nhiên trong quãng thời gian này, chiếc xe ít được đem ra đường mà chủ yếu nằm trong showroom "chờ khách". Chỉ mới đây nó mới đeo biển trắng và lăn bánh tại Việt Nam. Lamborghini Huracan là siêu xe được nhiều đại gia tại khu vực phía Nam ưa thích. Chiếc xe này có màu sắc giống hệt với chiếc Lamborghini Huracan thứ 2 tại Việt Nam, hiện thuộc sở hữu của nhiều tay chơi siêu xe thể thao tại Sài Gòn. Tuy nhiên điểm khác biệt trên siêu xe này chính là nắp động cơ bằng kính cường lực trong suốt. Đây là một tùy chọn thêm, trong khi phiên bản cơ sở sử dụng nắp nhựa. Với chiều dài tổng thể 4,459 mm, Huracan dài hơn 114 mm so với thế hệ tiền nhiệm Gallardo LP550-2. Lamborghini Huracan được trang bị lốp hiệu suất cao Pirelli PZero, kích thước 235/35 ZR 19 phía trước và 295/30 ZR 19 phía sau. Vành nhôm 19 inch trên cả bốn bánh. Về tổng thế, nó lớn và thiết kế hiện đại hơn khá nhiều so với thế hệ trước. Lamborghini Huracan được trang bị lốp hiệu suất cao Pirelli PZero, kích thước 235/35 ZR 19 phía trước và 295/30 ZR 19 phía sau. Vành nhôm 19 inch trên cả bốn bánh. Tay nắm cửa trên Huracan được giấu vào phía trong nhằm tăng tính thẩm mỹ và giảm lực cản. Xe sở hữu dàn đèn pha trước full LED là cải tiến so với thế hệ trước đây. Bên cạnh đó, chiều cao siêu xe này chỉ 1,165 mm, ngang hông người lớn. Hiện tại Việt Nam có khoảng 11 chiếc Lamborghini Huracan LP610-4. Trong đó, màu sơn xanh cốm có 3 chiếc khác nhau - giá bán của siêu xe này trước tháng 7/2016 là 13 tỷ đồng. Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại 6.500 vòng/phút. "Siêu bò" chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

