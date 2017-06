Siêu xe Koenigsegg Regera giá hơn 43 tỷ “cháy hàng“

Xuất hiện lần đầu dưới dạng xe ý tưởng tại triển lãm Geneva 2015, theo ông Christian von Koenigsegg, siêu xe Koenigsegg Regera hoàn toàn khác biệt so với những chiếc xe đã từng được hãng tạo ra. Nó hội tụ cả khả năng vận hành phá vỡ những kỷ lục và sự sang trọng, tiện nghi trong một thiết kế độc đáo. Trên thực tế, phần thân và khung sàn của Regera vẫn được dựa trên chiếc CC8S từ năm 2002 của hãng, nhưng toàn bộ phần đầu và đuôi xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với những giải pháp khí động học sáng tạo. Ở phiên bản Regera sản xuất hàng loạt, Koenigsegg đã thực hiện không ít hơn 3000 cải tiến so với phiên bản thử nghiệm tại Geneva 2015. Xe chỉ có trọng lượng ướt đạt 1590 kg. Không chỉ sang trọng hơn những mẫu Koenigsegg khác từng được sản xuất, nội thất của Regera còn có được vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ điển. Các lựa chọn màu sắc ấm cúng cùng những chi tiết nhôm CNC chính xác được sử dụng trong nội thất của xe. Regera còn có hệ thống thông tin giải trí hiện đại với kết nối iPhone CarPlay của Apple. Tuy nhiên, điểm nổi bật của Regera lại là những công nghệ mà Koenigsegg đã tích hợp đằng sau lớp vỏ của chiếc xe, nhằm biến nó trở thành một chiếc "megacar" - "siêu xe của siêu xe" thực thụ. Sử dụng hệ động lực với tên gọi Koenigsegg Direct Drive (KDD), Regera được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 5.0l, cùng 3 motor điện để đạt tổng công suất lên tới hơn 1500 mã lực và mô-men xoắn hơn 2000 Nm. Đặc biệt, hệ thống này không sử dụng hộp số truyền thống; thay vào đó toàn bộ sức mạnh của động cơ sẽ được truyền tới trục sau của xe một cách trực tiếp. Nhờ vậy, KDD có thể giảm đến tối đa 50% sự thất thoát năng lượng từ động cơ so với các loại hộp số truyền thống. Để cung cấp năng lượng cho 3 động cơ điện của hệ thống KDD, một bộ pin 4,5 kWh, 800V đã được trang bị cho xe. Nhờ có hệ động lực đỉnh cao, Regera có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, 150-200 km/h trong 3,2 giây và 0-400 km/h trong 20 giây. Được biết, Koenigsegg sẽ dự định chỉ sản xuất 80 chiếc Regera và bán mỗi chiếc với giá khởi điểm 1,9 triệu USD (tương đương 43,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, dù có tiền đi chăng nữa, các "đại gia" hiện tại cũng không thể mua một chiếc Regera mới từ Koenigsegg khi hãng đã chính thức công bố toàn bộ 80 chiếc xe đều được bán hết. Như vậy sau khi bán hết cả 80 chiếc Regera, Koenigsegg đã thu về số tiền ít nhất hơn 1,5 tỷ USD (tương đương 34 nghìn tỷ đồng). Sau Regera, hiện vẫn chưa rõ hãng siêu xe Thụy Điển sẽ tạo ra dòng xe mới với công nghệ sáng tạo nào.

Xuất hiện lần đầu dưới dạng xe ý tưởng tại triển lãm Geneva 2015, theo ông Christian von Koenigsegg, siêu xe Koenigsegg Regera hoàn toàn khác biệt so với những chiếc xe đã từng được hãng tạo ra. Nó hội tụ cả khả năng vận hành phá vỡ những kỷ lục và sự sang trọng, tiện nghi trong một thiết kế độc đáo. Trên thực tế, phần thân và khung sàn của Regera vẫn được dựa trên chiếc CC8S từ năm 2002 của hãng, nhưng toàn bộ phần đầu và đuôi xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với những giải pháp khí động học sáng tạo. Ở phiên bản Regera sản xuất hàng loạt, Koenigsegg đã thực hiện không ít hơn 3000 cải tiến so với phiên bản thử nghiệm tại Geneva 2015. Xe chỉ có trọng lượng ướt đạt 1590 kg. Không chỉ sang trọng hơn những mẫu Koenigsegg khác từng được sản xuất, nội thất của Regera còn có được vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ điển. Các lựa chọn màu sắc ấm cúng cùng những chi tiết nhôm CNC chính xác được sử dụng trong nội thất của xe. Regera còn có hệ thống thông tin giải trí hiện đại với kết nối iPhone CarPlay của Apple. Tuy nhiên, điểm nổi bật của Regera lại là những công nghệ mà Koenigsegg đã tích hợp đằng sau lớp vỏ của chiếc xe, nhằm biến nó trở thành một chiếc "megacar" - "siêu xe của siêu xe" thực thụ. Sử dụng hệ động lực với tên gọi Koenigsegg Direct Drive (KDD), Regera được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 5.0l, cùng 3 motor điện để đạt tổng công suất lên tới hơn 1500 mã lực và mô-men xoắn hơn 2000 Nm. Đặc biệt, hệ thống này không sử dụng hộp số truyền thống; thay vào đó toàn bộ sức mạnh của động cơ sẽ được truyền tới trục sau của xe một cách trực tiếp. Nhờ vậy, KDD có thể giảm đến tối đa 50% sự thất thoát năng lượng từ động cơ so với các loại hộp số truyền thống. Để cung cấp năng lượng cho 3 động cơ điện của hệ thống KDD, một bộ pin 4,5 kWh, 800V đã được trang bị cho xe. Nhờ có hệ động lực đỉnh cao, Regera có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, 150-200 km/h trong 3,2 giây và 0-400 km/h trong 20 giây. Được biết, Koenigsegg sẽ dự định chỉ sản xuất 80 chiếc Regera và bán mỗi chiếc với giá khởi điểm 1,9 triệu USD (tương đương 43,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, dù có tiền đi chăng nữa, các "đại gia" hiện tại cũng không thể mua một chiếc Regera mới từ Koenigsegg khi hãng đã chính thức công bố toàn bộ 80 chiếc xe đều được bán hết. Như vậy sau khi bán hết cả 80 chiếc Regera, Koenigsegg đã thu về số tiền ít nhất hơn 1,5 tỷ USD (tương đương 34 nghìn tỷ đồng). Sau Regera, hiện vẫn chưa rõ hãng siêu xe Thụy Điển sẽ tạo ra dòng xe mới với công nghệ sáng tạo nào.