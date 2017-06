Siêu xe Koenigsegg lộ diện trong "bom tấn" Need For Speed

(Kiến Thức) - Phiên bản mới nhất của dòng game Need for Speed quy tụ nhiều siêu xe đắt giá góp mặt, nổi bật trong đó là cặp đôi Pagani Huayra BC và Koenigsegg Regera.

Need for Speed là dòng game đua xe rất được các bạn trẻ yêu thích và mới đây hãng Electronic Arts đã tung ra đoạn trailer phần mới nhất mang tên gọi Payback. Có thể thấy, đoạn trailer này mang đến nhiều màn rượt đuổi xe trên phố khốc liệt trước khi kết thúc bằng màn ăn trộm siêu xe triệu USD Koenigsegg Regera trên xe tải.

Theo hãng, Need for Speed Payback bối cảnh chính của game diễn ra ở Fortune Valley và sẽ tập trung vào các vụ cướp xe cộ cũng như báo thù The House, băng nhóm có quyền lực nhất tại nơi đây.

Ngay từ những phân cảnh đầu tiên của đoạn trailer đã xuất hiện siêu xe triệu USD, Koenigsegg Regera được đưa lên xe tải chuyên dụng để vận chuyển. Nhanh chóng hai tên trộm đi trên chiếc Ford Mustang GT bám sát theo và thực hiện nhiều màn tông những chiếc xe cản địa khá nghẹt thở trên phố.

Sau đó, một tên ăn trộm chui vào thùng xe tải lái chiếc siêu xe Koenigsegg Regera phóng xuống mặt đường và bỏ chạy. Vận tốc của siêu xe Thụy Điển có lúc đạt mức 180 mph tương đương 290 km/h.

Dàn xe thể thao như Nissan GTR, 350Z, Dodge cũng sẽ xuất hiện ở Need For Speed Payback.