Siêu xe “hàng thửa" Aston Martin Vanquish Zagato độc nhất Mexico

Dù là một quốc gia đang phát triển nhưng so với phần còn lại của Thế giới, các "đại gia" tại Mexico không thua kém về thú chơi siêu xe. Mới đây nhất, một đại gia ở quốc gia Nam Mỹ này đã đặt hàng một chiếc siêu xe Aston Martin Vanquish Zagato "hàng thửa". Hiện đang nằm tại showroom siêu xe Autos Exóticos en México, chiếc Vanquish Zagato đầu tiên và duy nhất tại Mexico tính tới thời điểm này có số thứ tự sản xuất 5/99, đang "nằm chờ" vị chủ nhân may mắn đón về gara của mình. Tại lễ hội xe Concorso d'Eleganza Villa d'Este tổ chức ở hồ Como, Ý vào ngày 21 và 22/5/2016, Aston Martin đã lần đầu trưng bày mẫu concept Vanquish Zagato, được tạo ra dưới sự hợp tác của hãng thiết kế Ý nổi tiếng Zagato. Tới tháng 6 cùng năm, hãng mới quyết định sản xuất hàng loạt siêu xe Aston Martin Vanquish Zagato. Aston Martin Vanquish Zagato là mẫu siêu xe hàng thửa mới nhất được hãng siêu xe Anh hợp tác với hãng thiết kế Zagato nổi tiếng của Ý. Mối quan hệ giữa 2 tên tuổi này đã kéo dài qua hơn 5 thập kỷ với hàng loạt những phiên bản siêu xe đặc biệt. Dựa trên cơ sở dòng Vanquish thông thường nhưng trên Vanquish Zagato, 100% thân xe đã sở hữu thiết kế mới đầy hấp dẫn, được "chắp bút" bởi Marek Reichman - Thiết kế trưởng của Aston Martin, Andrea Zagato - người đứng đầu Zagato cùng các cộng sự của họ. Được làm hoàn toàn từ sợi carbon, thân xe của Vanquish Zagato mang nhiều chi tiết thiết kế của những chiếc siêu xe Aston Martin mới gần đây như gương chiếu hậu giống siêu xe One-77, vòm bánh sau có gân đậm nét như DB11... Phần đuôi của xe sở hữu cặp đèn hậu LED hiện đại giống như siêu xe "chạy trường" Vulcan, kèm theo 4 ống xả kép thể thao. Là một sản phẩm "cộp mác" Zagato, Vanquish Zagato cũng mang nhiều đặc trưng của hãng thiết kế Ý đã có từ đầu thập niên 50 như vòm mái với 2 gò nổi hay các cửa kính bên tương tự chiếc V12 Zagato trước đây Mở những cánh cửa xe ra, người thăm quan sẽ được đón chào bởi nội thất với thiết kế không khác biệt so với Vanquish thường, nhưng được bọc da aniline, ốp sợi carbon. Trên ghế ngồi, phần vai, lưng, đệm và tựa đầu đã được dập nổi loạt logo chữ Z của Zagato để khẳng định sự đặc biệt của phiên bản này. So với phiên bản concept, chiếc xe còn có thêm một số khác biệt trong nội thất như các núm vặn và ốp xung quanh các khe thoát điều hòa bằng vàng. Bảng táp-lô của xe cũng đã được ốp sợi carbon với hàng vân đều và đẹp mắt hơn. Cuối cùng, Vanquish Zagato còn có vành vô-lăng vát ở vị trí 3 và 9 giờ. Cung cấp sức mạnh cho Vanquish Zagato vẫn là khối động cơ 5.9l V12 nạp khí tự nhiên tương tự như những phiên bản Zagato bình thường. Tuy nhiên, nhờ một số cải tiến nhỏ, công suất của động cơ này đã tăng từ 568 mã lực lên thành 592 mã lực. Kèm theo thân xe nhẹ hơn, Vanquish Zagato có hiệu năng ấn tượng hơn Vanquish thường với thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây thay vì 3,8 giây. Hãng xe Aston Martin cho biết sẽ chỉ sản xuất đúng 99 chiếc Vanquish Zagato trên toàn Thế giới. Dù có giá bán lên tới 730.000 USD (tương đương 16,28 tỷ đồng) nhưng ngay sau khi được công bố, cả 99 chiếc đều đã có người đặt hàng.

