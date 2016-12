Siêu xe Ferrari F50 màu đen “kịch độc” giá 79,6 tỷ

Sau "huyền thoại" Ferrari F40 xuất hiện vào năm 1987, siêu xe Ferrari F50 đã được giới thiệu vào năm 1995 tại triển lãm Geneva lần thứ 63 để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hãng siêu xe Ý. "Nối tiếp" F40 để trở thành chiếc siêu xe đầu bảng tiếp theo của Ferrari, F50 đã được trang bị hàng loạt các công nghệ mới nhất, được chế tạo hoàn toàn thủ công và lấy cảm hứng từ xe đua F1. F50 sở hữu một thiết kế đầy hấp dẫn nhưng hiệu quả trên cả đường đua lẫn đường phố với thân xe có cấu trúc nguyên khối (monocoque) bằng sợi carbon cùng các bề mặt uốn lượn "sexy" và một cánh đuôi lớn được tích hợp thẳng vào thân xe. Mọi chiếc F50 đều được bán với cấu hình thân xe targa mui trần với mui cứng có thể tháo lắp được, chỉ trừ 2 phiên bản "hàng độc": F50 Bolide cho Quốc vương Brunei và bản đua F50 GT. Chỉ có tổng cộng 349 chiếc Ferrari F50 từng được sản xuất trên Thế giới, trong đó 302 chiếc có màu đỏ truyền thống Rosso Corsa của Ferrari cùng 4 chiếc khác màu đỏ đậm hơn Rosso Corsa. Ngoài ra, Ferrari còn sản xuất 31 chiếc F50 màu vàng Giallo Modena, 4 chiếc bàu bạc Argento Nurburgring và 4 chiếc màu đen Nero Daytona. Chiếc F50 mà các bạn đang thấy trong bài viết với số khung ZFFTG46A6S0104092 là 1 trong 4 chiếc màu đen Nero Daytona trên Thế giới, và là 1 trong 2 chiếc có mặt tại Mỹ. Tuy nhiên, chiếc còn lại vừa bị tai nạn gần đây và dù có được phục chế lại, nó cũng sẽ không thể hoàn hảo như chiếc xe ZFFTG46A6S0104092. Có thể coi F50 là siêu xe thể thao "thuần chất" cuối cùng của Ferrari khi nó đã hoàn toàn hướng người lái tới trải nghiệm sau tay lái như xe đua công thức 1 mà không có các hệ thống điện tử hỗ trợ hay tiện nghi. Điều này được thể hiện rất rõ từ nội thất của xe. Bên trên bảng táp-lô bằng sợi carbon và phủ alcantara, chiếc xe hoàn toàn không có bất kỳ một hệ thống giải trí nào. Vô-lăng của F50 cũng hoàn toàn "trần trụi", vắng bóng những nút bấm phức tạp như các siêu xe hiện đại. Để giảm trọng lượng một cách tối đa, các tấm ốp cửa cũng được làm từ sợi carbon. Ferrari thậm chí còn không trang bị cho F50 cửa kính điều khiển điện, thay vào đó là tay quay như những mẫu xe "rẻ tiền" vào lúc đó. Với động cơ đặt giữa, khoang hành lý của xe được chuyển lên phần đầu. Tuy nhiên khoang hành lý này cũng chỉ có thể chứa được một túi du lịch nhỏ xách tay và một bộ dụng cụ sửa chữa, do đây là vị trí đặt quạt tản nhiệt cho chiếc xe. Bộ phụ kiện đi kèm F50 cũng rất quan trọng khi ngoài các dụng cụ như cờ-lê, kìm, tuốc-nơ-vít..., nó còn kèm theo một móc tháo lắp nhanh để phòng trường hợp khi cần kéo xe, cùng với một loạt các bóng đèn và cầu dao thay thế cho hệ thống điện cùng hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt, nếu như lỡ làm mất khóa mở trong bộ phụ kiện này, chủ xe sẽ không có cách nào để tháo bánh xe, do nó sử dụng ốc vặn trung tâm "hàng thửa". Nằm phía sau lưng người lái và hành khách là khối động cơ V12 4.7 lít nạp khí tự nhiên với tổng số van nạp/xả lên tới 60 chiếc, do mỗi xi-lanh có tới 5 van. Đây chính là khối động cơ của mẫu xe đua công thức 1 Ferrari 641 vào năm 1990, nhưng được cải tiến để dành riêng cho F40. Động cơ này đem tới cho chiếc xe công suất tối đa lên tới 513 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp. Với trọng lượng khô chỉ 1230 kg, F50 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Trong khoảng thời gian từ năm 1995 tới 1997, đã có tổng cộng 349 chiếc F50 được Ferrari sản xuất. Con số lẻ này là truyền thống của Ferrari khi hãng luôn sản xuất ít hơn 1 chiếc. Sau F50, Ferrari đã tiếp tục tung ra những siêu xe đầu bảng thay thế nó là Enzo Ferrari và nay là LaFerrari. Mang ý nghĩa kỷ niệm đối với hãng siêu xe Ferrari, có hiệu năng cao và chỉ được sản xuất giới hạn, mỗi chiếc F50 hiện nay nếu còn trong tình trạng tốt sẽ luôn có giá lên tới 7 chữ số tính bằng các ngoại tệ mạnh. Chiếc xe màu đen "còn zin" duy nhất tại đất Mỹ này đi kèm với đầy đủ các phụ kiện và quà tặng, hiện đang chuẩn bị được đấu giá với mức giá dự kiến lên tới 3,5 triệu USD (tương đương 79,6 tỷ đồng).

