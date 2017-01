Siêu xe đua đường phố Porsche 911 đời 9x giá triệu đô

Thông thường, những mẫu xe được "độ hết bài" thường được gọi là "xe đua đường phố". Tuy nhiên, có một số ít mẫu xe trên Thế giới vốn được thiết kế dành cho đường đua nhưng sau đó đã được phép sử dụng ngoài đường công cộng hoặc có phiên bản thương mại. Chiếc siêu xe đua Porsche 911 GT1 trong thập niên 90 là một trong số đó. Với sự "lên ngôi" của các giải đua xe du lịch vào giữa thập niên 90 như BPR Global GT Series (sau đó đã được chuyển thành giải FIA GT Championship), nhiều hãng xe đã tìm cách chuyển những chiếc siêu xe thương mại của họ thành xe đua như Ferrari với F40 hay McLaren P1. Tuy nhiên vào năm 1996, Porsche đã thiết kế riêng một mẫu xe đua "đặc chủng" với tên gọi 911 GT1. Có tổng cộng 2 phiên bản của 911 GT1 đã được Porsche chế tạo, trong đó phiên bản đầu tiên dựa trên thiết kế của thế hệ 911 993, và bản thứ 2 có phần đầu và đuôi mang phong cách của 911 thế hệ 996. Tuy nhiên, đối với nhiều "fan" của dòng xe thể thao 911, cả 2 phiên bản của 911 GT1 đều không được họ coi là những chiếc 911 đúng nghĩa do chúng đã được Porsche "thửa riêng" và khác biệt so với những chiếc 911 bình thường. Phần chassis đầu của 911 GT1 được lấy từ 911 993 hoặc 996, tuy nhiên phần đuôi xe lại được phát triển từ mẫu xe đua Porsche 962 nổi tiếng, khiến 911 GT1 có cách bố trí động cơ đặt giữa, dẫn động cầu sau thay vì động cơ đặt sau, dẫn động cầu sau như 911 truyền thống. Xe được trang bị máy 6 xi-lanh nằm ngang 3.2l làm mát bằng chất lỏng với công suất 600 mã lực. Để có thể được tham gia vào các giải đua, Porsche đã tạo ra một số lượng cực ít những chiếc 911 GT1 phiên bản thương mại, tuy nhiên đã có nhiều chiếc GT1 đua được "hoàn lương" thành xe dân dụng. Chiếc 911 GT1 trong bài viết này thuộc phiên bản đầu 993 GT1, xuất hiện lần đầu tại vòng đua Hockenheim - Đức thuộc giải FIA GT Championship năm 1997 và về đích ở vị trí thứ 8. Sau đó, chiếc xe này đã tham gia vào giải Le Mans 24h nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng do lỗi động cơ. 2 tuần sau, nó đã về đích thứ 9 tại cuộc đua Nurburgring 24h. Năm 1998, chiếc xe tham gia vào giải Daytona 24h tại Mỹ và sau đó là giải British GT Championship tại Anh. Vào tháng 4/2016, chiếc 993 GT1 này đã được thay đổi và nâng cấp một số chi tiết, khiến nó đạt đủ điều kiện tham gia giao thông và trở thành một "xe đua đường phố" thực thụ. Hiện tại, chiếc xe đang được showroom Mark Donaldson ở Anh rao bán với giá không được công bố, nhưng chắc chắn sẽ ở mức khoảng triệu USD.

