Siêu xe đua Aston Martin Vulcan duy nhất được lăn bánh

Theo những hình ảnh được Richard Meaden đăng tải trên Twitter cá nhân, chiếc xe được đề cập đến trong bài vẫn sở hữu thiết kế nguyên bản ban đầu của siêu xe đua Aston Martin Vulcan, chỉ khác ở việc được bổ sung thêm hệ thống đèn pha phía trước cũng như thiết kế lại phần cản sau đặc biệt để có thể lắp biển số phía sau. Đây là 1 trong đúng 24 chiếc Aston Martin Vulcan được sản xuất và bán ra thị trường thế giới. Do đó, cơ hội được "mục sở thị" những chiếc siêu xe hàng hiếm này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại càng hiếm hơn khi đây là chiếc duy nhất được cấp phép lưu thông trên phố. Đây thực sự là con quái vật trên 4 bánh xe với khối động cơ V12 7.0L hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 800 mã lực, được nâng cấp toàn diện từ động cơ V12 của siêu xe 750 mã lực One-77 đã bán trước đây. Xe được trang bị hộp số tuần tự 6 cấp. Theo nhà sản xuất, tỷ số công suất/trọng lượng còn cao hơn cả xe đua trong giải FIA World Endurance Championship. Hãng siêu xe Aston Martin đã từng tiến hành giao những chiếc Vulcan đầu tiên cho các thượng khách của mình tại trường đua F1 Abu Dhabi, đi kèm với việc tổ chức một khoá huấn luyện lái xe đặc biệt, do các tay lái lão luyện từ đội đua Aston Martin Racing bởi Vulcan là một siêu phẩm tốc độ chỉ dành cho trường đua, có thể tạo ra những trải nghiệm lái xe đua thể thao hàng đầu từ một thương hiệu xe thể thao sang trọng có bề dày lịch sử lâu đời của Anh quốc. Phiên bản đường phố vẫn sở hữu hàng loạt hệ thống an toàn cao cấp như phanh Brembo, đĩa phanh gốm carbon đường kính 380mm trước và 360mm sau. Để đảm bảo khả năng chạy ổn định ở tốc độ cao, hệ thống treo chuyên biệt với giảm chấn điều chỉnh và thanh giằng chống lật xe, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống ABS theo điều chỉnh của lái xe. Trước đây, siêu xe Vulcan đã chính thức được rao bán với giá 2,4 triệu USD tại một đại lí ở Mỹ, tuy nhiên chưa rõ mức giá của chiếc Vulcan độc nhất được lưu thông trên phố này. Cùng thưởng thức âm thanh động cơ của quái vật 4 bánh Vulcan.

