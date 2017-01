Siêu xe Corvette Z06 tiền tỷ lăn bánh tại Sài Gòn

Chiếc Chevrolet Corvette Z06 màu đỏ đặc biệt bất ngờ xuất hiện nhân dịp đầu năm mới tại Sài Gòn. Đây chiếc xe thể thao "hàng thửa" do sản xuất riêng cho cá nhân và do đó không giống với những chiếc Corvette Z06 khác đang lăn bánh trên đường. Chevrolet Corvette Z06 là xe thể thao hai cửa được nhiều đại gia Việt ưa thích, đặc biệt là trong Sài Gòn. Hàng chục chiếc Corvette đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam, tuy nhiên điều này vẫn không làm giảm đi sức hút của mẫu xe cơ bắp đến từ Mỹ. So với các phiên bản thường từng xuất hiện trước đây, bản Z06 màu đỏ này thể thao hơn hẳn với nhiều chi tiết ngoại thất khác biệt. Cánh gió trước, sau và nắp ca pô của xe đều được hoàn thiện bằng vật liệu sợi carbon. Nổi bật lên trên tổng thể thân xe đỏ rực rỡ ngày xuân là bộ vành 19 inch phía trước và 20 inch phía sau màu chrome bóng loáng. phía đuôi xe là cụm ống xả thiết kế bắt mắt với 4 đầu xả mạ crom sáng bóng. Là phiên bản hiệu năng cao của dòng xe thể thao huyền thoại Chevrolet Corvette thế hệ mới nhất C7 Stingray, Z06 được trang bị hàng loạt các chi tiết mới nhằm nâng cao hiệu năng vận hành của xe. Chevrolet đã thực hiện một loạt các thay đổi để nâng cao tính khí động học như bodykit thể thao cản trước gắn líp chia gió, cánh đuôi dạng nẹp... Nắp ca-pô của xe cũng được "trổ" thêm khe tản nhiệt cho động cơ. Bên cạnh đó trên phiên bản này cũng được đánh dấu là bản thửa riêng. Bên trong, nội thất bọc da thật và sợi carbon "sẹc tông" với ngoại thất, các phím điều khiển đơn giản tập trung vào cảm giác lái. Trên bảng táp-lô, da thật, nhôm xước hay sợi carbon là những chất liệu thường chỉ có trên những chiếc xe thể thao sang trọng của Đức cũng có trên Z06. Nằm dưới nắp ca-pô của Corvette Z06 Stingray là khối động cơ V8 mang mã hiệu LT4 với công suất 6.2l và sử dụng bộ siêu nạp (supercharger) để tăng công suất. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Công suất tối đa của xe là 650 mã lực, cùng với mô-men xoắn cực đại đạt 881 Nm. Dù mạnh mẽ nhưng Corvette Z06 Stingray vẫn có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng nhờ công nghệ ngắt xi-lanh, giúp xe chỉ chạy bằng 4 xi-lanh khi không cần sức mạnh lớn. Tại Mỹ, giá khởi điểm của một chiếc Chevrolet Corvette Z06 là 80.395 USD - một cái giá tương đối hợp lý khi xét tới hiệu năng vận hành mà chiếc xe đem lại. Đối thủ chính của siêu xe này là Porsche 911, Dodge Viper hay Nissan GT-R. Tại thị trường Việt Nam, sau khi nộp đầy đủ các loại thuế và phí chiếc Corvette Z06 Stingray này phải có giá khoảng hơn 6 tỷ đồng - đó là trước ngày 1/7/2016), hiện những mẫu xe dung tích trên 6.0 lít sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 150% nên nó sẽ đắt hơn khá nhiều.

