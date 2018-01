Siêu xe Chevrolet Corvette ZR1 "chốt giá" 21 tỷ đồng

Sự kiện đấu giá thường niên Scottsdale của Barrett-Jackson vừa được khai mạc. Như mọi lần, đây là nơi quy tụ của không ít mẫu xe cổ quý hiếm và vô cùng giá trị, bên cạnh đó là những sản phẩm hoàn toàn mới vừa được ra mắt – những chiếc xe mang số series 001. Ngoài hai mẫu xe mới cực “hot”, đáng chú ý là chiếc siêu xe Chevrolet Corvette ZR1. Tại đây, siêu xe này đã được chốt giá lên tới 925.000 USD (tương đương 21 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền nói trên sẽ được chuyển tới tay quỹ từ thiện “Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation” và phục vụ chương trình Building for America’s Bravest do quỹ này đứng ra tổ chức. Đây là một chương trình dành cho các cựu quân nhân Hoa Kỳ gặp phải thương tật do chiến tranh và không thể sống một cuộc sống bình thường. Building for America’s Bravest sẽ cung cấp những ngôi nhà thông minh có khả năng hỗ trợ những thương binh này sinh hoạt với cộng đồng. Chiếc Corvette ZR1 2019 mới bán đấu giá sở hữu bộ cánh màu cam vô cùng nổi bật. Trái tim của nó là khối động cơ LT5 V8 siêu nạp, dung tích 6,2 lít sản sinh công suất tối đa 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 969Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số sàn 7 cấp hoặc tùy chọn tự động 8 cấp với lẫy sang số tích hợp trên vô-lăng. Tuy không công bố thời gian tăng tốc từ 0-100km/h nhưng nhà sản xuất cho biết siêu xe này có tốc độ tối đa vượt ngưỡng 337km/h. Một phần làm nên những con số ấn tượng này chính là việc sử dụng triệt để vật liệu sợi các-bon siêu nhẹ, bên cạnh đó là thiết kế tối ưu khí động học. Ngoài hệ thống phanh hiệu suất cao Brembo được trang bị hay bộ vi sai hạn chế trượt điện tử, hệ thống treo từ tính Magnetic Ride Control là một trang bị hiện đại khác mà Corvette ZR1 2019 sở hữu, bên cạnh đó là nhiều công nghệ đỉnh cao khác xuất hiện trên siêu xe này.

Chevrolet Corvette ZR1 cũng được coi là sản phẩm không chỉ mạnh nhất mà còn nhanh và tiên tiến nhất trong lịch sử của dòng Corvette trứ danh. Craig Jackson – Chủ tịch kiêm CEO của công ty Barrett-Jackson cho biết kể từ lần đấu giá đầu tiên được tổ chức vào năm 1972, công ty này đã quyên góp được tổng cộng 92 triệu đô-la Mỹ (gần 209 tỷ đồng). Được biết, ông là con trai của Russ Jackson – người đã bắt tay với Tom Barrett để lập nên công ty đấu giá danh tiếng nước Mỹ. Ngoài hàng loạt những mẫu xe :hàng độc" có mặt, rất nhiều món đồ quý giá khác cũng được rao bán tại sự kiện Barrett-Jackson Scottsdale, bao gồm xe tải, xe máy, du thuyền, máy bay hay những khối động cơ… Không chỉ là một hoạt động từ thiện, đây còn là dịp để các khách tham quan có thể tận mắt chiêm ngưỡng những vật phẩm không chỉ quý hiếm và vô cùng đắt tiền mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và có ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực sản xuất chế tạo. Video: Xem chi tiết siêu xe Chevrolet Corvette ZR1 phiên bản 2019.

