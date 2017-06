Siêu xe Chevrolet Corvette "bóng ma" tự phát sáng

Giải đua xe Le Mans 24h hàng năm là một sự kiện không thể bỏ qua của nhiều người yêu xe trên Thế giới, không chỉ bởi sự xuất hiện của những chiếc siêu xe đua "hàng khủng" mà còn bởi sự kịch tính trong suốt 24 giờ đồng hồ. Giữa hàng các mẫu xe khủng, chiếc siêu xe Chevrolet Corvette C7R sơn nghệ thuật hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt. Thi đấu cho đội đua Larbre Competition tới từ Pháp ở thể thức thấp nhất của giải đua Le Mans 24h, chiếc Chevrolet Corvette C7R đã vừa được chính thức ra mắt tại đường đua Circuit de la Sarte. Có số thứ tự 50, chiếc xe đã trở thành "bảng vẽ" để họa sĩ đường phố Ramzi Adek "biến hóa" thành một tác phẩm nghệ thuật. So với những chiếc siêu xe Chevrolet Corvette dân dụng, chiếc Corvette C7R đã được thay đổi hàng loạt các chi tiết để phù hợp hơn với đường đua. Không chỉ có cản trước hoàn toàn mới, chiếc xe còn có những vòm bánh được nới rộng để có thể vừa với bộ mâm kèm lốp rộng hơn. Để đua đêm an toàn hơn, chiếc Corvette Stingray cũng đã được lắp thêm những đèn chiếu sáng tăng cường chóa màu vàng ở cản trước. Trong khi đó, phần đuôi xe đã được thiết kế lại so với phiên bản thường, bổ sung các cánh khuếch tán khí động học lớn ở dưới cản sau và cánh đuôi bằng sợi carbon. Trên chiếc Corvette C7R số 50, họa sĩ Ramzi Adek đã ứng dụng bộ môn nghệ thuật sơn graffiti để trang trí cho thân xe. Hàng loạt các hình vẽ sặc sỡ và sống động đã được ông vẽ lên mọi chi tiết của chiếc Corvette, với cảm hứng lấy từ các bộ truyên tranh comic của Mỹ. Điều đặc biệt hơn, loại sơn được Adek sử dụng là sơn dạ quang Phosphorescent, với khả năng phát sáng trong bóng tối. Chính vì vậy, ngay cả khi chiếc Corvette C7R đang chạy trong đêm, khán giả vẫn có thể dễ dàng theo dõi chiếc xe và những họa tiết ở trên nó. Nằm bên dưới nắp ca-pô, Chevrolet Corvette C7R được trang bị khối động cơ 5.5l V8 nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 491 mã lực. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số bán tự động 6 cấp X-Trac. Nhờ có chassis bằng nhôm nguyên khối, hàng loạt các chi tiết bằng vật liệu siêu nhẹ và nội thất tối giản, chiếc xe có trọng lượng ướt, tính cả người lái chỉ khoảng 1245 kg. Được điều khiển luân phiên bởi 3 tay đua Christian Philippon, Romain Brandela và Fernando Rees, chiếc Corvette C7R độc đáo này sẽ tranh tài tại giải Le Mans 24h diễn ra vào 2 tuần tới.

