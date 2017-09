"Siêu xe chạy cơm" Ferrari SF01 giá hơn 400 triệu đồng

Hãng xe đạp Bianchi vừa qua đã phối hợp cùng nhà sản xuất siêu xe thể thao Ferrari cho ra mắt một chiếc siêu xe đạp SF01 "Bianchi for Scuderia Ferrari", mẫu xe đạp đua mới này được ứng dụng công nghệ từ vật liệu nhẹ carbon từ những chiếc siêu xe đua F1. Dự án "Bianchi for Scuderia Ferrari" vừa được Bianchi ra mắt thế giới ngày 30/08 tại sự kiện Eurobike - Friedrichshafen 2017 (Đức) - triển lãm xe đạp lớn nhất thế giới. Thành quả của dự án chính là mẫu xe đạp SF01. Với hai tuỳ chọn màu sơn mang đúng chất của siêu xe Ferrari là Đỏ - Đen với tên gọi Rosso Corsa và Đen - Đỏ mang tên Nero Stoso. Toàn bộ phần khung của siêu xe đạp SF01 mới sẽ được chế tạo hoàn toàn từ sợi carbon nên có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 780 gam. Ngoài các vạt liệu siêu xe được ứng dụng từ siêu xe đua Ferrari, mẫu xe đạp mới này còn được ứng dụng công nghệ chống rung độc quyền của Bianchi có khả năng triệt tiêu tới 80% rung động, giúp giảm bớt mỏi mệt cho người lái khi đạp xe trên quãng đường dài. Yên xe được chế tạo từ vật liệu carbon dùng cho ghế của những chiếc xe đua F1 mà Ferrari từng sản xuất và cũng có trọng lượng chỉ 94 gam. Mẫu siêu xe đạp này cũng được trang bị bộ vành carbon được trang trí logo "Scuderia Ferrari" đi kèm với lốp Pirelli P Zero, tổng trọng lượng cho một bộ bánh xe gồm cả lốp và vành chỉ dừng lại ở mức 1.420 gam. Đây không phải là chiếc siêu xe đạp đầu tiên mang logo của hãng siêu xe đình đám của nước Ý, Ferrari - tuy nhiên Bianchi SF01 là chiếc xe đạp mang logo Ngựa Chồm (Prancing Horse) đắt nhất từng được chế tạo. Chiếc xe này cũng là sản phẩm đầu tiên được hợp tác giữa hai thương hiệu hai bánh và bốn bánh của Ý. Dự kiến trong tương lai gần, Bianchi sẽ còn cho ra mắt một dòng sản phẩm riêng biệt mang tên "Scuderia Ferrari" với đầy đủ tất cả các dòng xe bao gồm xe đạp đua, xe địa hình, xe đạp điện, xe đạp thành phố và xe đạp trẻ em. Mẫu siêu xe đạp Ferrari Bianchi SF01 mới này sẽ bắt đầu được bán ra chính thức tại một số nước trong khu vực nhất định kể từ tháng 11/2017 tới với mức giá khoảng 18.000 USD (tương đương khoảng 409 triệu đồng).

