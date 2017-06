Siêu xe Charlotte Roadster "bể cá" giá 38 tỷ đồng

Ra mắt lần đầu tại sự kiện Top Marques ở Monaco hồi cuối tháng 4/2017 vừa qua, siêu xe Charlotte Roadster là mẫu xe chạy điện mới. Tuy nhiên, phải đến tháng 6 này, nó mới được các phóng viên quốc tế tiếp cận và khám phá chi tiết. Theo nhà thiết kế Giorgio Pirolo cho biết sản phẩm này được lấy ý tưởng từ biển Địa Trung Hải. Nhiều chi tiết trên mẫu mui trần này được lấy cảm hứng từ biển, chính vì vậy phần đầu của xe được thiết kế gây ấn tượng với người dùng bời thiết kế lấy cảm hứng từ "đảo Sicily hình tam giác". Siêu xe này được phối 3 màu sơn là trắng, vàng và đen khá lạ mắt. Một số chi tiết khác như mặt trong ống xả và bộ khuếch tán cũng được sơn màu xanh bạc hà. Đặc biệt, Charlotte Roadster còn được trang bị 6 ống xả với thiết kế vát nhọn. Theo nhà sản xuất, đây là mẫu xe chạy nhiên liệu xanh nhưng cũng không thua kém bất cứ siêu xe nhiên liệu nào. Tương tự nhiều mẫu siêu xe hiện đại khác, Charlotte Roadster cũng có hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon như cánh gió trước, bên sườn, chắn bùn và bộ vành la-zăng. Bản thân bộ vành của Charlotte Roadster có thiết kế khá độc đáo, đi kèm lốp Pirelli P Zero và kẹp phanh màu xanh bạc hà. Bên trong nội thất của xe được phủ hai màu trắng - xanh nước biển theo đúng ý tưởng về biển. Trong nội thất còn bố trí một chai nước, trên đó in tên của những người từng góp mặt vào dự án này, ngoài ra các chi tiết trong xe còn sử dụng vật liệu gỗ ốp 3W Tout Bois sang trọng và da cao cấp do Atelier sản xuất. Theo Giorgio Pirolo, nhà thiết kế mẫu xe này đến từ hãng siêu xe Frangivento, Charlotte Roadster là siêu xe lấy cảm hứng từ biển Địa Trung Hải. Do đó, chiếc siêu xe mui trần này có cả bể cá bên trong cùng những bề mặt bọc da, Alcantara và ốp gỗ được tạo hình như nước biển thật. Người ngồi bên trong xe sẽ có cảm giác như đang lặn xuống đại dương nhờ ghế Sarco và mặt cửa được thiết kế theo phong cách sóng biển", hãng Frangivento khẳng định trong thông cáo báo chí. Bên cạnh đó, những chú cá Nemo và Dory bơi tung tăng trong bể nước cũng y như thật. Ngoài ra, Charlotte Roadster còn được trang bị nhiều nút điều khiển, bao gồm cả cần số, được hãng Zampieri 1828 of Padua chế tạo từ bạc nguyên chất. Xe sở hữu hệ dẫn động điện có công suất tối đa 885 mã lực và cụm pin 70 kWh. Nhờ đó, Charlotte Roadster có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,6 giây và đạt vận tốc tối đa 305 km/h khá ấn tượng. Theo nhà sản xuất mẫu siêu xe này cho biết, Charlotte Roadster chỉ nặng 1.500 kg dù đi kèm bể cá bên trong. Ngoài ra, mẫu xe này không khác gì xe chạy xăng khi có cả chế độ lái tự động hiện đại. giá xe Charlotte Roadster bán ra lên đến 1,5 triệu Euro (tương đương 38 tỷ đồng).

Ra mắt lần đầu tại sự kiện Top Marques ở Monaco hồi cuối tháng 4/2017 vừa qua, siêu xe Charlotte Roadster là mẫu xe chạy điện mới. Tuy nhiên, phải đến tháng 6 này, nó mới được các phóng viên quốc tế tiếp cận và khám phá chi tiết. Theo nhà thiết kế Giorgio Pirolo cho biết sản phẩm này được lấy ý tưởng từ biển Địa Trung Hải. Nhiều chi tiết trên mẫu mui trần này được lấy cảm hứng từ biển, chính vì vậy phần đầu của xe được thiết kế gây ấn tượng với người dùng bời thiết kế lấy cảm hứng từ "đảo Sicily hình tam giác". Siêu xe này được phối 3 màu sơn là trắng, vàng và đen khá lạ mắt. Một số chi tiết khác như mặt trong ống xả và bộ khuếch tán cũng được sơn màu xanh bạc hà. Đặc biệt, Charlotte Roadster còn được trang bị 6 ống xả với thiết kế vát nhọn. Theo nhà sản xuất, đây là mẫu xe chạy nhiên liệu xanh nhưng cũng không thua kém bất cứ siêu xe nhiên liệu nào. Tương tự nhiều mẫu siêu xe hiện đại khác, Charlotte Roadster cũng có hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon như cánh gió trước, bên sườn, chắn bùn và bộ vành la-zăng. Bản thân bộ vành của Charlotte Roadster có thiết kế khá độc đáo, đi kèm lốp Pirelli P Zero và kẹp phanh màu xanh bạc hà. Bên trong nội thất của xe được phủ hai màu trắng - xanh nước biển theo đúng ý tưởng về biển. Trong nội thất còn bố trí một chai nước, trên đó in tên của những người từng góp mặt vào dự án này, ngoài ra các chi tiết trong xe còn sử dụng vật liệu gỗ ốp 3W Tout Bois sang trọng và da cao cấp do Atelier sản xuất. Theo Giorgio Pirolo, nhà thiết kế mẫu xe này đến từ hãng siêu xe Frangivento, Charlotte Roadster là siêu xe lấy cảm hứng từ biển Địa Trung Hải. Do đó, chiếc siêu xe mui trần này có cả bể cá bên trong cùng những bề mặt bọc da, Alcantara và ốp gỗ được tạo hình như nước biển thật. Người ngồi bên trong xe sẽ có cảm giác như đang lặn xuống đại dương nhờ ghế Sarco và mặt cửa được thiết kế theo phong cách sóng biển", hãng Frangivento khẳng định trong thông cáo báo chí. Bên cạnh đó, những chú cá Nemo và Dory bơi tung tăng trong bể nước cũng y như thật. Ngoài ra, Charlotte Roadster còn được trang bị nhiều nút điều khiển, bao gồm cả cần số, được hãng Zampieri 1828 of Padua chế tạo từ bạc nguyên chất. Xe sở hữu hệ dẫn động điện có công suất tối đa 885 mã lực và cụm pin 70 kWh. Nhờ đó, Charlotte Roadster có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,6 giây và đạt vận tốc tối đa 305 km/h khá ấn tượng. Theo nhà sản xuất mẫu siêu xe này cho biết, Charlotte Roadster chỉ nặng 1.500 kg dù đi kèm bể cá bên trong. Ngoài ra, mẫu xe này không khác gì xe chạy xăng khi có cả chế độ lái tự động hiện đại. giá xe Charlotte Roadster bán ra lên đến 1,5 triệu Euro (tương đương 38 tỷ đồng).