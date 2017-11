Siêu xe Cadillac One đón Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội

Chiều nay, ngày 11/11/2017, hai chiếc "quái vật" siêu xe Cadillac One cùng đoàn đặc vụ chờ sẵn ở sân bay Nội Bài để đón Tổng thống Donald Trump. Trước đó, khoảng 15h05, ông Trump đã rời Đà Nẵng bằng chuyên cơ Air Force One. Vào khoảng 17h20, chuyên cơ chở Tổng thống đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Hai chiếc Cadillac One chờ sẵn ở sân bay. Phần cửa xe khá dày. Riêng phần chống đạn ngoài dày hơn 15 cm, cấu tạo từ cả chục lớp vật liệu khác nhau. ính chống đạn cũng được cấu thành từ nhiều lớp và được hàn kín, không mở ra được. Riêng phần kính vị trí tài xế có thể hé xuống được một chút. Phần cột C của xe được gắn logo Cadillac. Bộ lốp xe có đường kính khá lớn, tương đương lốp một chiếc xe buýt. Lốp xe được gia cường bằng vật liệu sợi Kevlar rất bền bỉ. Trong trường hợp bộ lốp bị hỏng, xe vẫn có thể di chuyển tiếp được bằng bộ vành siêu cứng. Vành xe có đường kính 19,5 inch, kết hợp bộ lốp Goodyear chuyên dùng cho xe tải hạng nặng. Kích thước lốp 285/70. Con dấu của Tổng thống Mỹ được dán gần vị trí tay nắm cửa. Mặt gương chiếu hậu có tích hợp xi-nhan. Phía đầu mỗi chiếc Cadillac One tại sân bay đều được gắn một quốc kỳ Việt Nam bên trái, một quốc kỳ Mỹ bên phải. Xe được trang bị đèn hậu LED hoàn toàn. Đèn lùi tích hợp vào khu vực gắn biển số. Trên nắp cốp xe có hai ăng ten. Biển số của những chiếc Cadillac này đều giống nhau, với số hiệu 800 - 002. Dòng chữ "Taxation without representation" (tạm dịch "Đóng thuế nhưng không có dân biểu") có liên quan đến một câu chuyện trong chính trị của Mỹ. Những chiếc xe chuyên dụng của Mật vụ Mỹ di chuyển cuối đoàn. Ngoài ra còn có hàng loạt các xe đặc chủng khác như xe phá sóng, xe chở các cố vấn cùng bộ chỉ huy, xe chở bác sĩ cùng đội ngũ báo chí... nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Mỹ khi gặp những tình huống bất ngờ xảy ra. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào sáng mai,12/11. Sau lễ đón là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung. Cùng ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Buổi chiều, ông Trump rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sau khi đã tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chiều nay, ngày 11/11/2017, hai chiếc "quái vật" siêu xe Cadillac One cùng đoàn đặc vụ chờ sẵn ở sân bay Nội Bài để đón Tổng thống Donald Trump. Trước đó, khoảng 15h05, ông Trump đã rời Đà Nẵng bằng chuyên cơ Air Force One. Vào khoảng 17h20, chuyên cơ chở Tổng thống đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Hai chiếc Cadillac One chờ sẵn ở sân bay. Phần cửa xe khá dày. Riêng phần chống đạn ngoài dày hơn 15 cm, cấu tạo từ cả chục lớp vật liệu khác nhau. ính chống đạn cũng được cấu thành từ nhiều lớp và được hàn kín, không mở ra được. Riêng phần kính vị trí tài xế có thể hé xuống được một chút. Phần cột C của xe được gắn logo Cadillac. Bộ lốp xe có đường kính khá lớn, tương đương lốp một chiếc xe buýt. Lốp xe được gia cường bằng vật liệu sợi Kevlar rất bền bỉ. Trong trường hợp bộ lốp bị hỏng, xe vẫn có thể di chuyển tiếp được bằng bộ vành siêu cứng. Vành xe có đường kính 19,5 inch, kết hợp bộ lốp Goodyear chuyên dùng cho xe tải hạng nặng. Kích thước lốp 285/70. Con dấu của Tổng thống Mỹ được dán gần vị trí tay nắm cửa. Mặt gương chiếu hậu có tích hợp xi-nhan. Phía đầu mỗi chiếc Cadillac One tại sân bay đều được gắn một quốc kỳ Việt Nam bên trái, một quốc kỳ Mỹ bên phải. Xe được trang bị đèn hậu LED hoàn toàn. Đèn lùi tích hợp vào khu vực gắn biển số. Trên nắp cốp xe có hai ăng ten. Biển số của những chiếc Cadillac này đều giống nhau, với số hiệu 800 - 002. Dòng chữ "Taxation without representation" (tạm dịch "Đóng thuế nhưng không có dân biểu") có liên quan đến một câu chuyện trong chính trị của Mỹ. Những chiếc xe chuyên dụng của Mật vụ Mỹ di chuyển cuối đoàn. Ngoài ra còn có hàng loạt các xe đặc chủng khác như xe phá sóng, xe chở các cố vấn cùng bộ chỉ huy, xe chở bác sĩ cùng đội ngũ báo chí... nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Mỹ khi gặp những tình huống bất ngờ xảy ra. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào sáng mai,12/11. Sau lễ đón là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung. Cùng ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Buổi chiều, ông Trump rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sau khi đã tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.