Siêu xe Aventador SV 32 tỷ màu độc của Minh Nhựa

Mới đây cánh săn ảnh tại Sài Gòn vừa bắt gặp hình ảnh của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV của đại gia Minh Nhựa được cho đi "tắm nắng" tại Sài thành với tông màu ngoại thất lạ mắt. So với màu xanh dương nước biển từ lúc mới tậu về, chiếc Aventador LP750-4 SV lần này được vị đại gia trẻ tuổi làm mới với họa tiết 3 màu sọc trắng, đỏ và xanh chạy dọc từ nắp capô... Bên cạnh đó tay chơi 8X còn đưa tên công ty của mình lên hai thành cửa của siêu xe Aventador SV. Được biết chiếc Lamborghini Aventador SV của Minh Nhựa thuộc bản Coupe với số lượng sản xuất hạn chế 500 chiếc trên toàn thế giới. Hiện "siêu bò" này có mức giá bán khoảng 32 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV của Minh Nhựa là phiên bản Coupe đầu tiên và duy nhất được đưa về Việt Nam vào tháng 7/2016 với nguyên bản là màu xanh nước biển, nó cũng là chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV đắt thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau phiên bản LP750-4 mui trần mới được nhập về Hà Nội. Phiên bản đặc biệt này có ký hiệu SV như dấu hiệu nhận biết đây là "chú bò" mạnh mẽ nhất trong dòng Lamborghini Aventador, đi cùng với đó là bộ la-zăng có đường kính 20 inch trước và 21 inch sau, đi kèm lốp Pirelli P Zero Corsa cùng với hệ thống phanh carbon-ceramic tiêu chuẩn. So với phiên bản tiêu chuẩn, trọng lượng xe giảm 50 kg, cùng với đó là khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít được tinh chỉnh lại giúp Lamborghini Aventador SV tăng công suất thêm 50 sức ngựa lên 750 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của xe vẫn giữ mức 690 Nm, nhưng khả năng tăng tốc bức phá mạnh mẽ hơn. Lamborghini Aventador SV có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 2,8 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với bản tiêu chuẩn trong khi tốc độ tối đa vẫn được giới hạn ở mức 350 km/h. Tại thị trường Mỹ, siêu xe này có giá trên 400.000 USD, trong khi đó, tại các thị trường láng giềng như Thái Lan, Aventador LP750 có giá 1,5 triệu USD, Singapore giá 1,4 triệu USD. Riêng thị trường Việt Nam siêu xe "hàng khủng" này sở hữu mức giá lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Mới đây cánh săn ảnh tại Sài Gòn vừa bắt gặp hình ảnh của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV của đại gia Minh Nhựa được cho đi "tắm nắng" tại Sài thành với tông màu ngoại thất lạ mắt. So với màu xanh dương nước biển từ lúc mới tậu về, chiếc Aventador LP750-4 SV lần này được vị đại gia trẻ tuổi làm mới với họa tiết 3 màu sọc trắng, đỏ và xanh chạy dọc từ nắp capô... Bên cạnh đó tay chơi 8X còn đưa tên công ty của mình lên hai thành cửa của siêu xe Aventador SV. Được biết chiếc Lamborghini Aventador SV của Minh Nhựa thuộc bản Coupe với số lượng sản xuất hạn chế 500 chiếc trên toàn thế giới. Hiện "siêu bò" này có mức giá bán khoảng 32 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV của Minh Nhựa là phiên bản Coupe đầu tiên và duy nhất được đưa về Việt Nam vào tháng 7/2016 với nguyên bản là màu xanh nước biển, nó cũng là chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV đắt thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau phiên bản LP750-4 mui trần mới được nhập về Hà Nội. Phiên bản đặc biệt này có ký hiệu SV như dấu hiệu nhận biết đây là "chú bò" mạnh mẽ nhất trong dòng Lamborghini Aventador, đi cùng với đó là bộ la-zăng có đường kính 20 inch trước và 21 inch sau, đi kèm lốp Pirelli P Zero Corsa cùng với hệ thống phanh carbon-ceramic tiêu chuẩn. So với phiên bản tiêu chuẩn, trọng lượng xe giảm 50 kg, cùng với đó là khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít được tinh chỉnh lại giúp Lamborghini Aventador SV tăng công suất thêm 50 sức ngựa lên 750 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của xe vẫn giữ mức 690 Nm, nhưng khả năng tăng tốc bức phá mạnh mẽ hơn. Lamborghini Aventador SV có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 2,8 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với bản tiêu chuẩn trong khi tốc độ tối đa vẫn được giới hạn ở mức 350 km/h. Tại thị trường Mỹ, siêu xe này có giá trên 400.000 USD, trong khi đó, tại các thị trường láng giềng như Thái Lan, Aventador LP750 có giá 1,5 triệu USD, Singapore giá 1,4 triệu USD. Riêng thị trường Việt Nam siêu xe "hàng khủng" này sở hữu mức giá lên đến hơn 30 tỷ đồng.