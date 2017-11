Siêu xe Aston Martin Vantage 2019 phiên bản đua GTE

Siêu xe Aston Martin Vantage GTE chính là phiên bản đường đua của mẫu Vantage 2019 vừa được ra mắt. Mặc dù sở hữu thiết kế gần tương đồng nhưng Aston Martin Vantage GTE đã được bộ phận đua xe Aston Martin Racing (AMR) phát triển và thay đổi hầu như mọi chi tiết từ trong ra ngoài nhằm phù hợp với yêu cầu vận hành trong đường đua. Theo thông báo chính thức của hãng xe Anh quốc, Aston Martin thì mẫu siêu xe đua Vantage GTE mới này sẽ chính thức tham gia vào các giải đấu thuộc thể thức GTE của FIA kể từ mùa giải 2018. Hiện tại đây là thể thức đua siêu xe du lịch sang trọng (Gran Tourer - GT) danh giá nhất Thế giới. Dựa trên cơ sở Vantage thế hệ mới thương mại, tuy nhiên Vantage GTE đã được AMR thiết kế lại gần như hoàn toàn để đạt hiệu quả khí động học cao nhất trên đường đua. Không chỉ có thân xe rộng hơn để lắp vừa bộ mâm lốp bản lớn, chiếc xe còn được "trổ" thêm nhiều khe, hốc hút gió làm mát, cũng như cản trước và sau được thiết kế lại hoàn toàn. Do sự xuất hiện của cánh khuếch tán khổng lồ ở dưới cản sau và không cần tới bộ giảm thanh, vị trí ống xả của Vantage GTE đã được dời ngay phía sau hốc bánh trước bên phải. Theo một số quy định mới của giải GTE, chính vì vậy toàn bộ cánh đuôi cùng cánh khuếch tán trước sau cực lớn của chiếc xe cũng được làm từ chất liệu sợi carbon. Để giảm trọng lượng cho siêu xe đua mới này, AMR cũng đã tập trung hoàn toàn vào nội thất khi vứt bỏ hoàn toàn các trang bị tiện nghi, ốp trang trí và cách âm của chiếc Vantage thường. Thay vào đó, tay đua ngồi trên Vantage GTE được bảo vệ bởi dàn khung gia cường, ghế ngồi ôm lưng. Giống như Vantage 2019 mới, Vantage GTE đã được trang bị động cơ 4.0l V8 tăng áp kép có nguồn gốc từ Mercedes-AMG. Có lẽ để tránh bị đối thủ "bắt bài", Aston Martin đã giữ bí mật thông số kỹ thuật của động cơ này. Bộ phận AMR chỉ nói rằng các tay lái thử của hãng đã "làm việc chăm chỉ để tối ưu hóa đặc tính điều khiển và hiệu năng của động cơ". Là một chiếc xe đua chuyên nghiệp, Vantage GTE cũng sử dụng các phụ tùng chất lượng cao nhất. Hệ thống treo của xe do Ohlins cung cấp với khả năng điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện từng chặng đua, trong khi hệ thống phanh do Alcon cung cấp. Hãng lốp Michelin cũng đã hỗ trợ cho AMR bằng cách phát triển lốp đua đặc biệt dành riêng cho xe. Sắp tới, Vantage GTE sẽ thi đấu chính trong Giải vô địch đường dài Thế giới FIA World Endurance Championship, ngoài ra là một số giải khác như European Le Mans Series. Cầm lái những chiếc Vantage GTE sẽ là các tay đua "dày dặn kinh nghiệm và thành công" như Darren Turner, Jonny Adam, Nicki Thiim, Marco Sørensen, và Alex Lynn. Video: Soi siêu xe đua "hàng khủng" Aston Martin Vantage GTE thế hệ mới.

