Siêu xe Aston Martin V12 Zagato “số 0” độc nhất thế giới

Để kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt chiếc DB4 GT Zagato, một mẫu concept có tên gọi V12 Zagato đã được tạo ra vào năm 2011, dựa trên chiếc Aston Martin V12 Vantage. Sau đó, dòng xe này đã được sản xuất với số lượng giới hạn với chỉ 65 chiếc. So với chiếc V12 Vantage bình thường, V12 Zagato đã có thân xe hoàn toàn mới, được "chấp bút" bởi hãng thiết kế Zagato nổi tiếng. Thân xe siêu đẹp của V12 Zagato được tạo ra từ nhôm và sợi carbon. Để chế tác ra chiếc xe, Zagato đã mất tới khoảng 2000 giờ công, trong đó 100 giờ chỉ dành cho việc sơn. Giống như những chiếc Aston Martin khác được thiết kế với sự hợp tác cùng Zagato, V12 Zagato cũng có hàng loạt các chi tiết mang đậm phong cách của công ty Ý như các cột A màu đen, tạo cảm giác như các cửa kính nối liền với nhau, hay "mang cá" hai bên vè trước với logo chữ Z. Theo phong cách xe đua, phiên bản V12 Zagato còn có thêm một cánh đuôi gắn cố định ở phía sau, trong khi thiết kế đèn tròn cổ điển đã thay thế cho đèn hậu hình boomerang của Aston Martin. Có số lượng sản xuất chỉ 65 chiếc trên toàn Thế giới, tuy nhiên chiếc V12 Zagato trong bài viết này còn đặc biệt hơn khi sở hữu một loạt các chi tiết "hàng thửa". Được gọi với biệt danh là "Số 0" (No. Zero), chiếc xe này có số chassis 31235 và đã được "thửa riêng" với một số chi tiết có sự chỉ đạo của Marek Reichman - Giám đốc sáng tạo của Aston Martin. Trong đó, độc đáo nhất là logo Aston Martin hình cánh chim ở phía trước mũi xe có các lông vũ được làm thủ công bằng tay và khảm vỏ của các loài bọ cánh cứng. Một số chi tiết đặc biệt khác chỉ xuất hiện trên V12 Zagato "số 0" đó là nắp máy có bảng tên khắc dòng chữ No. Zero, cùng với chìa khóa khắc logo chữ Z của Zagato. Theo Aston Martin, hãng không thể làm lại một logo vỏ bọ nữa, trong khi các chi tiết đặc biệt còn lại cũng chỉ xuất hiện trên chiếc xe này. Mở những cánh cửa xe ra, người thăm quan sẽ được đón chào bởi nội thất với thiết kế không khác biệt so với V12 Vantage thường, nhưng được bọc da aniline và ốp sợi carbon. Trên ghế ngồi, phần tựa đầu đã được thêu nổi logo chữ Z của Zagato để khẳng định sự đặc biệt của phiên bản này. Đồng thời một số bề mặt nội thất của xe cũng có bề mặt chần chỉ hoa văn đẹp mắt. Nằm dưới nắp ca-pô của V12 Zagato là khối động cơ V12 6.0l nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 510 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động bánh sau. So với các phiên bản V12 Vantage thường, V12 Zagato cũng có hệ thống treo thể thao nhạy và cứng hơn. Vào ngày 8/2 tới đâu, chiếc V12 Zagato "số 0" độc nhất thế giới này sẽ được đưa lên sàn đấu giá của nhà RM Sotheby's tại Paris. Xét tới độ "độc" của chiếc xe, nhiều khả năng nó sẽ có thể được "chốt giá" lên tới mức triệu USD.

