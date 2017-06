Siêu xe Aston Martin “gây sốc” với widebody hơn 1 tỷ đồng

Khi nói tới Aston Martin, người yêu xe thường nghĩ ngay tới những siêu xe du lịch sang trọng với kiểu dáng tinh tế đậm chất Anh Quốc. Đặc biệt, những dòng mui trần Aston Martin Vantage Roadster thường được các "đại gia" dùng để dạo phố và rất ít khi được độ lại. Tuy nhiên với "gu" chơi xe khác người, những dân chơi Nhật Bản cũng "không chừa" những chiếc siêu xe Aston Martin để tạo ra các bản độ ấn tượng. Nằm ở trung tâm Tokyo, hãng độ ACR Performance (Alpha Classics Racing) đã thiết kế ra một gói widebody đặc biệt dành riêng cho các dòng Aston Martin Vantage. Sau khi độ lại, chiếc Aston Martin Vantage Roadster đã có ngoại hình cực "khủng" theo phong cách xe đua. Trên bản độ naỳ, hãng độ ACR Performance đã trang bị cho Aston Martin Vantage Roadster bộ widebody được thiết kế lấy cảm hứng từ chính những chiếc xe đua Aston Martin thi đấu trong các thể thức đua khác nhau. Không giống như một hãng độ khác cũng tới từ Nhật là Liberty Walk, ACR đã thay hoàn toàn cản trước, sau và các vòm bánh của xe. Chính vì vậy so với những bản độ widebody của Liberty Walk, chiếc Aston Martin Vantage Roadster lắp kit ACR Performance có vẻ ngoài liền lạc hơn do không sử dụng đinh tán để gắn các dè nới rộng. Ngoài bộ widebody, "dàn chân" của chiếc xe cũng được độ lại với bộ mâm 20 inch "hàng thửa" VWS-2 từ hãng Vossen và hệ thống treo khí Airrex. Ngoài ngoại hình ấn tượng, hệ động lực nguyên bản của Vantage Roadster đã được ACR Performance giữ nguyên. Xe sở hữu động cơ 4.3 lít V8 nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 409 Nm. Để sở hữu một chiếc Aston Martin Vantage Roadster với gói độ của ACR Performance, khách hàng sẽ phải gọi trực tiếp tới hãng để báo giá và đặt hàng. Tuy nhiên do được độ lại khá "khủng", gói độ này có thể sẽ có giá lên tới 50.000 USD (tương đương 1,13 tỷ đồng).

Khi nói tới Aston Martin, người yêu xe thường nghĩ ngay tới những siêu xe du lịch sang trọng với kiểu dáng tinh tế đậm chất Anh Quốc. Đặc biệt, những dòng mui trần Aston Martin Vantage Roadster thường được các "đại gia" dùng để dạo phố và rất ít khi được độ lại. Tuy nhiên với "gu" chơi xe khác người, những dân chơi Nhật Bản cũng "không chừa" những chiếc siêu xe Aston Martin để tạo ra các bản độ ấn tượng. Nằm ở trung tâm Tokyo, hãng độ ACR Performance (Alpha Classics Racing) đã thiết kế ra một gói widebody đặc biệt dành riêng cho các dòng Aston Martin Vantage. Sau khi độ lại, chiếc Aston Martin Vantage Roadster đã có ngoại hình cực "khủng" theo phong cách xe đua. Trên bản độ naỳ, hãng độ ACR Performance đã trang bị cho Aston Martin Vantage Roadster bộ widebody được thiết kế lấy cảm hứng từ chính những chiếc xe đua Aston Martin thi đấu trong các thể thức đua khác nhau. Không giống như một hãng độ khác cũng tới từ Nhật là Liberty Walk, ACR đã thay hoàn toàn cản trước, sau và các vòm bánh của xe. Chính vì vậy so với những bản độ widebody của Liberty Walk, chiếc Aston Martin Vantage Roadster lắp kit ACR Performance có vẻ ngoài liền lạc hơn do không sử dụng đinh tán để gắn các dè nới rộng. Ngoài bộ widebody, "dàn chân" của chiếc xe cũng được độ lại với bộ mâm 20 inch "hàng thửa" VWS-2 từ hãng Vossen và hệ thống treo khí Airrex. Ngoài ngoại hình ấn tượng, hệ động lực nguyên bản của Vantage Roadster đã được ACR Performance giữ nguyên. Xe sở hữu động cơ 4.3 lít V8 nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 409 Nm. Để sở hữu một chiếc Aston Martin Vantage Roadster với gói độ của ACR Performance, khách hàng sẽ phải gọi trực tiếp tới hãng để báo giá và đặt hàng. Tuy nhiên do được độ lại khá "khủng", gói độ này có thể sẽ có giá lên tới 50.000 USD (tương đương 1,13 tỷ đồng).