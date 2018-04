Siêu xe Aston Martin DB11 V8 sắp ra mắt tại Malaysia

Fanpage của đại lý hãng siêu xe Aston Martin chính hãng ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia cho biết, mẫu Aston Martin DB11 sẽ được giới thiệu tại thị trường này vào ngày 12/4 tới đây. Thông tin này khiến không ít người hào hứng. Sau khoảng thời gian đón siêu phẩm Aston Martin DB11 vào tháng 9/2016, với trang bị động cơ tăng áp kép V12 5,2 lít và giá bán khoảng 2 triệu RM (khoảng 11,77 tỷ), tới đây, nhiều dự đoán cho rằng người tiêu dùng Malaysia sẽ có cơ hội sở hữu mẫu Aston Martin DB11 động cơ V8 với giá rẻ hơn. Aston Martin DB11 phiên bản V8 được trang bị khối động cơ tăng áp kép 4.0 lít được cung cấp bởi Mercedes-AMG, đối tác kỹ thuật của Aston Martin. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 675 Nm. So với Mercedes-AMG GT dùng chung động cơ, Aston Martin DB11 V8 sở hữu mô-men xoắn cực đại cao hơn 25 Nm. Khác với DB11 V12, bản V8 được ghép nối với hộp số tự động ZF 8 cấp thay vì ly hợp kép 7 cấp, sự thay đổi này giúp DB11 V8 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4.0 giây, trước khi cán tới tốc độ tối đa 301 km/h, chậm hơn 0,1 giây và 21 km/h so với phiên bản V12. Bên ngoài, siêu xe Aston Martin DB11 phiên bản V8 có một số điểm khác biệt so với phiên bản V12 như 2 khe gió trên nắp capô thay vì 4, bộ vành hợp kim mới và chóa đèn pha màu tối. Xe sở hữu thiết kế sang trọng với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Nội thất của Aston Martin DB11 V8 màu xanh lạ mắt. Aston Martin Kuala Lumpur hé lộ việc ra mắt DB11 V8 tại Malaysia. Ở các thị trường hiện đã có V8, DB11 V8 có giá bán rẻ hơn V12 đáng kể, điều này chắc chắn cũng sẽ xảy ra tương tự với Malaysia. Nhiều người còn tỏ ra tò mò rằng liệu Aston Martin có đến Việt Nam trong thời gian tới. Aston Martin DB11 V8 2018.



